Új szolgáltatást kapnak a leggazdagabb magyarok

A klasszikus vagyonkezelés mellett egyre inkább megjelenik az igény arra, hogy a pénzügyi döntések ne csupán hozamot, hanem társadalmi értéket is teremtsenek. Az OTP Private Banking a hazai és a közép-kelet-európai régióban elsőként vezette be a filantrópiai tanácsadást, amely a hagyományos jótékonykodáson túlmutatva strukturált, mérhető és tudatos adományozási keretrendszert kínál a legvagyonosabb ügyfelek számára. A szolgáltatás hátteréről, a generációváltás és a filantrópiai szemlélet összefüggéseiről, valamint a társadalmi hatás mérhetőségéről Bozsogi Tamást, az OTP Private Banking vezetőjét kérdeztük a Portfolio Checklist pénteki adásában.

A klasszikus jótékonykodást sok esetben egyszeri, nem strukturált, érzelmi alapú döntések vezérlik. Ilyenkor az adományozó talál egy jó ügyet, amelyet szívesen támogatna, ám a kiválasztott területek gyakran szétszórtak - magyarázta Bozsogi Tamás a stratégiai filantrópia lényegét.

A hatás esetleges és nehezen mérhető, az adományozó pedig sokszor nem is kap visszajelzést a támogatás sorsáról. Ezzel szemben

a stratégiai filantrópiai megközelítés tudatos célkijelölésen, a megfelelő eszközök kiválasztásán és koordinálásán, valamint szisztematikus végrehajtáson alapul.

Arra a kérdésre, hogy miért döntöttek a szolgáltatás bevezetése mellett, Bozsogi Tamás elmondta: Magyarországon a privátbanki kiszolgálás mintegy harminc éves múltra tekint vissza, ami nemzetközi összehasonlításban rövid időnek számít. A hazai privátbanki szektor nyugat-európai minták alapján indult el, és folyamatosan integrálta azokat a külföldön már jól bevált megoldásokat, amelyek gazdagíthatják az értékajánlatot. A bank szakemberei azt tapasztalják, hogy a generációváltás folyamata egyre inkább felgyorsul és felerősödik a piacon. A filantrópiai igények megjelenése és az utódlástervezés között nincs feltétlenül közvetlen összefüggés, hiszen bárki bármikor dönthet az adományozás mellett.

Mégis, az ilyen törekvések jellemzően a vagyonátadáshoz vagy meghatározó családi élethelyzetekhez kapcsolódnak.

Ekkor merül fel leggyakrabban az a gondolat, hogy a vagyonnak valamilyen mélyebb, társadalmi célt is adjanak.

"Mivel ez a szolgáltatás eddig Magyarországon, sőt a régióban sem nagyon létezett, örültünk a lehetőségnek, hogy az Impact Itiner stratégiai partnerrel exkluzív megállapodást köthettünk. Ennek révén ezt a szolgáltatást kizárólag a saját ügyfélkörünknek nyújtjuk" – emelte ki Bozsogi Tamás.

Miből áll a szolgáltatás?

A szolgáltatás működése négy fő fázisra osztható.

Az első egy diagnosztikai szakasz , amely nagyon hasonlít a vagyonkezelésben megszokott kockázati profilalkotáshoz.

, amely nagyon hasonlít a vagyonkezelésben megszokott kockázati profilalkotáshoz. Ezt követi a stratégiai tervezés , ahol a működési kereteket alakítják ki. Ekkor dől el, hogy az adott program magánszemélyként, alapítványi struktúrában vagy más formában tud-e a leghatékonyabban működni.

, ahol a működési kereteket alakítják ki. Ekkor dől el, hogy az adott program magánszemélyként, alapítványi struktúrában vagy más formában tud-e a leghatékonyabban működni. A harmadik fázis a tényleges megvalósítás , amely magában foglalja a partnerek kiválasztását és átvilágítását. Szintén ekkor határozzák meg az együttműködés kereteit azokkal a szervezetekkel, amelyeken keresztül a társadalmi hatás elérhető.

, amely magában foglalja a partnerek kiválasztását és átvilágítását. Szintén ekkor határozzák meg az együttműködés kereteit azokkal a szervezetekkel, amelyeken keresztül a társadalmi hatás elérhető. A negyedik, egyben legizgalmasabb és legnehezebb szakasz a hatásmérés. Itt a befektetett pénzeszközöket vetik össze a valós társadalmi hatásokkal.

Jönnek az új generációk

A generációváltás és a filantrópiai szemlélet kapcsolatáról szólva az OTP Private Banking vezetője hangsúlyozta: a különböző generációk sok esetben teljesen más nyelvet beszélnek. A fiatalabb korosztály jóval fogékonyabb a fenntarthatósági és társadalmi fókuszú hatásbefektetések iránt. Gyakran éppen ez a szemléletbeli különbség teszi nehézkessé a generációváltást, hiszen a családon belül eltérő értékrendek ütközhetnek a döntéshozatal során.

"A filantrópiai megközelítés híd lehet a generációk között, mert segít megtalálni azokat a közös célokat, amelyek mellé az egész család és minden érintett generáció képes odaállni"

– fogalmazott Bozsogi Tamás. Ez a tényleges vagyon- vagy cégstruktúra átadási folyamatát is megkönnyítheti.

A szakember szerint a filantrópiai tanácsadás a jövőben az utódlástervezéshez kapcsolódóan kiemelt kiegészítő szolgáltatássá és valós ügyféligénnyé válik majd. Bár a teljes értékű programok elsősorban a legvagyonosabb ügyfélkörben valósulhatnak meg, a jótékony célok és a családi örökségépítés iránti igény minden vagyonos ügyfélnél felmerülhet a jövőben. Bozsogi Tamás úgy véli, hogy

egy nagyon hosszú út elején járunk, de 5-10 éves időtávon a filantrópiai tanácsadás a hazai privátbanki szektor teljesen megszokott, jól működő szolgáltatásává növi ki magát.

