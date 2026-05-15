Dollármilliárdokat öntenek a befektetők a ChatGPT legnagyobb riválisába, 900 milliárd dollárt érhet az Anthropic

A befektetési kört a Dragoneer, a Greenoaks, a Sequoia Capital és az Altimeter Capital vezeti közösen.

Az ügylet keretében az Anthropic befektetés előtti értékeltsége közel a háromszorosára nő.

Mindez alig három hónappal azután történik, hogy a Dario Amodei vezette cég 350 milliárd dolláros értékeltség mellett szintén 30 milliárd dollárt vont be. A vezető befektetők egyenként legalább 2 milliárd dollárral szállhatnak be, míg a fennmaradó összegről további pénzügyi partnerekkel folynak tárgyalások.

Az új finanszírozási kör rendkívül gyorsan állt össze. A befektetők a múlt hónapban keresték meg az Anthropicot, Krishna Rao pénzügyi igazgató pedig az elmúlt két hétben kezdte meg az egyeztetéseket a potenciális partnerekkel. A tranzakció feltételei a hivatalos bejelentésig még változhatnak.

A tőkebevonás hátterében az Anthropic robbanásszerű bevételnövekedése áll. A cég évesített árbevétele – amely az elmúlt hetek adataiból vetíti előre az éves forgalmat – hamarosan elérheti a 45 milliárd dollárt. Ez ötszörös növekedést jelent a tavaly év végi 9 milliárd dollárhoz képest. Az Anthropic bevételei ezzel vélhetően meg is haladják az OpenAI számait, bár a két vállalat eltérő számviteli módszereket alkalmaz.

Ebben a 30 milliárd dolláros finanszírozási körben a technológiai óriásvállalatok egyelőre várhatóan nem vesznek részt. Mindez annak ellenére van így, hogy az Anthropic korábban több tízmilliárd dollárnyi tőkét vont be az Amazontól és a Google-tól.

