Tisza és tőzsde – Ezt várja a piac Magyar Péteréktől

A hazai tőkepiac jövőjéről, a Tisza lehetséges gazdaságpolitikai irányairól és a Budapesti Értéktőzsde fejlesztési lehetőségeiről kérdeztünk több piaci szereplőt. Eddig nem sok konkrétum ismert a Tisza esetleges tőkepiaci terveiről, ezért piaci szakértőket kérdeztünk arról, milyen irányokra számítanak, mely jelenlegi tőkepiaci eszközöket tartaná érdemesnek a szakma megtartani, valamint milyen kormányzati és BÉT-intézkedésekre lenne szükség a hazai tőkepiac fejlesztéséhez. A témában megszólalt Horváth István, a K&H Értékpapír ügyvezető igazgatója, Pintér András, a Raiffeisen Befektetési Alapkezelő befektetési vezetője, Gyurcsik Attila, az Accorde Alapkezelő vezérigazgatója, Szécsényi Bálint, az Equilor Befektetési Zrt. elnök-vezérigazgatója, és Oszkó Péter, az O3 Partners vezérigazgatója.

Mit lehet tudni eddig a Tisza tőkepiaci terveiről?

A megszólalók többsége szerint egyelőre kevés konkrét tőkepiaci terv ismert, inkább általános gazdaságpolitikai irányokból lehet következtetni arra, milyen környezet alakulhatna ki a magyar piac számára.

Horváth István, a K&H Értékpapír ügyvezető igazgatója szerint minden olyan törekvés támogatja a tőkepiacok fejlődését, amely a gazdaságban a versenyt és az átláthatóságot célozza, hiszen ezek a tőkepiac fundamentumai. Úgy látja, hogy még az olyan közvetett területeknek is lehet hosszabb távú pozitív hatása, mint az oktatás fejlesztése, mert az segítheti a megtakarítókat abban, hogy hatékonyabban tájékozódjanak és felelősebb pénzügyi döntéseket hozzanak a befektetéseikről.

Pintér András, a Raiffeisen Befektetési Alapkezelő befektetési vezetője arról beszélt, hogy inkább az általános gazdaságfejlesztést, a befektetői bizalmat és a különadók kérdését érintő tervekről lehetett hallani, miközben konkrét tőkepiaci elképzelések kevésbé látszanak. Kiemelte, hogy a hivatalos választási programban a „tőkepiac” szó mindössze egyszer szerepel, a startupok fejlődésének támogatása kapcsán. Hozzátette ugyanakkor, hogy ez részben természetes is, hiszen ahhoz, hogy a hazai tőkepiac sikeres legyen, először sikeres gazdaságra van szükség. Szerinte ez szükséges, de nem elégséges feltétel.

Szécsényi Bálint, az Equilor Befektetési Zrt. elnök-vezérigazgatója szintén úgy látja, hogy egyelőre kevés konkrétum ismert a Tisza tőkepiaci terveiből, ugyanakkor a fejlesztési irányok már jól kirajzolódnak. Szerinte a legfontosabb cél a kibocsátói kör bővítése lehetne, vagyis annak ösztönzése, hogy több hazai vállalat jelenjen meg a tőzsdén. Ehhez adókedvezményekre, a transzparens működés támogatására és akár állami vállalatok tőzsdei bevezetésére is szükség lehetne. Emellett felvetette annak lehetőségét is, hogy az MNB csökkentse tulajdonrészét a Budapesti Értéktőzsde-ben, ami szerinte erősíthetné a piac függetlenebb, befektetői szemléletű működését.

Oszkó Péter, az O3 Partners vezérigazgatója sem hallott még részletes és koherens tőkepiaci programot, inkább olyan általános gazdaságpolitikai célokat lehet látni, mint az intézményi bizalom helyreállítása, az uniós források rendezése, a kiszámíthatóbb szabályozás és az alacsonyabb országkockázat. Szerinte ezek mind fontos előfeltételei annak, hogy a magyar tőkepiac újra vonzóbbá váljon. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a választás utáni piaci reakciók megmutatták, hogy a befektetők milyen gyorsan kezdik újraárazni a magyar eszközöket, ha javuló intézményi és gazdaságpolitikai környezetet feltételeznek.

