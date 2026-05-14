Brezina Szabolcs: a lakossági befektetők még kivárnak, de már látszik az optimizmus

A 2025-ös év fordulópontokat hozott a hazai és nemzetközi tőkepiacokon: geopolitikai feszültségek, átrendeződő befektetői narratívák és változó monetáris kilátások formálták a befektetési környezetet. Az MBH Befektetési Bank vezérigazgatója, Brezina Szabolcs szerint az ügyfélkör és az értékpapír-állomány dinamikus bővülése mellett a digitalizáció és a tudatosan felépített befektetési tanácsadási modell is kulcsszerepet játszott a növekedésben. Az intézmény vezetője a Portfolio-nak adott interjújában a 2026-os kilátásokról, a választások utáni pozitív hazai befektetői hangulatról, és a részvénypiaci lehetőségekről is beszélt.

Hogyan értékeli a Befektetési Bank 2025-ös teljesítményét, mekkora növekedést értek el mind ügyfélkör, mind értékpapír-állomány tekintetében?

Összességében kifejezetten elégedett vagyok a befektetési üzletág előző évi teljesítményével. Ha ki kell emelni néhány meghatározó kvantitatív mutatót, mindenképpen az ügyfélszám, illetve az ügyfélállomány bővülését említeném: a lakossági értékpapír-állományt több mint 17%-kal sikerült növelni, miközben a piaci növekedés ebben az időszakban alig haladta meg a 10%-ot. Befektetési bankként természetesen az eredményesség kiemelt mérőszám, ezért különösen fontos számunkra, hogy az indulásunk óta eltelt két évben csoportszinten megdupláztuk a befektetési szolgáltatási bevételeket.

Ez alapján úgy gondolom, hogy kifejezetten sikeres időszak áll mögöttünk, amiben jelentős szerepet kaptak a minőségbeli fejlesztések is: számos olyan kezdeményezést valósítottunk meg, amelyek az ügyfélközpontúság erősítését, valamint a működési hatékonyság javítását szolgálták. Ezekre legalább akkora hangsúlyt helyezünk, és hasonlóan fontos eredményként tekintünk rájuk, mint a pénzügyi eredményekre.

2025-ben az MBH Befektetési Banknál a digitális platformokra szerződők száma 67%-kal nőtt. A megvalósult fejlesztéseknek, a digitalizációnak mennyire volt kulcsszerepe a növekedésben? Mit tapasztalnak, inkább új befektetőket vonzanak be a digitális csatornák, vagy a meglévők aktivitását növelik?

Azt gondolom, hogy szolgáltatóként számunkra nem önmagában a digitalizáció a cél, hanem az ügyfélélmény fejlesztése, aminek természetesen szerves része a digitalizáció is.

Tavaly egy részletes versenytárselemzést végeztünk, aminek során elsősorban nem a hazai szereplőkre fókuszáltunk – őket jól ismerjük –, hanem inkább a nyugat-európai szolgáltatókat vizsgáltuk. Azt tapasztaltuk, hogy náluk egy számlanyitás rendkívül gyorsan végbemegy, így a 2025-ös fejlesztéseink esetében mi is erre helyeztük a hangsúlyt. Ennek eredményeképpen ma már egy értékpapírszámla vagy TBSZ megnyitása akár 5 perc alatt elvégezhető az MBH Befektetési Bank online felületein. Úgy gondolom, hogy egy megtakarítással rendelkező új ügyfél számára ez az első, és egyben egyik legfontosabb lépés.

Brezina Szabolcs, fotó: Bácsi Róbert

Meglévő ügyfeleknél, befektetési szolgáltatások esetében azonban jóval összetettebb a helyzet. Nálunk például mintegy 83 ezer elérhető termék közül választhat az ügyfél, így a belépést követően már nem pusztán a digitális felület használata a kérdés, hanem az is, hogy milyen befektetési döntéseket hoz. Bizonyos ügyfélszegmenseknél a klasszikus tanácsadási tevékenység továbbra is meghatározó szerepet játszik.

Éppen ezért az ügyfélkiszolgálásnak többcsatornásnak kell lennie: elengedhetetlen, hogy az ügyfél digitális felületen is végre tudja hajtani a tranzakcióit és döntéseit, ugyanakkor szükség van egy „humán interfészre” is, amely segít eligazodni a több tízezer elérhető termék között, és támogatást nyújt a portfólió kialakításában.

A lakossági értékpapír-állomány és a befektetési alapokban kezelt vagyonesetében is sikerült meghaladni a piaci átlagot– mi volt ennek a legfőbb hajtóereje?

Mindenképp fontos kiemelni, hogy a tavalyi évben egy jól érzékelhető, természetes átrendeződés zajlott le a piacon. Emellett azt is látni kell, hogy a növekedés – különösen a megtakarítási és befektetési piacon – több tényező együttes hatásából adódik: egyrészt megjelenik egy organikus bővülés a befektetett eszközök hozamán keresztül, másrészt ehhez új befektetések is társulhatnak.

