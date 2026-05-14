Bivalyerős a forint, olcsó az euró: most jött el a devizás befektetések ideje?

Hosszú éveken, sőt évtizedeken át a forint trendszerű gyengüléséhez szokhattak hozzá a magyar megtakarítók, az euróval és a dollárral szembeni fokozatos értékvesztés szinte általános alapélménnyé vált. A máig meghatározó, nagy fordulópontot 2025 hozta el: a tavalyi évet 410-es euróval szembeni, illetve 394-es dollárral szembeni árfolyammal kezdte a forint, majd év végére az euróval szemben 385-re erősödött (egy év alatt 6%-kal), a dollárral szemben pedig 328-ra (16,6%-os erősödés). A ralit eleinte főként a szigorú monetáris politikára, magas forintkamatokra épülő carry trade és az általános dollárgyengülés hajtotta,
később ennek adott újabb muníciót a bel- és külpolitikai változásra játszó, sokat emlegetett "Tisza-bet".
A 2026-os év, ha lehet, még egy lapáttal rátett a folyamatra: leszámítva egy átmeneti, az iráni háború kirobbanását követő időszakot, töretlenül menetelt a forint. Az igazi áttörést a kormányváltás hozta el: a Tisza győzelmének híre, valamint az azóta eltelt időszakban megfogalmazott gazdaságpolitikai tervek újabb löketet adtak az egyébként is parádésan teljesítő magyar fizetőeszköznek. Az euró az utóbbi napokban 350 közelében is járt, a dollár pedig 310 alatt talált nyugvópontra – több mint négy éve nem láttunk ilyen árfolyamokat.
A Magyarországon élő, forintban kereső-költő-kalkuláló megtakarítók egyik szeme most sír, hiszen a meglévő devizás befektetéseik hozamára erősen rányomja a bélyegét a forinterősödés. A vezető amerikai tőzsdeindex, az S&P500 történelmi csúcsokat döntöget, idén év eleje óta már 8,7%-ot hozott, de ugyanez idő alatt a forint újabb 6,5%-ot erősödött a dollárral szemben, a kettő eredőjeként az amerikai részvényindexbe fektető magyarok számláin jóval szerényebb, alig 1,6%-os forinthozam mutatkozik. Hasonlóképpen a német tőzsdeindex, a DAX is sokkal rosszabbul fest forintban, mint euróban: az idei 1,6%-os árfolyamveszteség a 6,8%-os forinterősödéssel együtt -8,3%-os forinthozamot ad eredményül az idei év eddigi időszakára.
A másik szemük viszont nevethet a devizás befektetésekben is gondolkodó magyar megtakarítóknak, hiszen a forint ereje révén most rendkívül kedvező beszállási pontokkal szembesülnek. A helyzet láttán sokakban felmerülhet az a kérdés, érdemes-e most lecsapni a lehetőségre, és akár nagyobb volumenű devizás vásárlásokkal felkészülni arra, hogy a forint esetleges gyengülését már más devizában ülve "lovagolják meg".
A döntés előtt azt kell átgondolni, mi mindentől függ a devizás befektetések eredményessége, és milyen keretrendszerben érdemes megítélni azokat.
A magyar megtakarítók szemszögéből nézve egy más devizában denominált befektetés forintban számolt eredményét három tényező határozza meg:
- mennyit hoz maga a devizás eszköz,
- hogyan változik időközben az EUR/HUF vagy USD/HUF árfolyam, és
- mekkora forintos alternatív hozamról mond le a befektető.
Megeshet például, hogy a forint bizonyos időtávon számottevően gyengül, de a forintban tartott befektetéssel elérhető hozam kompenzálja ezt, és végeredményben a devizás befektetés jön ki rosszabbul a két alternatíva versenyéből. Nézzük a mindenki által könnyen hozzáférhető Euró Magyar Állampapír példáját. Az EURIBOR-követő kamatozású EMÁP jelenleg 2,2% körüli éves hozamot termel; az egyszerűség kedvéért tételezzük fel, hogy ez egy éven keresztül állandósul. A legmagasabb forintos lakossági állampapírkamat ma a FixMÁP-pal érhető el, jelenleg 7,2% körüli évesített hozamot tehetnek zsebre a legnépszerűbb papír vásárlói.
A kettő közt évi 4,9%-os hozamkülönbség van,
azaz elméletileg legalább 4,9%-os forintgyengülés esetén érné meg EMÁP-ot tartani egy éves időtávra. A jelenlegi, 358-as szintből kiindulva ez egy év múlva 375 fölötti euró-forint árfolyamot kívánna meg. Ha gyengül ugyan a forint, de ennél kevésbé, akkor a kamatelőnynek köszönhetően több pénzt tesz a megtakarító zsebébe a forintos Fix Magyar Állampapír.
Megjegyzendő, hogy az év hátralévő részében a forintos befektetések kamatelőnye várhatóan mérséklődni fog, az elemzők mind a jegybanki alapkamat, mind az állampapír-piaci hozamszintek csökkenésére számítanak.
