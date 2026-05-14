Bivalyerős a forint, olcsó az euró: most jött el a devizás befektetések ideje?

Ritka helyzetbe kerültek a magyar befektetők, miután a kormányváltás hatására négy éve nem látott erőt mutat a forint: eurót mostanában bőven 360-as árfolyam alatt, dollárt pedig időnként akár 300-as szint közelében lehet váltani. A kínálkozó vételi lehetőségek láttán sokakban felmerülhet a kérdés, hogy érdemes-e megragadni ezt a nem mindennapi alkalmat, és jól "bezsákolni" a különféle devizás befektetésekből, ezzel bebiztosítva annak a lehetőségét, hogy önmagában a forint esetleges gyengülésén is keressenek. Mutatjuk, mi mindenre érdemes ügyelni, mielőtt valaki fejest ugrik egy ilyen műveletbe.

Hosszú éveken, sőt évtizedeken át a forint trendszerű gyengüléséhez szokhattak hozzá a magyar megtakarítók, az euróval és a dollárral szembeni fokozatos értékvesztés szinte általános alapélménnyé vált. A máig meghatározó, nagy fordulópontot 2025 hozta el: a tavalyi évet 410-es euróval szembeni, illetve 394-es dollárral szembeni árfolyammal kezdte a forint, majd év végére az euróval szemben 385-re erősödött (egy év alatt 6%-kal), a dollárral szemben pedig 328-ra (16,6%-os erősödés). A ralit eleinte főként a szigorú monetáris politikára, magas forintkamatokra épülő carry trade és az általános dollárgyengülés hajtotta,

később ennek adott újabb muníciót a bel- és külpolitikai változásra játszó, sokat emlegetett "Tisza-bet".

A 2026-os év, ha lehet, még egy lapáttal rátett a folyamatra: leszámítva egy átmeneti, az iráni háború kirobbanását követő időszakot, töretlenül menetelt a forint. Az igazi áttörést a kormányváltás hozta el: a Tisza győzelmének híre, valamint az azóta eltelt időszakban megfogalmazott gazdaságpolitikai tervek újabb löketet adtak az egyébként is parádésan teljesítő magyar fizetőeszköznek. Az euró az utóbbi napokban 350 közelében is járt, a dollár pedig 310 alatt talált nyugvópontra – több mint négy éve nem láttunk ilyen árfolyamokat.

A Magyarországon élő, forintban kereső-költő-kalkuláló megtakarítók egyik szeme most sír, hiszen a meglévő devizás befektetéseik hozamára erősen rányomja a bélyegét a forinterősödés. A vezető amerikai tőzsdeindex, az S&P500 történelmi csúcsokat döntöget, idén év eleje óta már 8,7%-ot hozott, de ugyanez idő alatt a forint újabb 6,5%-ot erősödött a dollárral szemben, a kettő eredőjeként az amerikai részvényindexbe fektető magyarok számláin jóval szerényebb, alig 1,6%-os forinthozam mutatkozik. Hasonlóképpen a német tőzsdeindex, a DAX is sokkal rosszabbul fest forintban, mint euróban: az idei 1,6%-os árfolyamveszteség a 6,8%-os forinterősödéssel együtt -8,3%-os forinthozamot ad eredményül az idei év eddigi időszakára.

A másik szemük viszont nevethet a devizás befektetésekben is gondolkodó magyar megtakarítóknak, hiszen a forint ereje révén most rendkívül kedvező beszállási pontokkal szembesülnek. A helyzet láttán sokakban felmerülhet az a kérdés, érdemes-e most lecsapni a lehetőségre, és akár nagyobb volumenű devizás vásárlásokkal felkészülni arra, hogy a forint esetleges gyengülését már más devizában ülve "lovagolják meg".

A döntés előtt azt kell átgondolni, mi mindentől függ a devizás befektetések eredményessége, és milyen keretrendszerben érdemes megítélni azokat.

A magyar megtakarítók szemszögéből nézve egy más devizában denominált befektetés forintban számolt eredményét három tényező határozza meg:

mennyit hoz maga a devizás eszköz,

hogyan változik időközben az EUR/HUF vagy USD/HUF árfolyam, és

mekkora forintos alternatív hozamról mond le a befektető.

