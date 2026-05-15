Fény derült a sötét párkapcsolati titokra: súlyos milliókat rejtegetnek egymás elől az emberek

A pénzügyi szolgáltató 4000 fős, országosan reprezentatív felmérése szerint a megkérdezettek 29 százaléka vallotta be, hogy rendelkezik a partnere elől eltitkolt vagyontárgyakkal vagy megtakarításokkal. Ezek átlagos értéke 35 653 font.
Különösen a férfiak a ludasak: 33 százalékuk rejtegetett átlagosan 40 070 fontnyi vagyont,
a nőknél ez az arány 26 százalék volt, 30 066 fontos átlagértékkel.
Stephen Cowling, a Handelsbanken Wealth vagyonkezelési igazgatója szerint a pénzügyi tanácsadók számára ez nem meglepő. Az ügyfelekkel való közös munka során rengeteg családi titokra derül fény. A szakember hozzátette, hogy a digitális korban a vagyon elrejtése egyszerűbb, mint valaha. Ma már okostelefonról is könnyedén lehet pénzt mozgatni anélkül, hogy a partner ebből bármit észrevenne.
A kutatás a pénzügyi szorongás növekedését is kimutatta. Az előző évhez képest jelentősen nőtt azok aránya, akik bizonytalannak érzik magukat a saját pénzügyi döntéseikben. Ez a mutató a befektetések terén 26-ról 33 százalékra, a nyugdíjcélú megtakarításoknál pedig 19-ről 26 százalékra emelkedett. A jelzáloghiteleknél 15-ről 21, a személyi kölcsönöknél pedig 13-ról 20 százalékra ugrott az arány.
A válaszadók 72 százaléka a megélhetési válságot jelölte meg legfőbb pénzügyi félelmeként.
Ezt követték az energiaárak (71 százalék), az infláció (69 százalék) és a globális gazdasági recesszió (59 százalék).
A felmérés a nemek közötti jelentős vagyoni egyenlőtlenségre is rávilágított. A férfiak átlagosan 225 ezer, a nők pedig 142 ezer font értékű pénzügyi eszközzel rendelkeznek. Cowling szerint ez részben azzal magyarázható, hogy sok családban továbbra is a hagyományos modell érvényesül. Ebben a felállásban az egyik fél a fő kenyérkereső, a másik pedig elsősorban a háztartás és a gyermekek ellátásáért felel.