Oszkó szerint a legfontosabb szemléletváltás az lenne, hogy a tőkepiac ne mellékes pénzügyi szektorkérdésként jelenjen meg, hanem gazdaságélénkítési eszközként. Mint mondta, a tőzsdére kerülő megtakarítások nem egyszerűen pénzügyi befektetések, hanem közvetlenül finanszírozhatnak magyar vállalatokat, növekedést, exportot, innovációt és munkahelyteremtést is.

Kiemelte azt is, hogy a magyar lakossági pénzügyi megtakarítások körülbelül harmada még mindig készpénzben vagy bankszámlán parkol. Ez szerinte azt jelenti, hogy miközben a megtakarítási hajlandóság nem alacsony Magyarországon, a megtakarítások jelentős része nem vesz részt a gazdaság finanszírozásában, nem termel érdemi hozamot a megtakarítóknak és nem tölti be a működő tőke szerepét a növekedésben. Szerinte elemi nemzetgazdasági érdek lenne, hogy ebből minél nagyobb arány kerüljön hozamtermelő befektetésekbe.

Oszkó Péter külön hangsúlyozta azt is, hogy a magyar részvénypiac az elmúlt években kimagasló teljesítményt nyújtott. A BUX nemzetközi összehasonlításban is kiugró hozamokat termelt, miközben a magyar piac jelenleg sem tekinthető túlértékeltnek, és további jelentős növekedési potenciál lehet benne. Éppen ezért szerinte közös érdek, hogy a lakosság jobban megértse a részvénypiac működését és nagyobb arányban részesedjen ebből a növekedésből.

Mik azok a tőkepiaci eszközök, amik most jól működnek, és érdemes lenne megtartani?

Ebben a kérdésben szinte teljes konszenzus alakult ki a megszólalók között. A legtöbben a tartós befektetési számlát nevezték meg a hazai tőkepiac egyik legsikeresebb konstrukciójaként.

Horváth István szerint a TBSZ és a NYESZ olyan eszközök, amelyek növelik a pénzügyi kultúrát és az öngondoskodást, ezért mindenképpen megtartandók.

Pintér András úgy fogalmazott, hogy a hazai megtakarítási kultúra szempontjából az elmúlt évek két legfontosabb fejleménye a TBSZ és a lakossági állampapírok felfutása volt. Szerinte a TBSZ sokat segített a hosszabb távú szemlélet formálásában, míg a lakossági állampapírok számos embert tettek értékpapír-befektetővé, ami fontos első lépés lehet a tudatos befektetői viselkedés irányába. Hozzátette, hogy a kisebb kapitalizációjú részvények területén tett lépések is jó irányba mutatnak, és a Budapesti Értéktőzsde erőfeszítései önmagukban is megsüvegelendők. Ugyanakkor szerinte ezen a területen csak akkor lehet valódi áttörés, ha a tőkepiac más részein is jelentős előrelépések történnek. Példaként említette, hogy a hazai befektetési alapok szabályozási okokból jelenleg versenyhátrányban vannak a külföldi alapokkal szemben.

Szécsényi Bálint szerint szintén a hosszú távú megtakarításokat ösztönző konstrukciók bizonyultak a legsikeresebbnek, ezért a TBSZ- és NYESZ-számlákat nemcsak megtartani, hanem továbbfejleszteni is érdemes lenne. Úgy látja, ezek kulcsszerepet játszanak abban, hogy a lakossági megtakarítások nagyobb arányban áramoljanak befektetési termékekbe és hazai értékpapírokba. Emellett indokoltnak nevezte az osztalékadó egységesebb kezelését is. Szerinte a NYESZ-számlák esetében is célszerű lenne biztosítani, hogy az osztalékot ne terhelje adó, hasonlóan a TBSZ kedvezményes logikájához.

Gyurcsik Attila, az Accorde Alapkezelő vezérigazgatója szerint a TBSZ egy olyan, kormányokon átívelő megtakarítási forma, amely sokat segített a hazai megtakarítási kultúra kialakulásában.

Oszkó Péter szerint a TBSZ-t nemcsak meg kell tartani, hanem tovább is kellene erősíteni. Szerinte ez az egyik kevés, széles körben ismert és valóban működő megtakarítási forma Magyarországon, amely ténylegesen hosszabb távú befektetési fegyelmet épít. Kiemelte, hogy a konstrukció öt év után teljes adómentességet biztosít a befektetési nyereségre, és a szocho alóli mentességet is lehetővé teszi. A NYESZ-t szintén fontosnak nevezte, ugyanakkor szerinte korszerűsíteni kellene, mert a nyugdíjcélú öngondoskodás hosszabb távon társadalmi érdek.

