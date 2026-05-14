Nagy lépést tett Amerika a kriptók szabályozása felé - Ugrik a bitcoin

Jelentős előrelépést ért el az amerikai kriptoszektor, miután a digitális eszközök szabályozását rendezni kívánó Clarity Act átment az amerikai szenátus bankbizottságán.
A törvényjavaslatot 15-9 arányban támogatta a bizottság, republikánus és demokrata szenátorok egyaránt a javaslat mellé álltak.
A Clarity Act célja, hogy egységes szövetségi szabályozási keretet hozzon létre a digitális eszközök, köztük a kriptovaluták és stablecoinok számára.
A következő lépésben a teljes szenátus szavazhat a jogszabályról, majd a képviselőház elé kerülhet. Ha ott is elfogadják, Donald Trump amerikai elnök írhatja alá a törvényt.
A szabályozást a kriptoszektor egyik legfontosabb ügyének tartják az Egyesült Államokban. Több nagy piaci szereplő, köztük a Coinbase is erősen lobbizott a törvény elfogadásáért.
A cégek szerint az egyértelműbb szabályozás megnyithatja az utat a szélesebb intézményi elfogadás előtt, különösen a bitcoin és más nagy kriptoeszközök esetében.
A jogszabály hónapokig elakadt a bankok és a kriptocégek közötti viták miatt. A hagyományos pénzügyi szereplők attól tartottak, hogy a digitális eszközök erősödő szerepe veszélyt jelenthet a bankrendszerre.
A felek végül kompromisszumra jutottak egy olyan kérdésben, amely a kriptós ügyfeleknek fizethető hozamokat érintette. Az egyezség szerint bizonyos, megtakarítási kamathoz hasonló jutalmak engedélyezhetők lesznek aktív kriptohasználat esetén, ugyanakkor a simán parkoltatott egyenlegekre nem fizethetők ilyen hozamok.
A piaci szereplők most abban bíznak, hogy a szenátus még augusztus előtt megszavazhatja a törvényt. A kriptoszektor számára politikailag is fontos lenne az elfogadás még az amerikai félidős választások előtt.
A hírre a bitcoin 3, az ethereum 2,5 százalékot emelkedett.
A döntés után a Coinbase részvényárfolyama közel 9 százalékot emelkedett. A többi kriptós és fintech szereplő részvénye is nagyot ment, a Gemini közel 6 százalékkal, a Robinhood Markets 5 százalékkal, a SoFi Technologies 3 százalékkal került feljebb.
