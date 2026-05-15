Kiderült, pontosan milyen részvényekbe fektet be Donald Trump

Az adatok szerint
Trump legnagyobb vásárlásai és eladásai egyaránt a technológiai szektorra koncentrálódtak.
Az első negyedévben több tucat, egyenként egy- és ötmillió dollár közötti értékű tőzsdei ügyletet hajtott végre. Ezek keretében többek között Nvidia-, Microsoft-, Amazon-, Oracle-, Broadcom-, Adobe-, Dell- és Texas Instruments-részvényeket vásárolt. A legnagyobb eladásai szintén technológiai cégeket érintettek. Február 10-én például 5 és 25 millió dollár közötti értékben adott el Microsoft-, Amazon- és Meta-papírokat.
A NOTUS hírportál arra hívta fel a figyelmet, hogy egyes tranzakciók időzítése figyelemre méltó egybeesést mutat az érintett cégekkel kapcsolatos fontos bejelentésekkel.
Trump február 10-i, egy- és ötmillió dollár közötti értékű Nvidia-vásárlása például egy héttel azelőtt történt, hogy a chipgyártó bejelentette a Metával kötött nagy volumenű megállapodását. Az elnök egy másik alkalommal 500 ezer és 1 millió dollár közötti értékben vett Nvidia-részvényeket.
Ez az ügylet szintén egy héttel azelőtt valósult meg, hogy a Kereskedelmi Minisztérium hivatalosan engedélyezte bizonyos Nvidia-chipek Kínába történő exportját.
A dokumentumokból nem derül ki, hogy Trump személyesen adott-e megbízást bármelyik tőzsdei ügyletre. Egyes tranzakciókat "kéretlen" megjelöléssel láttak el, ennek pontos jelentése azonban nem tisztázott. A Fehér Ház szóvivője közleményben jelezte, hogy az elnök vagyonát a gyermekei által irányított bizalmi vagyonkezelésben (trust) tartják, így "semmilyen összeférhetetlenség nem áll fenn".
Az amerikai jogszabályok nem tiltják, hogy a hivatalban lévő elnök részvényeket birtokoljon, vagy kereskedjen velük. A tőzsdei tranzakciók bejelentése azonban kötelező. A most nyilvánosságra hozott dokumentumok csak az 1000 dollár feletti értékpapírügyleteket tartalmazzák. A befektetési alapok, az amerikai állampapírok és az ingatlanügyletek nem szerepelnek a kimutatásban.
Címlapkép forrása: The White House / Public Domain via Wikimedia Commons
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Gigantikus hadihajó érkezett a Hormuzi-szoros közelébe, egyetlen célja van
Bejelentést tett a hadügyminiszter.
Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter Orbán Viktorral kapcsolatban
Bejelentést tett a miniszterelnök.
Rossz hír: úgy néz ki, megérkezett Magyarország szomszédjába a hantavírus
Már Arad megyében van a veszélyes betegség.
Furcsa dolgot csinált Donald Trump, mielőtt eljött Kínából – Sokan értetlenül állnak a dolog előtt
Egyesek barátságtalan gesztusként értelmezik a történteket.
Közzétették, kik a tagjai a fontmilliárdosok klubjának – Egy jól ismert név is csatlakozott
III. Károly király az első kétszázba sem fért be.
Váratlan bejelentést tettek a rettegett lázadók: felfüggesztik a támadásokat az elnökválasztás idejére
Tűzszünet jön Kolumbiában.
A magyar kutató, elemző világ legérdekesebb kutatási eredményei 2026 márciusából - Hazai Horizont Top10
A helyi élelmiszerektől és közélettől, az infláción és az egyetemi puskázáson át a korrupcióig színes a paletta, a tudósok, elemzők legfrissebb munkáit összegző Hazai Horizonton. A 2026
Az "ügynökakták" megnyitásának adatvédelmi vonatkozásai
Az új kormány egyik szimbolikus ígérete az "ügynökakták" nyilvánosságra hozatala, amelynek teljesítésére rövid határidőt tűztek maguk elé, hiszen ezt az 1956-os forradalom 70. évfordul
Brit kötvénypiaci vihar: politikai válság és a piac fegyelmező ereje
A 30 éves brit állampapírok hozama megközelítette az 5,8 százalékot, a piac pedig egyértelműen beárazta az országspecifikus kockázatokat. Kéri Botond, a Gránit Alapkezelő portfóliókezelőj
Szlovénia elhúzott, Magyarország hátrébb csúszott a K+F kiadásokban
Van, aki tartósan a régió élén maradt, mások látványos felzárkózást hajtottak végre, néhány gazdaság viszont érezhetően lemaradt. A kutatás-fejlesztési ráfordítások a Baltikum-Balkán
NIS2 képzési kötelezettség vezetőknek és IBF-eknek
A NIS2 megfelelés kapcsán a legtöbb érintett szervezet elsőként az informatikai biztonsági intézkedésekre, a szabályzatokra, az auditkötelezettségre vagy az incidenskezelési folyamatokra gondo
A magyar cégek 75 százalékának van körforgásos célja, de csak minden ötödiknek van terve hozzá
A hulladékcsökkentés fontos, de korántsem elég - a BCSDH és a KPMG közös felmérése szerint a magyarországi, fenntarthatóságban élen járó vállalatok jelentős része
Top 10 osztalék részvény - 2026. május
Május negyedikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző h
Geopolitikai sakkjátszma Pekingben: Tajvan jövője és a globális energiaválság a tét
Donald Trump második elnöki ciklusának talán legfontosabb diplomáciai eseménye következik: a pekingi amerikai-kínai csúcstalálkozó. Kovács Ádám, a Gránit Alapkezelő szakértője legújabb c
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Jelentett az OTP: mikor mehet 50 ezer fölé az árfolyam?
A Checklistben az OTP gyorsjelentése és a magyar szállodapiac helyzete.
Tisza trade? Hormuz? – Mi hajtja most a forintot?
Merre indul az árfolyam?
Most dől el a magyar bor jövője – A fiatalok kezében lehet az ütőkártya?
Változó ízléssel és súlyos növényvédelmi problémákkal küzd a magyar borágazat, de mi lehet a kiút?