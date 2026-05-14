Őrületes érdeklődés mellett jön az év legnagyobb tőzsdei kibocsátása

Erős nyitása készül a Nasdaqon a mesterséges intelligenciára specializálódott chipgyártó Cerebras Systems részvénye. Az Nvidia egyik legizgalmasabb kihívójának tartott vállalat papírjai a tőzsdei nyitás előtt közel kétszeres áron forogtak az IPO-árazáshoz képest.

Csütörtökön kezdődhet meg a Cerebras Systems kereskedése a Nasdaqon, ami eddig az év legnagyobb amerikai IPO-ja.

A mesterséges intelligenciára fejlesztett chipeket gyártó vállalat részvényeit 185 dolláron árazták, ami alapján közel 40 milliárd dolláros cégérték adódik. Teljesen hígított alapon a vállalat értéke megközelíti az 50 milliárd dollárt.

A piaci érdeklődés már a nyitás előtt rendkívül erős volt. Az indikációk szerint a részvények akár 350 dollár körül is nyithatnak, vagyis közel kétszeres szinten az IPO árazáshoz képest.

A Bloomberg szerint a kereslet több mint húszszorosan haladta meg az elérhető részvénymennyiséget.

A Cerebrast sokan az Nvidia egyik legkomolyabb AI-piaci kihívójának tartják.

A vállalat fő különlegessége az úgynevezett wafer-scale chiptechnológia, amelynél nem kisebb chipeket kapcsolnak össze, hanem egyetlen óriási processzort építenek.

Andrew Feldman vezérigazgató a Yahoo Finance-nek azt mondta, hogy a cég olyan chipet fejlesztett, amely nagyjából egy tányér méretű, és 58-szor nagyobb a korábbi hagyományos chipeknél. A vezető szerint a nagyobb méret gyorsabb AI-feldolgozást tesz lehetővé, a rendszerük pedig több mint 15-ször gyorsabb lehet a versenytársaknál.

A vállalat az elmúlt időszakban több fontos partnerséget is kötött az AI-szektorban. Együttműködnek az Amazonnal és az OpenAIjal is, utóbbi idén már olyan AI-modellt is elindított, amely Cerebras chipeken fut.

Címlapkép forrása: Michael Nagle/Bloomberg via Getty Images