Már az indulásunktól kezdve azt látjuk, hogy ez az átrendeződés elsősorban a klasszikus, kifejezetten kockázatkerülő termékek felől – például a lakossági állampapírok irányából – a befektetési jegyek felé történik, így az efelé mozdulás részünkről tudatos és szándékos üzleti irány volt. Éppen a tanácsadás fontossága miatt láttuk a létjogosultságát annak is, hogy elindítsuk a befektetéselemzési területünket, aminek célja, hogy széles körben segítse a tájékozódásban és a befektetési döntéshozatalban az ügyfeleket.

Az általunk képviselt – bizonyos ügyfélszegmensekben jelen lévő - tanácsadási modell alapja, hogy ezt a tevékenységet mély és strukturált elemzési háttérrel támasszuk alá, amely konkrét portfólióajánlásokat és portfólió-összetételi javaslatokat fogalmaz meg. Emellett kiemelt figyelmet fordítottunk arra is, hogy kollégáink rendelkezzenek azzal a tudással, amely lehetővé teszi ezen ajánlások hatékony közvetítését az ügyfelek felé. Ennek eredményeként az ügyfélportfóliók fokozatosan egy kiegyensúlyozottabb, diverzifikáltabb irányba tudtak elmozdulni.

Hogyan indult 2026 a hazai befektetői aktivitás szempontjából?

Az év első két hónapja kifejezetten kedvező hangulatban telt mind a hazai, mind a nemzetközi tőkepiacokon, ugyanakkor ezt követően az iráni konfliktus gyorsan mérsékelte a befektetői optimizmust. Ugyanakkor érzékelhető, hogy – bármennyire is kedvezőtlen fejleményről van szó – a geopolitikai feszültségek egyre inkább a piaci környezet visszatérő, “megszokott” elemeivé válnak.

A hazai piac alakulására emellett számottevő hatást gyakorolt a választásokat megelőző felkészülési fázis, valamint maguk a választások is.

Milyen eszközosztályok iránt nőtt meg leginkább az érdeklődés ebben az időszakban?

A nemzetközi piacokon továbbra is jól látható, hogy a mesterséges intelligenciához köthető eszközcsoportok teljesítenek kiemelkedően. Az iráni konfliktus kirobbanásakor ugyan tapasztalható volt egy visszaesés, azonban a piac ezt a közel 10%-os korrekciót viszonylag gyorsan ledolgozta. A fegyveres konfliktusok jellemzően nem általános tartós visszaesést, hanem inkább portfólió-átrendeződést eredményeznek, amelynek során bizonyos szektorok – különösen a hadiiparhoz kapcsolódó vállalatok – túlsúlyba kerülnek.

A hazai piac az elmúlt időszakban kifejezetten érdekes képet mutatott. Már a tavalyi év utolsó negyedévétől megfigyelhető voltegy úgynevezett „Tisza-trade” kialakulása, amelyet elsősorban angolszász befektetési bankok értékesítettek ügyfélkörükben, arra a várakozásra építve, hogy a TiszaPártgyőzelmére érdemes pozíciókat felvenni.

Ennek hatása több piaci szegmensben is megjelent: egyrészt jelentős kereslet alakult ki a forint iránt, ami a hazai fizetőeszköz erősödésében is tükröződött, másrészt a hosszú lejáratú állampapírhozamok is viszonylag stabilan alakultak, annak ellenére, hogy a nemzetközi környezet kifejezetten volatilis volt. Az is jól látható volt, hogy az ilyen típusú, elsősorban nagybefektetők – különösen külföldi alapok – által indított piaci narratívák idővel fokozatosan átszivárogtak a lakossági befektetők körébe is.

A választások után érzékeltek-e fordulatot az ügyfelek viselkedésében? Van jelenleg kézzelfogható befektetői lendület?

A lakossági befektetők körében jelenleg inkább a kiváró magatartás jellemző. A jövőbeli gazdaságpolitikai és monetáris irányok kapcsán számos tényező került napirendre, ezek közül a hazai kisbefektetőket vélhetően az euró bevezetésének, illetve az ERM II-hez való csatlakozásnak a lehetősége foglalkoztatja leginkább. Ez a narratíva általában kedvezően hat a befektetői hangulatra, mivel egy kiszámíthatóbb gazdasági környezet irányába mutat, ugyanakkor fontos látni, hogy ez egy hosszabb folyamat, mint amit a kezdeti, felfűtött hangulatú piaci várakozások időnként feltételeznek.

Az is kérdés, hogy ez a folyamat mikor tud ténylegesen elindulni, illetve hogyan sikerül a költségvetési hiányt kontroll alatt tartani, ami 2026-ban vélhetően az egyik legnagyobb kihívás lesz az új kormány számára. Ezzel együtt van egy alapvető optimizmus az erőforrások beáramlása kapcsán, ami cash flow szinten nem feltétlenül 2026-ban jelenik meg, de a beruházási hajlandóságot már rövid távon is élénkítheti.

