Az áruhiány már itt van, de a tőzsdéket ez nem érdekli

Az S&P 500 történelmi csúcson és a felszínen úgy tűnik, a piac problémamentesen megemészti a közel-keleti háborút. A háttérben azonban az ellátási láncok helyrehozhatatlan károkat szenvednek és több mutató szerint is már a 2020-as koronavírus és a 2022-es orosz invázió okozta sokkokhoz hasonlítható. A piacot látszólag ez nem érdeklni, de mi van, ha már csak hetek vannak hátra?

Az S&P 500 történelmi csúcsokon és a felszínen úgy tűnik, a globális gazdaság simán megemészti a közel-keleti háborút, és a befektetők szempontjából a konfliktusnak nincs akkora ára, ami aggodalomra adna okot. Csakhogy ez egy illúzió.

A felszín alatt rohamosan romlik a helyzet, és olyan fizikai hiányok érkeznek a következő hetekben, amelyeket a jelenlegi tőzsdei árazás nem biztos, hogy figyelembe vesz.

A New York-i Fed által számolt Global Supply Chain Pressure Index (GSCPI) az ellátási láncok feszültségének talán legtisztább, legobjektívebb mérőszáma. Egyetlen hónap alatt óriáasit ugrott, ami a COVID-időszak kezdetét leszámítva, az index 1997 óta vezetett adatsorában az egyik legmeredekebb havi emelkedés.Ez még csak az április és a friss fejleményeket elnézve könnyen lehet, hogy a május is hasonlóan rosszul fog kinézni.