Egyre csúnyább, ami a Mol árfolyamával történik

Már 3,5 százalékos esésben van a Mol árfolyama,
ezzel jócskán kilóg a hazai blue chipek sorából a magyar olajcég. Az április 14-én elért történelmi csúcshoz képest már több, mint 14 százalékkal került lejjebb a jegyzés.
Ráaádsul a forgalom is kifejezetten magas ma a Molnál.
Vállalat-specifikus hír egyelőre nem látott ma napvilágot, esetleg arra reagálhatnak a befektetők, hogy
- a tegnapi kormányülés alapján
maradhat a védett ár az üzemnyagpiacon,az új kormány vállalja ugyanis, hogy a jogszabályi kereteket biztosítja hozzá.
- De az is nyugtalaníthatja a befektetőket, hogy a Tisza-kormány hivatalosan is bekérette az orosz nagykövetet a Kárpátalját érő dróntámadások után, ami éles szakítást jelent az elmúlt évek magyar diplomáciai gyakorlatával Oroszországgal szemben.
A makrokörnyezet egyébként nem indokolja a Mol mai esését; az olajár egyelőre oldalazik (-0,1%), a régiós olajcégek árfolyamai sem esnek.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.
