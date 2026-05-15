Közel 30 éves csúcson a brit kötvényhozam, és ez lehet, hogy még csak a jéghegy csúcsa

Esést látunk ma a világ vezető részvényindexeiben és államkötvényeiben is, mivel továbbra sincs előrelépés az iráni háborúban. A piacokat azonban egyre kevésbé a háborús fejlemények mozgatják, a meghatározó narratívává a válság konkrét gazdasági következményei válnak. Az egyik legerősebb jel Nagy-Britanniából érkezik, ahol az energiaválság és az emelkedő inflációs várakozások mellett a több hazai sztori is aggaszthatja a befektetőket.

1998 tavasza óta, azaz közel 30 éve nem látott szintre emelkedtek a 30 éves lejáratú államkötvények az Egyesült Királyságban. A kötvénypiacok ráadásul az Egyesült Államokban, Japánban és Németországban, vagyis a világ többi nagy, fejlett gazdaságaiban is egyre egyértelműbben üzenik:

az iráni háború nyomán kialakult energiaválság megérkezett, hatása pedig tartós marad.

A fejlett gazdaságok közül a legmagasabb hozama jelenleg a brit papíroknak van, ami egyszerre több dolgot is jelent a befektetők számára.