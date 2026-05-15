Hatnak a különadók, veszteséges lett Magyarországon az OTP!

Az OTP újra megverte az elemzői profitvárakozásokat, pedig első ránézésre nem tűnik erősnek a negyedév. A profit alaposan visszaesett, főként a magyar alaptevékenységben, nem véletlenül, a bankot rekordközeli adóterhek sújtották. Az alapfolyamatok viszont nagyon erősek, szépen nőnek az állományok, kúsznak felfelé a marzsok, egészséges a hitelportfólió. Az orosz bank most is nagyot ment, de az üzbég is szép profitot szállított. Összességében az állami terhek ellenére erős volt a negyedév, a menedzsment megerősítette az egész éves célokat. Mutatjuk az első negyedéves számok részletes elemzését, és azt is, hogy drága-e már az OTP részvénye.

Verte az OTP a várakozásokat

Az OTP profitban már megint megverte a várakozásokat. Hogy ez hogyan sikerült? Hát úgy, hogy az összes bevétel gyakorlatilag annyi lett, mint amire az elemzők számítottak, a működési költségek viszont valamivel magasabban alakultak, ezért a működési eredmény már elmaradt a várakozásoktól. Itt jött azonban a csavar, kockázati költségek szinten sokkal alacsonyabb értéket látunk, mint amire az elemzők számítottak, ezért lett magasabb a bank profitja 5%-kal annál, mint amit az elemzők vártak.

Egyébként az egy évvel korábbihoz képest 9%-kal nőttek a bevételek, de mivel a működési költségek ennél is nagyobb arányban, 13%-kal emelkedtek, a működési eredmény már csak 7%-kal bővült. A profit hat százalékkal alacsonyabb mint egy éve, és 40%-kal marad el az egy negyedévvel ezelőttitől. Utoljára 2023 negyedik negyedévében láttunk annál alacsonyabb profitot, mint amit most ért el az OTP.

Miért esett ekkorát a profit?

Tudtuk, hogy gyenge lesz az OTP első negyedéves profitja, a megfejtés egyértelműen az állami terhekben és azok első negyedéves elszámolásában van. De akkor lássuk a számokat!