A Magyar Nemzeti Bank 2025-ös és 2026-os Megtakarítási Jelentése is felhívta a figyelmet: a közelmúltban a forintos befektetések gyakorlatilag minden eszközosztályban jócskán felülteljesítették a devizás versenytársaik hozamát. A nagy forinterősödés miatt is tavaly globális indexkövető részvénybefektetéssel alig 2,5%-os, míg magyarral 40%-os hozamot lehetett elérni, de az állampapírok piacán is 12 százalékpontos hozamtöbbletet eredményezett a hazai befektetések tartása az európaiakkal szemben.
A devizás befektetés tehát kettős döntés: egyrészt elköteleződés az adott külföldi eszköz és annak leendő hozama mellett, másrészt elkerülhetetlenül felvállalása annak a devizaárfolyam-kockázatnak is, amely az utóbbi időszakban erősen a forintos befektetések malmára hajtotta a vizet. Ez viszont egyáltalán nem szükségszerű: elképzelhető olyan forgatókönyv is, amikor a forint gyengülését a kamatelőny sem tudná kompenzálni. Az alábbi táblázatban mutatjuk, milyen nagyságú eurós hozam milyen forinthozamnak feleltethető meg, feltéve, hogy a mostani 358-as árfolyamról a megjelölt szintekre mozdul el az euró-forint kurzus.
Látható, hogy ha "csak" 370-ig visszatéved az árfolyam, az máris 3,5 százalékpont körüli hozamtöbbletet adhat a devizás befektetéseknek,
ennél is nagyobb gyengülés pedig egyenesen utcahossznyi előnyt biztosítana számukra.
|Milyen forinthozam adódik adott nagyságú eurós hozamból adott forintárfolyam* mellett?
|Árfolyam
|0% €-hozam
|2% €-hozam
|4% €-hozam
|6% €-hozam
|8% €-hozam
|10% €-hozam
|12% €-hozam
|340 Ft/€
|-5,0%
|-3,1%
|-1,2%
|0,7%
|2,6%
|4,5%
|6,4%
|350 Ft/€
|-2,2%
|-0,3%
|1,7%
|3,6%
|5,6%
|7,5%
|9,5%
|360 Ft/€
|0,6%
|2,6%
|4,6%
|6,6%
|8,6%
|10,6%
|12,6%
|370 Ft/€
|3,4%
|5,4%
|7,5%
|9,6%
|11,6%
|13,7%
|15,8%
|380 Ft/€
|6,1%
|8,3%
|10,4%
|12,5%
|14,6%
|16,8%
|18,9%
|390 Ft/€
|8,9%
|11,1%
|13,3%
|15,5%
|17,7%
|19,8%
|22,0%
|*A jelenlegi, 358 forintos euróárfolyamot alapul véve, eltekintve az átváltási költségektől.
Érdemes rögzíteni, hogy a mostani helyzetben nagy forinterősödésre már kevesen számítanak; rövid távon az euró-forint árfolyam további jelentős mérséklődése nem tűnik életszerű forgatókönyvnek, lévén a választásokhoz kapcsolódó befektetői hangulatjavulás mára nagyrészt beárazódhatott. A kockázatok most már inkább felfelé mutatnak – a megtakarítók jó eséllyel döntési ponthoz érkeztek.
Jelen helyzetben a forintos befektetés mellett szóló fő érv, hogy a kockázatmentes hozamszint, különösen a lakossági papírok fix kamata nem fog örökké a jelenlegi magas szinteken maradni; könnyen lehet, hogy a mai 7%-os kamatkörnyezet néhány hónap múlva már csak kellemes emlék lesz, évek múltán pedig – optimistább pályák teljesülése esetén – a nyugati országokra jellemző szintekhez kerülhetnek közel a magyar hozamok.
Ugyanakkor arról sem szabad megfeledkezni, hogy a mai árfolyamadatok egy megelőlegezett bizalmat mutatnak a magyar gazdaság felé, a kívánt fordulat sikere közel sem mondható garantáltnak. Aki tehát bármilyen okból diverzifikációs céllal külföldi pénznemben szeretné tartani a megtakarításai egy részét, neki ehhez kapóra jöhetnek a mostani, kedvező beszállási lehetőségek.
A tranzakciós adatokból látványosan kirajzolódik, hogy a magyar háztartások kifejezetten tudatosan reagálnak az árfolyamok változására: a forint erősödésével általában együtt jár a devizabetétek növelése, míg a forint gyengülésére a devizás likvid befektetéseik leépítésével reagálnak a megtakarítók.
Fogódzóként szolgálhat, hogy a mostani rendkívüli helyzetben milyen stratégiát tartanak optimálisnak a professzionális magyar befektetők. A hazai alapkezelők képviselői a Portfolio részére havi rendszerességgel összeállítanak egy közepes időtávra célzó, közepes kockázatvállalású modellportfóliót, melyben azt is feltüntetik, milyen devizaallokációval futnának neki a következő hónapnak. Figyelemre méltó, hogy a legutóbbi, április végén írt ajánlóikban a közös, egyenlő súlyozású portfólióban rekordmagas forintsúlyt ajánlottak, azaz a kormányváltás, a nagy állampapír-piaci hozamcsökkenés és a felettébb erős forint ellenére nem érezték úgy, hogy itt lenne az idő a devizás befektetések halmozásának.