Megeshet például, hogy a forint bizonyos időtávon számottevően gyengül, de a forintban tartott befektetéssel elérhető hozam kompenzálja ezt, és végeredményben a devizás befektetés jön ki rosszabbul a két alternatíva versenyéből. Nézzük a mindenki által könnyen hozzáférhető Euró Magyar Állampapír példáját. Az EURIBOR-követő kamatozású EMÁP jelenleg 2,2% körüli éves hozamot termel; az egyszerűség kedvéért tételezzük fel, hogy ez egy éven keresztül állandósul. A legmagasabb forintos lakossági állampapírkamat ma a FixMÁP-pal érhető el, jelenleg 7,2% körüli évesített hozamot tehetnek zsebre a legnépszerűbb papír vásárlói.

A kettő közt évi 4,9%-os hozamkülönbség van,

azaz elméletileg legalább 4,9%-os forintgyengülés esetén érné meg EMÁP-ot tartani egy éves időtávra. A jelenlegi, 358-as szintből kiindulva ez egy év múlva 375 fölötti euró-forint árfolyamot kívánna meg. Ha gyengül ugyan a forint, de ennél kevésbé, akkor a kamatelőnynek köszönhetően több pénzt tesz a megtakarító zsebébe a forintos Fix Magyar Állampapír.

Megjegyzendő, hogy az év hátralévő részében a forintos befektetések kamatelőnye várhatóan mérséklődni fog, az elemzők mind a jegybanki alapkamat, mind az állampapír-piaci hozamszintek csökkenésére számítanak.

A Magyar Nemzeti Bank 2025-ös és 2026-os Megtakarítási Jelentése is felhívta a figyelmet: a közelmúltban a forintos befektetések gyakorlatilag minden eszközosztályban jócskán felülteljesítették a devizás versenytársaik hozamát. A nagy forinterősödés miatt is tavaly globális indexkövető részvénybefektetéssel alig 2,5%-os, míg magyarral 40%-os hozamot lehetett elérni, de az állampapírok piacán is 12 százalékpontos hozamtöbbletet eredményezett a hazai befektetések tartása az európaiakkal szemben.

Különböző forint- és devizabefektetések egyéves hozama forintban kifejezve 2024 végétől 2025 végéig. (Hazai részvény: BUX index. Globális részvény: MSCI ACWI. Európai állampapír: FTSE Eurozone Government Bond Index. Hazai állampapír: 2024. decemberben értékesített forintos lakossági állampapírok.) Forrás: MNB Megtakarítási Jelentés 2026.

A devizás befektetés tehát kettős döntés: egyrészt elköteleződés az adott külföldi eszköz és annak leendő hozama mellett, másrészt elkerülhetetlenül felvállalása annak a devizaárfolyam-kockázatnak is, amely az utóbbi időszakban erősen a forintos befektetések malmára hajtotta a vizet. Ez viszont egyáltalán nem szükségszerű: elképzelhető olyan forgatókönyv is, amikor a forint gyengülését a kamatelőny sem tudná kompenzálni. Az alábbi táblázatban mutatjuk, milyen nagyságú eurós hozam milyen forinthozamnak feleltethető meg, feltéve, hogy a mostani 358-as árfolyamról a megjelölt szintekre mozdul el az euró-forint kurzus.

Látható, hogy ha "csak" 370-ig visszatéved az árfolyam, az máris 3,5 százalékpont körüli hozamtöbbletet adhat a devizás befektetéseknek,

ennél is nagyobb gyengülés pedig egyenesen utcahossznyi előnyt biztosítana számukra.

Milyen forinthozam adódik adott nagyságú eurós hozamból adott forintárfolyam* mellett? Árfolyam 0% €-hozam 2% €-hozam 4% €-hozam 6% €-hozam 8% €-hozam 10% €-hozam 12% €-hozam 340 Ft/€ -5,0% -3,1% -1,2% 0,7% 2,6% 4,5% 6,4% 350 Ft/€ -2,2% -0,3% 1,7% 3,6% 5,6% 7,5% 9,5% 360 Ft/€ 0,6% 2,6% 4,6% 6,6% 8,6% 10,6% 12,6% 370 Ft/€ 3,4% 5,4% 7,5% 9,6% 11,6% 13,7% 15,8% 380 Ft/€ 6,1% 8,3% 10,4% 12,5% 14,6% 16,8% 18,9% 390 Ft/€ 8,9% 11,1% 13,3% 15,5% 17,7% 19,8% 22,0% *A jelenlegi, 358 forintos euróárfolyamot alapul véve, eltekintve az átváltási költségektől.