Oszkó emellett fontosnak nevezte a kisebb kapitalizációjú részvényekhez kapcsolódó árjegyzési és elemzési programokat is. Szerinte ezek nélkül hiába vannak jó cégek a tőzsdén, ha nincs megfelelő likviditás, láthatóság és intézményi figyelem.

A pozitív folyamatok közé sorolta azt is, hogy az elmúlt években a magyar lakosság felfedezte a kötvénybefektetéseket. Szerinte ez már önmagában is fontos tudatossági fordulatot jelez, mert sokkal többen kezdtek el érdemben foglalkozni megtakarításaikkal és a hozamokkal. Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy hosszú távon a kötvénypiac korlátozott reálhozam-potenciált kínál, különösen egy csökkenő kamatkörnyezetben. Emiatt szerinte fontos lenne, hogy a pénzügyi tudatosság tovább fejlődjön, és egyre többen nyissanak a részvénybefektetések irányába is, ami nemcsak a megtakarítóknak jelenthet jobb hosszú távú hozamlehetőséget, hanem a vállalatok számára is stabilabb, hazai finanszírozási forrást biztosíthat.

Milyen kormányzati/BÉT intézkedésekre lenne szükség a hazai tőkepiac fejlesztéséhez?

A szakértői válaszok alapján a legfontosabb problémák között a kiszámíthatatlan szabályozási környezet, a különadók, a tranzakciós illeték és a magyar piac versenyhátránya jelent meg.

Horváth István szerint az egyik legfontosabb lépés az öngondoskodási ösztönzők erősítése lehetne. Példaként említette a NYESZ-hez kapcsolódó adóvisszatérítések intenzitásának növelését, vagyis annak emelését, hogy a befizetések mekkora része legyen visszaigényelhető. Szerinte ez szélesíthetné az öngondoskodók körét, miközben a nyugdíjrendszer erősítése és a biztonságosabb időskor társadalmi szempontból is hasznos lenne. Emellett fontosnak nevezte a tőkepiaci és devizapiaci műveleteket érintő adók felülvizsgálatát is, mert ez javíthatná a szektor versenyképességét és a megtakarítók lehetőségeit. Hangsúlyozta továbbá, hogy a tőkepiac fejlődéséhez szükség lenne a nyilvános piacok előtt és mellett működő szegmensek, például az angyalbefektetések, a kockázati tőke és az M&A-piac szabályozásának korszerűsítésére is, mert ezek az ökoszisztémák juttatják el a fejlődő vállalkozásokat a tőzsdére.

Pintér András szerint a tőkepiac fejlődéséhez egyszerre szükséges a keresleti és a kínálati oldal fejlesztése. A kínálati oldalon több tőzsdeérett és tőzsdeképes vállalatra lenne szükség, amihez innováció- és vállalkozástámogatás kellene. A keresleti oldalon pedig olyan adó- és intézményrendszerre lenne szükség, amely valóban a hazai tőkepiacok felé tereli a megtakarításokat. Szerinte megkerülhetetlen kérdés a szabályozói és felügyeleti környezet kiszámíthatósága, de ugyanilyen fontos az edukáció és a tőkepiaci kultúra fejlesztése is. Ezzel kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy a hazai látra szóló és folyószámlabetét-állomány megközelíti a 11 ezer milliárd forintot, és ennek akár kisebb részének tudatosabb befektetése is jelentős előrelépést jelenthetne.

Pintér szerint rövid távon talán egy hosszú távú, öngondoskodási célú program hozhatná a legnagyobb változást, amelyben a munkavállalók, a munkaadók és az állam egyszerre vállalnának szerepet. Hozzátette ugyanakkor, hogy Magyarország kis ország és kis tőkepiac, ezért irreális várakozásokat nem érdemes támasztani, de megfelelő lépésekkel a piac érdemben fejleszthető.

Szécsényi Bálint szerint szintén kulcskérdés lenne a magyar értékpapírokra vonatkozó tranzakciós illeték eltörlése, mert ez érdemben csökkentené a befektetések költségét és javítaná a hazai piac versenyképességét. Emellett indokoltnak nevezte a NYESZ-hez kapcsolódó adótámogatás növelését is, amely szerinte hosszú ideje változatlan, miközben az infláció és a jövedelmi viszonyok jelentősen átalakultak. Hangsúlyozta továbbá, hogy a pénzügyi és tőkepiaci edukáció fejlesztése alapvető fontosságú lenne, mert a lakossági részvétel bővülése nélkül a hazai tőkepiac mélyítése csak korlátozottan valósítható meg.

