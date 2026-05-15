Erős alapfolyamatok az OTP-nél

Az OTP első negyedéves eredménye első ránézésre gyengének tűnhet, mert a jelentett adózott eredmény 177 milliárd forint lett, ami 6 százalékos éves és 40 százalékos negyedéves visszaesést jelent. A háttérben azonban elsősorban technikai és szabályozási tényezők állnak, mivel a bank több teljes éves adóterhet már az első negyedévben egy összegben könyvelt el. Ha ezek időarányosan jelentek volna meg az év során, akkor az adózott eredmény 324 milliárd forint lett volna, a sajáttőke-arányos megtérülés pedig 23,5 százalék.
A profitot leginkább a magyarországi különadók húzták le. A bankadó, az extraprofitadó és az egyéb speciális terhek összesen több mint 170 milliárd forinttal csökkentették az első negyedéves eredményt. Emiatt az OTP magyarországi alaptevékenysége veszteséges lett, miközben a külföldi leánybankok gyakorlatilag a teljes csoportszintű profitot kitermelték. A legnagyobb eredménytermelő továbbra is az orosz leánybank volt, de stabilan teljesített a bolgár DSK is, miközben az üzbég Ipoteka Bank kiemelkedő növekedést mutatott.
Az alapfolyamatok továbbra is kedvezően alakultak. A teljesítő hitelállomány árfolyamszűrten több mint 3 százalékkal nőtt negyedéves alapon, ezen belül különösen erős maradt a lakossági hitelezés. A jelzáloghitelek állománya három hónap alatt 6 százalékkal emelkedett, amit elsősorban a magyarországi Otthon Start program támogatott. Az OTP Core jelzáloghitel-portfóliója 10 százalékkal bővült negyedéves alapon, a fogyasztási és vállalati hitelek is tovább növekedtek.
A bevételeket elsősorban a nettó kamateredmény erősödése hajtotta. A nettó kamatbevétel éves alapon 13 százalékkal nőtt, amit a hitelállományok bővülése mellett a kamatmarzs javulása is támogatott. A nettó kamatmarzs 4,59 százalékra emelkedett, ami negyedéves alapon 11 bázispontos javulást jelentett. Ebben fontos szerepet játszott a bolgár, szlovén és horvát leánybankok profitabilitásának javulása, valamint az üzbég működés erősödése is.
Az összes kockázati költség éves alapon több mint 50 százalékkal csökkent, részben azért, mert a bank közel 20 milliárd forintnyi korábban megképzett értékvesztést tudott visszaírni az orosz állampapír-kitettségeken. Bár az orosz kötvényekkel kapcsolatos összegek egy része továbbra is jogi eljárások alatt áll, a menedzsment egyelőre optimista a hozzáférés végső rendezésével kapcsolatban.
A működési költségek továbbra is gyorsan emelkednek. Éves alapon 13 százalékos volt a növekedés, amit elsősorban a béremelések, az informatikai beruházások amortizációja, valamint az IT- és marketingköltségek növekedése hajtott. A menedzsment ennek ellenére nem változtatott a 2026-os célkitűzéseken. Továbbra is erős hitelnövekedéssel, stabil kamatmarzzsal és a tavalyihoz hasonló kockázati profillal számolnak, miközben a bank profitabilitását rövid távon továbbra is jelentősen befolyásolják a szabályozói és adózási tényezők.
Részletes elemzésünk az első negyedéves gyorsjelentésről itt olvasható:
Címlapkép forrása: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Döntött Kapitány István: újabb üzemanyagkészleteket szabadít fel a kormány
Így tartja fent a védett árakat a Magyar-kormány. Megmutatjuk, mi változott az előző felszabadításhoz képest.
Új államtitkárt jelentett be Gajdos László
Záporoznak a bejelentések.
A vonatbaleset helyszínéről jelentkezett Vitézy Dávid: kiderült, mi okozta a kisiklást
Lázár János is szóba került.
Román kormányválság - Hivatalos kormányalakítási tárgyalásokat hirdetett az államfő
Eddig nem körvonalazódott működőképes parlamenti többség.
Kiderült Kapitány István pénteki programja, szokatlan helyről jelentkezett be a miniszter
Üzent a minisztériumi dolgozóknak.
Itt az oroszok válasza arra, hogy Orbán Anita berendelte az orosz nagykövetet
Ukrajnát hibáztatják a kárpátaljai dróntámadásokért.
Tarr Zoltán bejelentette: nagy átalakítások jönnek a múzeumoknál, szigorú átvilágításokat is ígért
Cél az állami források átláthatóbb elosztása.
Geopolitikai sakkjátszma Pekingben: Tajvan jövője és a globális energiaválság a tét
Donald Trump második elnöki ciklusának talán legfontosabb diplomáciai eseménye következik: a pekingi amerikai-kínai csúcstalálkozó. Kovács Ádám, a Gránit Alapkezelő szakértője legújabb c
Hogyan változott az érdeklődés az Otthon Start iránt az elmúlt 9 hónapban?
A Bankmonitor a támogatás bejelentésétől, azaz 2025 júliusától gyűjti a náluk kalkulálók, érdeklődők adatait, igényeit. Ebből már látható, hogy az elmúlt 9 hónapban hogyan alakultak
Politikai fordulat és éles tavaszi felpattanás: áprilisi piaci körkép
A márciusi piaci pánik után áprilisban éles hangulatváltás következett. Miközben a nemzetközi kötvény- és nyersanyagpiacokon továbbra is feszültség látszott, a hazai eszközök - a forint,
Pókerasztaltól a játszótéren át a HOLD-ig - Elindult az Infinity alap
Az online pókerből indulva jutott el több milliárd forintos portfóliók kezeléséig, de ma is ugyanazt tartja a sikeres befektetés egyik legfontosabb elemének, amit a pókerasztalok... The post Pó
Mondd a klubod, és megmondom, melyik híres ember vagy!
Elton John, Ed Sheeran, Ryan Reynolds - pár híresség, akik bevásárolták magukat egy fociklubba és sikerrel jártak. Pedig vannak még, akik beszálltak a foci világába,... The post Mondd a klubod,
NIS2 képzési kötelezettség vezetőknek és IBF-eknek
A NIS2 megfelelés kapcsán a legtöbb érintett szervezet elsőként az informatikai biztonsági intézkedésekre, a szabályzatokra, az auditkötelezettségre vagy az incidenskezelési folyamatokra gondo
A mesterséges intelligencia rendszerek hatósági felügyelete Magyarországon: máris változhat?
Az EU mesterséges intelligenciára vonatkozó rendelete (MI Rendelet) alapján a tagállamoknak legalább egy bejelentő hatóságot és legalább egy piacfelügyeleti hatóságot kell(ett) létrehozniu
Magyarország 30 éve egy szélsőséges hullámvasúton van - Kinek szán a tőke bizalmat?
Közvetlen külföldi tőkebefektetések a Baltikum-Balkán tengely országaiban. A közvetlen külföldi tőkebefektetés - vagyis az FDI – egyszerre tükrözi a befektetői bizalmat és egy gazdas
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Tisza trade? Hormuz? – Mi hajtja most a forintot?
Merre indul az árfolyam?
Most dől el a magyar bor jövője – A fiatalok kezében lehet az ütőkártya?
Változó ízléssel és súlyos növényvédelmi problémákkal küzd a magyar borágazat, de mi lehet a kiút?
Nagy változások kellenek, hogy beérjen az egyik legnagyobb hungarikum
Kiaknázatlan lehetőség a határainkon belül.