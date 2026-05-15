Bemondta Jim Cramer: Ezért kell most Nvidiát venni

Ha arra kényszerítjük őket, hogy saját chipeket fejlesszenek, utol fognak érni minket, és látszólag korlátlan energiaforrásaikkal túl is szárnyalnak majd
- mondta Jim Cramer csütörtökön. Mindez akkor hangzott el, amikor Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója éppen Kínában tartózkodott Donald Trump elnök oldalán egy magas szintű diplomáciai csúcstalálkozón.
Az Nvidia fejlett MI-chipjeinek kínai értékesítését
évek óta akadályozzák a Biden-adminisztráció idején, nemzetbiztonsági okokból bevezetett exportkorlátozások.
A befektetők egyre inkább arra figyelnek, hogy a vállalat képes lesz-e újraindítani az érdemi kínai eladásokat. Colette Kress, az Nvidia pénzügyi igazgatója a februári gyorsjelentés kapcsán még arról beszélt, hogy az amerikai kormány engedélyezte kisebb mennyiségű H200-as termék exportját a kínai ügyfelek számára. A cég azonban egyelőre nem realizált ebből bevételt, és nem tudni, kapnak-e engedélyt a további szállításokra.
Márciusban azonban Huang optimistább hangot ütött meg az Nvidia GTC konferenciáján, ahol közölte, hogy megrendeléseket kaptak, és újraindítják a gyártást. "A helyzet más, mint két-három héttel ezelőtt volt, az ellátási láncunk beindul" - fogalmazott akkor a vezérigazgató.
Az Nvidia szerdán teszi közzé negyedéves jelentését. A befektetők kíváncsian várják, lesz-e friss hír a kínai üzletágról, különösen Huang csúcstalálkozón való részvételének fényében. A vállalat hivatalos pénzügyi előrejelzése jelenleg nem számol kínai bevétellel.
Cramer szerint a kulcsfontosságú döntés már nem annyira Washingtonon, mint inkább Kínán múlik. Hszi Csin-ping nehéz választás előtt áll: vagy engedi, hogy a kínai cégek megvegyék az Nvidia módosított chipjeit, elfogadva ezzel az amerikai technológiától való mélyebb függőséget, vagy a hazai fejlesztések felgyorsítására ösztönzi őket.
A műsorvezető ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az Nvidia a kínai piac nélkül is vonzó befektetés. Ez a mesterséges intelligencia piacán betöltött meghatározó szerepének, valamint a versenytársakhoz - köztük a nemrég tőzsdére lépett Cerebrashoz - képest kedvező árazásának köszönhető.
