Kiderült, pontosan milyen részvényekbe fektet be Donald Trump

Trump legnagyobb vásárlásai és eladásai egyaránt a technológiai szektorra koncentrálódtak.

Az első negyedévben több tucat, egyenként egy- és ötmillió dollár közötti értékű tőzsdei ügyletet hajtott végre. Ezek keretében többek között Nvidia-, Microsoft-, Amazon-, Oracle-, Broadcom-, Adobe-, Dell- és Texas Instruments-részvényeket vásárolt. A legnagyobb eladásai szintén technológiai cégeket érintettek. Február 10-én például 5 és 25 millió dollár közötti értékben adott el Microsoft-, Amazon- és Meta-papírokat.

A NOTUS hírportál arra hívta fel a figyelmet, hogy egyes tranzakciók időzítése figyelemre méltó egybeesést mutat az érintett cégekkel kapcsolatos fontos bejelentésekkel.

Trump február 10-i, egy- és ötmillió dollár közötti értékű Nvidia-vásárlása például egy héttel azelőtt történt, hogy a chipgyártó bejelentette a Metával kötött nagy volumenű megállapodását. Az elnök egy másik alkalommal 500 ezer és 1 millió dollár közötti értékben vett Nvidia-részvényeket.

Ez az ügylet szintén egy héttel azelőtt valósult meg, hogy a Kereskedelmi Minisztérium hivatalosan engedélyezte bizonyos Nvidia-chipek Kínába történő exportját.

A dokumentumokból nem derül ki, hogy Trump személyesen adott-e megbízást bármelyik tőzsdei ügyletre. Egyes tranzakciókat "kéretlen" megjelöléssel láttak el, ennek pontos jelentése azonban nem tisztázott. A Fehér Ház szóvivője közleményben jelezte, hogy az elnök vagyonát a gyermekei által irányított bizalmi vagyonkezelésben (trust) tartják, így "semmilyen összeférhetetlenség nem áll fenn".

Az amerikai jogszabályok nem tiltják, hogy a hivatalban lévő elnök részvényeket birtokoljon, vagy kereskedjen velük. A tőzsdei tranzakciók bejelentése azonban kötelező. A most nyilvánosságra hozott dokumentumok csak az 1000 dollár feletti értékpapírügyleteket tartalmazzák. A befektetési alapok, az amerikai állampapírok és az ingatlanügyletek nem szerepelnek a kimutatásban.

