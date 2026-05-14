Egyre csúnyább, ami a Mol árfolyamával történik

A Mol részvényárfolyama 3,5 százalékos eséssel lóg ki a hazai blue chipek közül, miközben a forgalom is kiemelkedően magas a papírban. Vállalat-specifikus hír nem jelent ma meg, de a befektetők reagálhatnak arra, hogy a kormány fenntartaná a hatósági üzemanyagárat, illetve a Tisza-kormány bekérette az orosz nagykövetet a Kárpátalját ért dróntámadások miatt; utóbbi éles fordulatot jelent a korábbi magyar diplomáciai gyakorlathoz képest. A makrokörnyezet ugyanakkor nem indokolja az esést: az olajár stagnál, a régiós olajcégek árfolyamai sem gyengülnek.

Ráaádsul a forgalom is kifejezetten magas ma a Molnál.

Vállalat-specifikus hír egyelőre nem látott ma napvilágot, esetleg arra reagálhatnak a befektetők, hogy

a tegnapi kormányülés alapján maradhat a védett ár az üzemnyagpiacon, az új kormány vállalja ugyanis, hogy a jogszabályi kereteket biztosítja hozzá.

De az is nyugtalaníthatja a befektetőket, hogy a Tisza-kormány hivatalosan is bekérette az orosz nagykövetet a Kárpátalját érő dróntámadások után, ami éles szakítást jelent az elmúlt évek magyar diplomáciai gyakorlatával Oroszországgal szemben.

A makrokörnyezet egyébként nem indokolja a Mol mai esését; az olajár egyelőre oldalazik (-0,1%), a régiós olajcégek árfolyamai sem esnek.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