Hatnak a különadók, veszteséges lett Magyarországon az OTP!

Verte az OTP a várakozásokat
Az OTP profitban már megint megverte a várakozásokat. Hogy ez hogyan sikerült? Hát úgy, hogy az összes bevétel gyakorlatilag annyi lett, mint amire az elemzők számítottak, a működési költségek viszont valamivel magasabban alakultak, ezért a működési eredmény már elmaradt a várakozásoktól. Itt jött azonban a csavar, kockázati költségek szinten sokkal alacsonyabb értéket látunk, mint amire az elemzők számítottak, ezért lett magasabb a bank profitja 5%-kal annál, mint amit az elemzők vártak.
Egyébként az egy évvel korábbihoz képest 9%-kal nőttek a bevételek, de mivel a működési költségek ennél is nagyobb arányban, 13%-kal emelkedtek, a működési eredmény már csak 7%-kal bővült. A profit hat százalékkal alacsonyabb mint egy éve, és 40%-kal marad el az egy negyedévvel ezelőttitől. Utoljára 2023 negyedik negyedévében láttunk annál alacsonyabb profitot, mint amit most ért el az OTP.
Miért esett ekkorát a profit?
Tudtuk, hogy gyenge lesz az OTP első negyedéves profitja, a megfejtés egyértelműen az állami terhekben és azok első negyedéves elszámolásában van. De akkor lássuk a számokat!
