Erős alapfolyamatok az OTP-nél

Az OTP Bank első negyedéves számai alapján továbbra is erősek az alapfolyamatok a bankcsoportnál, a jelentett profitot ugyanakkor jelentősen torzították az év elején egy összegben elszámolt magyarországi különadók és egyéb speciális terhek. Miközben a hitelállomány dinamikusan nőtt és a kamatmarzs is javult, a profitabilitásban egyre nagyobb szerepet játszanak a külföldi leánybankok, különösen az orosz, bolgár és üzbég működés.

Az OTP első negyedéves eredménye első ránézésre gyengének tűnhet, mert a jelentett adózott eredmény 177 milliárd forint lett, ami 6 százalékos éves és 40 százalékos negyedéves visszaesést jelent. A háttérben azonban elsősorban technikai és szabályozási tényezők állnak, mivel a bank több teljes éves adóterhet már az első negyedévben egy összegben könyvelt el. Ha ezek időarányosan jelentek volna meg az év során, akkor az adózott eredmény 324 milliárd forint lett volna, a sajáttőke-arányos megtérülés pedig 23,5 százalék.

A profitot leginkább a magyarországi különadók húzták le. A bankadó, az extraprofitadó és az egyéb speciális terhek összesen több mint 170 milliárd forinttal csökkentették az első negyedéves eredményt. Emiatt az OTP magyarországi alaptevékenysége veszteséges lett, miközben a külföldi leánybankok gyakorlatilag a teljes csoportszintű profitot kitermelték. A legnagyobb eredménytermelő továbbra is az orosz leánybank volt, de stabilan teljesített a bolgár DSK is, miközben az üzbég Ipoteka Bank kiemelkedő növekedést mutatott.

Az alapfolyamatok továbbra is kedvezően alakultak. A teljesítő hitelállomány árfolyamszűrten több mint 3 százalékkal nőtt negyedéves alapon, ezen belül különösen erős maradt a lakossági hitelezés. A jelzáloghitelek állománya három hónap alatt 6 százalékkal emelkedett, amit elsősorban a magyarországi Otthon Start program támogatott. Az OTP Core jelzáloghitel-portfóliója 10 százalékkal bővült negyedéves alapon, a fogyasztási és vállalati hitelek is tovább növekedtek.

A bevételeket elsősorban a nettó kamateredmény erősödése hajtotta. A nettó kamatbevétel éves alapon 13 százalékkal nőtt, amit a hitelállományok bővülése mellett a kamatmarzs javulása is támogatott. A nettó kamatmarzs 4,59 százalékra emelkedett, ami negyedéves alapon 11 bázispontos javulást jelentett. Ebben fontos szerepet játszott a bolgár, szlovén és horvát leánybankok profitabilitásának javulása, valamint az üzbég működés erősödése is.

Az összes kockázati költség éves alapon több mint 50 százalékkal csökkent, részben azért, mert a bank közel 20 milliárd forintnyi korábban megképzett értékvesztést tudott visszaírni az orosz állampapír-kitettségeken. Bár az orosz kötvényekkel kapcsolatos összegek egy része továbbra is jogi eljárások alatt áll, a menedzsment egyelőre optimista a hozzáférés végső rendezésével kapcsolatban.

A működési költségek továbbra is gyorsan emelkednek. Éves alapon 13 százalékos volt a növekedés, amit elsősorban a béremelések, az informatikai beruházások amortizációja, valamint az IT- és marketingköltségek növekedése hajtott. A menedzsment ennek ellenére nem változtatott a 2026-os célkitűzéseken. Továbbra is erős hitelnövekedéssel, stabil kamatmarzzsal és a tavalyihoz hasonló kockázati profillal számolnak, miközben a bank profitabilitását rövid távon továbbra is jelentősen befolyásolják a szabályozói és adózási tényezők.