Az elmúlt években egyébként jól látszott, hogy a beruházási aktivitás érdemben elmaradt a megtakarítási dinamikától, 2025 pedig az első olyan év volt, amikor a vállalati megtakarítások meghaladták a hitelállományt. Ez önmagában is jól mutatja, hogy hiányzott egy stabilabb, kiszámíthatóbb környezet, és ha ez a kiszámíthatóság valamelyest helyreáll, az a beruházási aktivitásban is megjelenhet.

Emellett azt is látni kell, hogy az eszközök iránti keresletben, sőt akár eszközosztályokon belül is jelentős árazási eltérések vannak, a piac időről időre hajlamos bizonyos szegmenseket alul- vagy felülárazni. Ezzel együtt továbbra is abban hiszek, hogy ezek az eltérések, illetve arbitrázslehetőségek idővel kiegyenlítődnek.

Ahogy azt a Portfolio is megírta, a korábbi igazgatósági javaslattal ellentétben a menedzsment döntése szerint mégsem fizet osztalékot idén az MBH Bank. Mi áll ennek a hátterében?

Noha az MBH Bank Nyrt. ügyeiben az MBH Befektetési Bank nem nyilatkozhat, ugyanakkor fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy az MBH Bank eredménytermelő képessége az elmúlt öt évben kiemelkedő volt. Egy 2,4 milliós ügyfélkörrel rendelkező, jelentős méretű bankról beszélünk, amely mostanra érdemi közkézhányaddal is rendelkezik.

Kifejezettenprudensés előremutató döntésnek tartom az osztalék visszatartását, különösen annak fényében, hogy ez a forrás a jövőbeli gazdasági növekedéstámogatására, illetve akár az EU-s forrásokhoz kapcsolódó finanszírozási igényekre is felhasználható.

A jelenlegi értékeltséget is figyelembe véve – nagyjából 0,7-es price-to-book mutatóval, ami a régiós és nemzetközi bankokhoz képest kifejezetten alacsonynak tekinthető – jelenleg még nem osztalékpapírként érdemes tekinteni a részvényre, sokkal inkább az árfolyam felértékelődési potenciálban látjuk a fő értékteremtési irányt, amihez ez a fajta tőkeallokációs döntés véleményem szerint jól illeszkedik.

Mennyire tekinthető fenntarthatónak a jelenlegi befektetési aktivitás, milyen kockázatokkal, piaci trendekkel számolnak 2026 második felében?

A geopolitika alakulását nagyon nehéz előre jelezni, ugyanakkor a különböző eszközárazások alapján az a várakozásunk, hogy az iráni konfliktus június végére talán lezárulhat. Ez szerintem önmagában is egy fontos piaci feltételezés.

A hazai gazdasági és monetáris politika kapcsán korábban is érintettük a főbb irányokat, és itt is inkább türelemre van szükség. Az alakuló kormánynak időt kell adni arra, hogy kirajzolódjon a pontos gazdaságpolitikai irány, és hogy láthatóvá váljanak a konkrét lépések. Az eddig elhangzottakat a piaci szereplők alapvetően pozitívan értékelték.

A globális piaci trendeket nézve 2026-ban sem számítok strukturális fordulatra. Továbbra is az AI-hoz köthető befektetések maradhatnak fókuszban, miközben időről időre a geopolitikai kockázatok erősödésével a hadiipari szektor is felértékelődhet. Emellett kiemelten fontos tényező marad a nyersanyagárak alakulása, amely közvetlen és közvetett módon is jelentősen befolyásolja a gazdasági növekedést és az inflációs pályát.

Milyen tanácsot adna a lakossági befektetőknek erre az időszakra?

A lakossági befektetők szempontjából inkább az a kérdés, hogy mely területeket érdemes figyelemmel kísérni: úgy gondolom, hogy érdemes nyitott szemmel követni a globális trendeket, különösen az AI, a geopolitikai eseményekhez kapcsolódó szektorok, valamint a nyersanyagpiacok alakulását, mert ezek hatása közvetve a legtöbb eszközosztályban megjelenik.

Az elmúlt időszak, és az előttünk álló periódus is jól mutatja, hogy az egyedi részvénybefektetéseknek továbbra is van relevanciája, és ezekre érdemes kiemelt figyelmet fordítani. Az, hogy egy portfólióba mely papírok kerülnek be, természetesen az egyéni kockázatvállalási hajlandóságtól és preferenciáktól függ.

Mi ebben a folyamatban minden esetben igyekszünk támogatást nyújtani: minden hazai részvényről készített elemzésünk végén szerepel egy konkrét célárfolyam-meghatározás is, ezek az anyagok nem öncélú elemzések, hanem gyakorlati döntéstámogatási eszközök. Úgy vélem, hogy több olyan, kifejezetten kedvező kilátásokkal rendelkező egyedi részvény is elérhető a piacon, amelyeket érdemes figyelemmel kísérni, így azt javaslom, hogy a befektetők kövessék a befektetési bank elemzéseit és publikációit.

A cikk megjelenését az MBH Befektetési Bank támogatta.