Érdemes rögzíteni, hogy a mostani helyzetben nagy forinterősödésre már kevesen számítanak; rövid távon az euró-forint árfolyam további jelentős mérséklődése nem tűnik életszerű forgatókönyvnek, lévén a választásokhoz kapcsolódó befektetői hangulatjavulás mára nagyrészt beárazódhatott. A kockázatok most már inkább felfelé mutatnak – a megtakarítók jó eséllyel döntési ponthoz érkeztek.

Jelen helyzetben a forintos befektetés mellett szóló fő érv, hogy a kockázatmentes hozamszint, különösen a lakossági papírok fix kamata nem fog örökké a jelenlegi magas szinteken maradni; könnyen lehet, hogy a mai 7%-os kamatkörnyezet néhány hónap múlva már csak kellemes emlék lesz, évek múltán pedig – optimistább pályák teljesülése esetén – a nyugati országokra jellemző szintekhez kerülhetnek közel a magyar hozamok.

Ugyanakkor arról sem szabad megfeledkezni, hogy a mai árfolyamadatok egy megelőlegezett bizalmat mutatnak a magyar gazdaság felé, a kívánt fordulat sikere közel sem mondható garantáltnak. Aki tehát bármilyen okból diverzifikációs céllal külföldi pénznemben szeretné tartani a megtakarításai egy részét, neki ehhez kapóra jöhetnek a mostani, kedvező beszállási lehetőségek.

A tranzakciós adatokból látványosan kirajzolódik, hogy a magyar háztartások kifejezetten tudatosan reagálnak az árfolyamok változására: a forint erősödésével általában együtt jár a devizabetétek növelése, míg a forint gyengülésére a devizás likvid befektetéseik leépítésével reagálnak a megtakarítók.

Fogódzóként szolgálhat, hogy a mostani rendkívüli helyzetben milyen stratégiát tartanak optimálisnak a professzionális magyar befektetők. A hazai alapkezelők képviselői a Portfolio részére havi rendszerességgel összeállítanak egy közepes időtávra célzó, közepes kockázatvállalású modellportfóliót, melyben azt is feltüntetik, milyen devizaallokációval futnának neki a következő hónapnak. Figyelemre méltó, hogy a legutóbbi, április végén írt ajánlóikban a közös, egyenlő súlyozású portfólióban rekordmagas forintsúlyt ajánlottak, azaz a kormányváltás, a nagy állampapír-piaci hozamcsökkenés és a felettébb erős forint ellenére nem érezték úgy, hogy itt lenne az idő a devizás befektetések halmozásának.

A felsorolt tényezők inkább arra ösztökélték őket, hogy a korábbiaknál nagyobb bizalmat szavazzanak a magyar eszközöknek.

A forintos és devizás befektetések dilemmája kapcsán azt a körülményt sem hagyhatjuk szó nélkül, hogy a Tisza-kormánynak deklarált célja 2030-ra megteremteni az euróbevezetés feltételeit. Ebből nagyon jó esetben 2031-es, jó esetben 2032-es euróbevezetés következhet, azaz elképzelhető, hogy röpke hat év múlva euróval fogunk fizetni Magyarországon. Ha ez valóban bekövetkezik, akkor a forint és az euró közti árfolyamkockázat fokozatosan elveszítheti a jelentőségét. A hiteles euróbevezetési pálya ráadásul önmagában is a forint stabilitása mellett szól, ez pedig csökkentheti annak az esélyét, hogy a devizában ülő befektetők sokat keressenek az árfolyam elmozdulásán. Ha viszont a konvergenciasztori elakad, akkor a mostani helyzet visszatekintve olyan kivételes pillanatnak bizonyulhat, ahol még időben, kedvező feltételek mellett lehetett devizás eszközökre váltani.