A felsorolt tényezők inkább arra ösztökélték őket, hogy a korábbiaknál nagyobb bizalmat szavazzanak a magyar eszközöknek.
A forintos és devizás befektetések dilemmája kapcsán azt a körülményt sem hagyhatjuk szó nélkül, hogy a Tisza-kormánynak deklarált célja 2030-ra megteremteni az euróbevezetés feltételeit. Ebből nagyon jó esetben 2031-es, jó esetben 2032-es euróbevezetés következhet, azaz elképzelhető, hogy röpke hat év múlva euróval fogunk fizetni Magyarországon. Ha ez valóban bekövetkezik, akkor a forint és az euró közti árfolyamkockázat fokozatosan elveszítheti a jelentőségét. A hiteles euróbevezetési pálya ráadásul önmagában is a forint stabilitása mellett szól, ez pedig csökkentheti annak az esélyét, hogy a devizában ülő befektetők sokat keressenek az árfolyam elmozdulásán. Ha viszont a konvergenciasztori elakad, akkor a mostani helyzet visszatekintve olyan kivételes pillanatnak bizonyulhat, ahol még időben, kedvező feltételek mellett lehetett devizás eszközökre váltani.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Magyar Péter meglépte az ígéretét: példátlan hatalmat kap négy minisztérium
Hivatalos a lista, ami teljesen átírja az eddigi rendszert.
Üzent Szlávik János: senki se mondja le a nyaralását a hantavírus miatt
Nyugtat az infektológus.
A Magyar-kormány első ülésén már jelen voltak égető kérdések
Fontos gazdasági témák voltak napirenden, összefoglaljuk a lényeget.
Rengett a föld Magyarországon
Több bejelentés is érkezett.
Európa legnagyobb fenyegetéséről beszélnek - Szintet kell lépni a fegyverkezésben
Üzent a NATO főtitkára.
Nagyot nőtt a Graphisoft Park profitja, javított előrejelzésén a cég
Stabil számok az első negyedévből.
Figyelmeztet az autógyártó: drágulást és zavarokat hozhat az iráni háború
Óvatosságra intenek.
Politikai fordulat és éles tavaszi felpattanás: áprilisi piaci körkép
A márciusi piaci pánik után áprilisban éles hangulatváltás következett. Miközben a nemzetközi kötvény- és nyersanyagpiacokon továbbra is feszültség látszott, a hazai eszközök - a forint,
Public CbC: Transzparencia vagy adminisztratív csapda?
Az adózási transzparencia szintet lépett egy új adatszolgáltatási formával. A multinacionális vállalatcsoportok számára a Public Country-by-Country Reporting (Public CbC) bevezetése nem csupán
Pókerasztaltól a játszótéren át a HOLD-ig - Elindult az Infinity alap
Az online pókerből indulva jutott el több milliárd forintos portfóliók kezeléséig, de ma is ugyanazt tartja a sikeres befektetés egyik legfontosabb elemének, amit a pókerasztalok... The post Pó
Mondd a klubod, és megmondom, melyik híres ember vagy!
Elton John, Ed Sheeran, Ryan Reynolds - pár híresség, akik bevásárolták magukat egy fociklubba és sikerrel jártak. Pedig vannak még, akik beszálltak a foci világába,... The post Mondd a klubod,
A mesterséges intelligencia rendszerek hatósági felügyelete Magyarországon: máris változhat?
Az EU mesterséges intelligenciára vonatkozó rendelete (MI Rendelet) alapján a tagállamoknak legalább egy bejelentő hatóságot és legalább egy piacfelügyeleti hatóságot kell(ett) létrehozniu
Magyarország 30 éve egy szélsőséges hullámvasúton van - Kinek szán a tőke bizalmat?
Közvetlen külföldi tőkebefektetések a Baltikum-Balkán tengely országaiban. A közvetlen külföldi tőkebefektetés - vagyis az FDI – egyszerre tükrözi a befektetői bizalmat és egy gazdas
Visszatérő külföldi tőke és szektorspecifikus átrendeződés: Mikesy Álmos a hazai ingatlanpiac kilátásairól
A Portfolio Signature nagyszabású körképben vizsgálta a hazai ingatlanpiac jövőjét. Mikesy Álmos, a Gránit Alapkezelő vezérigazgatója szerint a növekvő bizalom és a régiós alulértékelts
Élőben az Akváriumból - HOLD After Hours Majális
Idén is élő After Hourst tartottunk, Zsolt és Balázs - kiegészülve Lacival és Danival - élőben nevettek, bosszankodtak, rendszerváltottak és világmegfejtettek az Akvárium nagyszínpadán. Ké
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Ilyen lehet a Tisza digitális állama: mit tud az észt modell?
Számos tovagyűrűző hatással számolhatunk.
Elárulta Putyint saját bizalmasa? – Rendkívüli dolog történt a Kreml falai közt
Nem úgy ünnepelt Moszkva, mint eddig.
Kármán András fontos üzeneteket küldött, a piac jól fogadta
Meghallgatták a pénzügyminisztert.