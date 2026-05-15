Minden válságot ugyanúgy nézett be a részvénypiac - ezeket a jeleket keresd az esés előtt

Az Egyesült Államok és Irán háborúban áll Brent 110 dollár felett, a 30 éves amerikai hozam 5% felett, az S&P 500 mégis május közepén minden idők legmagasabb szintjén zárt. Ez első ránézésre feloldhatatlan ellentmondás és tiszta irracionalitás. Valójában a piac legrégebbi, leggyakrabban ismétlődő mintázata. Hat évtized adatait átnézve kiderül: éppen ez a helyzet a szabály, nem a kivétel. És épp ezért aggasztó, ha a minta folytatódik.

Az elmúlt évtizedek legnagyobb energiaválságának küszöbén állunk, a tőzsdéket azonban ez mégsem érdekli. Első látásra ez teljesen irracionálisnak tűnhet, pedig áttanulmányozva az elmúlt hat évtized tőzsdei katasztrófáit, ami most történik az nem a kivétel, hanem a szabály. Közgazdasági kutatások sora bizonyítja, hogy a részvénypiacok tökélyre fejlesztették az információk beárazását. De csak azokat, amelyek kellően gyakran ismétlődnek. Egy vállalati gyorsjelentés, kamatemelés, költségvetési szigorítás. Ezeknél nincsen hiba.

Amikor viszont ritkán ismétlődő, alacsony valószínűségű eseményeket kell beárazni, ott a piac bizony képes csúnya hibákat elkövetni.

Érdekes dolog viszont, hogy a kötvény és az árupiacokra sokkal kevésbé igaz ez, ők mintha hamarabb észrevennék, mi történik.