Gyurcsik Attila szerint a hazai tőkepiacot és szereplőit jelenleg jelentős versenyhátrányba hozza a szabályozási és adókörnyezet. A befektetési alapkezelők szempontjából különösen fontosnak nevezte az EU-harmonizált szabályozáshoz való visszatérést és a hazai sajátosságok kivezetését. Ezen belül kiemelte a kategorizálási rendelet visszavonását, amelyet olyan szabályozási fenyegetési kísérletnek nevezett, amelynek szerinte semmilyen gazdaságpolitikai haszna nem volt, ugyanakkor jelentős versenyhátrányt okoz a hazai szereplőknek.

Gyurcsik szerint a tranzakciós illeték az egyik legproblémásabb elem a teljes rendszerben, mert versenyhátrányt jelent minden magyar értékpapír-kibocsátónak a külföldiekkel szemben, miközben az ebből befolyó adóbevétel minimális.

Úgy fogalmazott, hogy a szektor a szabad versenyes piacgazdaságban érdekelt, és már az is óriási előrelépést jelentene, ha négy év alatt sikerülne elérni, hogy a hazai szabályozási és adókörnyezet ne okozzon versenyhátrányt a magyar szereplőknek a nagyobb külföldi konkurensekkel szemben. Hozzátette, hogy szerinte nem szolgálja a magyar gazdaság érdekeit, ha a magyar megtakarításokról Londonban, New Yorkban vagy Luxemburgban döntenek.

A megtakarítási piaccal kapcsolatban azt is hangsúlyozta, hogy az államnak nem lenne szabad adókkal és jogszabályokkal torzítania a versenyt, és alapvetően az lenne kívánatos, hogy az állam maga is piaci alapon finanszírozza magát. Külön kitért arra, hogy szerinte a jelenlegi, torz lakossági állampapírkamatok, az állampapírok adómentessége és az egyéb befektetésekre rakódó különadók az euró esetleges bevezetésével egyszerre válnának vállalhatatlanná és értelmetlenné.

Oszkó Péter szerint három fő irányban lenne szükség változtatásokra. Elsőként a hosszú távú részvénybefektetések radikális ösztönzését említette. Szerinte a TBSZ stabilitását fenn kell tartani, miközben a tőkepiaci befektetéseket terhelő szochót fokozatosan ki kellene vezetni. Úgy látja, rossz üzenet, ha az állam egyszerre próbálja mobilizálni a lakossági megtakarításokat, miközben túlzottan adóztatja a befektetési hozamokat.

Második pontként az öngondoskodási támogatások tőkepiaci irányba terelését emelte ki. Szerinte magasabb adójóváírásokra, egyszerűbb NYESZ-re és célzott részvény- illetve befektetési alap ösztönzőkre lenne szükség. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a magyar lakosság jelentős megtakarítási vagyonnal rendelkezik, de ennek túl kis része jut produktív vállalati finanszírozásba.

Harmadik pontként a Budapesti Értéktőzsde szerepének megerősítését nevezte meg. Szerinte a BÉT-et valódi növekedési platformmá kellene tenni több elemzéssel, erősebb árjegyzéssel, alacsonyabb kibocsátói költségekkel és erősebb intézményi befektetői jelenléttel. Emellett akár államilag támogatott IPO- és kötvénykibocsátási programokat is indokoltnak tartana a középvállalatok számára. A lengyel piac példáját említette, ahol szerinte jól látható, hogy egy régiós tőzsde akkor tud valódi gazdaságfejlesztési motorrá válni, ha van mögötte politikai és intézményi akarat.

Oszkó külön problémának nevezte az intézményi befektetők tartós idegenkedését a hazai részvénypiactól. Felhívta a figyelmet arra, hogy miközben az elmúlt években jelentősen nőtt a hazai intézményi kezelt vagyon, a magyar tőzsdei kapitalizáció növekedéséhez inkább a lakossági befektetők járultak hozzá, miközben az intézményi szereplők aktivitása továbbra is visszafogott maradt. Szerinte ez sem kockázati, sem hozamoldalról nem indokolható, különösen a BUX elmúlt évekbeli teljesítménye alapján. Emiatt szabályozói és ösztönzési oldalról is olyan lépésekre lenne szükség, amelyek segítik az intézményi befektetők visszatérését a magyar tőkepiacra.

