Ketyeg az óra: magyarok tömegei bukhatnak el súlyos százezreket egyetlen apró hiba miatt

Az szja-bevalláshoz tartozó nyilatkozat kevesebb mint egy perc alatt kitölthető, ezt elmulasztva mégis évente több milliárd forint adó-visszatérítésről mondanak le a nyugdíj-, illetve egészségpénztári tagsággal rendelkező magánszemélyek – hívja fel a figyelmet az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ).
Tavaly 5,5 milliárd forinttal több adót kaptak vissza a pénztártagok, mint egy évvel korábban, de ez az összeg magasabb is lehetett volna.
Az szja-bevallás határideje május 20; az adózók az eSZJA portálon már elérhetik a NAV által elkészített bevallástervezetet – emlékeztet a Pénztárszövetség.
Azoknak, akik rendelkeznek önkéntes nyugdíj- vagy egészségpénztári tagsággal, nyugdíj-előtakarékossági számlával vagy nyugdíjbiztosítással, a portálra történő belépés során nem csak a befizetendő vagy visszaigényelhető adójukat célszerű ellenőrizniük. Arra is ügyelniük kell, hogy amennyiben nem csak egy pénztárban rendelkeznek tagsággal, nyilatkozzanak arról, melyik pénztári számlájukra érkezzen az önkéntes nyugdíjpénztári és egészségpénztári befizetésekre összesen járó 20 százalékos, legfeljebb 150 ezer forintos kedvezmény. (Azoknál, akik a pénztári tagság mellett nyugdíjbiztosítással, illetve nyugdíj-előtakarékossági számlával is rendelkeznek, akár a 280 ezer forintot is elérheti ez az szja-visszatérítés.)
Évről évre egyre többen ismerik fel a kasszák előnyeit, hiszen mind az egészségpénztárak, mind a nyugdíjkasszák taglétszáma növekszik. Mindemellett az öngondoskodók összesített megtakarításainak értéke – amibe beletartoznak a befizetések, az elért hozamok és a jóváírt adókedvezmények is – az elmúlt év végére megközelítette az új rekordnak számító 2500 milliárd forintos szintet”
– mondta Mohr Lajos, az ÖPOSZ elnöke.
Fontos, hogy az adó-visszatérítés összege nem osztható meg, vagyis csak egyetlen pénztári számla jelölhető meg, ráadásul további feltétel, hogy ezen a számlán az adóévben befizetésnek, jóváírásnak, lekötésnek, illetve szolgáltatás-igénybevételnek kellett történnie. A bevallás elkészítése során a NAV automatikusan azt a számlát ajánlja fel, ahová az előző évben is kérte a pénztártag a visszatérítést.
Azoknak, akik hosszú távon gondolkodnak és főként az időskori megélhetésüket tartják szem előtt, célszerű a nyugdíjpénztári számlájukra kérni a visszatérítést. A döntéshez nem árt tudni azt sem, hogy a tagság kezdetétől számítva 10 év után lehetőség van a számláról kifizetést igényelni, illetve a nyugdíjpénztári megtakarítás örökölhető – tanácsolja az ÖPOSZ.
Azok számára viszont, akik rövidebb távon szeretnék élvezni az szja-visszatérítés előnyeit, az egészségpénztári visszatérítés lehet a jobb választás, hiszen abból akár a hozzátartozók egészséggel összefüggő kiadásai is fedezhetők, sőt, a gyermekvállalással kapcsolatos költségek, a beiskolázással járó kiadások, a felsőoktatás költségei vagy akár a lakáshitel-törlesztés szintén finanszírozható.
2025-ben az önkéntes nyugdíj- és egészségpénztárakba összesen 327,8 milliárd forintot fizettek be a tagok és a munkáltatók,
amit 41,9 milliárd forint szja-visszatérítés egészített ki a megelőző év befizetései után.
Ez utóbbi 5,5 milliárd forinttal több az egy esztendővel korábban visszakapott adó összegénél, ugyanakkor az elméletileg lehetséges közel 58 milliárd forinttól jelentősen elmarad, hiszen csak 14,4 százalékos visszatérítési aránynak felel meg.
„Számos oka van, hogy a valós adóvisszatérítési ráta nem éri el a lehetséges 20 százalékos értéket. Vannak, akik a maximális visszatérítésre jogosító évi 750 ezer forintos összegnél többet takarítanak meg, az szja-mentesek pedig nem élhetnek az adó-visszatérítés lehetőségével – ők ugyanakkor önmagában is ki akarhatják használni a költséghatékony, előző évek tapasztalatai alapján kimagasló hozamot biztosító befektetési lehetőséget. Mellettük továbbá vannak olyanok is, akik elmulasztják a most esedékes nyilatkozat megtételét: a Pénztárszövetség becslései szerint utóbbi kör évente több milliárd forinttól esik el” – fogalmazott Kravalik Gábor, az ÖPOSZ főtitkára.
Az adatokból jól látszik, hogy a visszatérítésről való rendelkezés során arányaiban jóval többen választják a már rövid távon és sokoldalúan felhasználható egészségpénztárakat a hosszú távú nyugdíjcélú megtakarítások helyett. Míg ugyanis a tagi befizetések bő kétharmada a nyugdíjkasszákba érkezik, addig a visszajáró adónak már csak alig több mint a felét kérik ebbe az öngondoskodási ágba.
