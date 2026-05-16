Bloomberg: a befektetők többsége továbbra is vakon bízik a részvénypiacokban

A Bloomberg News 32 befektetési szakemberrel készített interjúsorozatot. A felmérésben többek között az amerikai Wells Fargo Investment Institute, a francia Amundi és a kanadai BMO Global Asset Management munkatársai is megszólaltak.

A megkérdezettek 80 százaléka arra számít, hogy a részvények a következő három-hat hónapban felülteljesítik a többi eszközosztályt, legyen szó kötvényekről vagy nyersanyagokról.

A válaszadók mintegy fele az óriáskapitalizációjú technológiai és a mesterséges intelligenciához köthető részvényeket jelölte meg első számú befektetési célpontként.

A befektetői lelkesedést jól tükrözi, hogy a Nasdaq 100 és a Philadelphiai Félvezető Index (SOX) egyaránt többször is történelmi csúcsot döntött az elmúlt hetekben. A mutatók az iráni konfliktus okozta mélypontról pattantak vissza meredeken. A lendületet a mesterséges intelligenciába vetett befektetői bizalom újjáéledése, valamint a kiemelkedően erős vállalati gyorsjelentések adták.

Az optimizmus mögött azonban komoly kockázatok rejlenek.

Az S&P 500 idei emelkedésének több mint felét mindössze négy részvény adja. A SOX index eközben a tízéves átlagát jóval meghaladó, 25-szörös előretekintő árfolyam/nyereség (P/E) mutatón forog. A technikai indikátorok túlvett piaci szinteket mutatnak, ami rendkívül törékennyé teszi a jelenlegi helyzetet. A megkérdezett befektetők többsége szerint a rali megtörésének kulcsa az lehet, ha a 30 éves amerikai államkötvény hozama tartósan 5 százalék felett marad. Ez a hozam jelenleg éppen ezen a kritikus szinten tartózkodik. Alexandre Drabowicz, az Indosuez Wealth Management befektetési igazgatója ezt egyszerűen csak "veszélyzónának" nevezte.

A hozamokkal kapcsolatos aggodalmakat tovább fokozza a Hormuzi-szorosban fennálló geopolitikai patthelyzet, amely az olajárak emelkedésén keresztül tovább fűtheti az inflációt.

Egy pénteki globális állampapír-eladási hullám a hosszú lejáratú amerikai kötvények hozamait a 2023-as csúcsok közelébe lökte. A válaszadók többsége a piac által alulárazott kockázatok közé sorolta a stagfláció kialakulását, valamint az újabb jegybanki kamatemelések lehetőségét.

Az egyetlen ennél is gyakrabban említett veszély az volt, hogy

a vállalati nyereségekkel kapcsolatos túlzott optimizmus könnyen visszaüthet.

Az S&P 500 index tagvállalatainak első negyedéves, egy részvényre jutó nyeresége (EPS) éves szinten több mint 27 százalékkal nőtt. Ez az elemzői várakozások dupláját jelenti, és a 2004 óta mért legerősebb ütem, ha a válságok utáni meredek visszapattanásokat nem vesszük figyelembe. Az európai eredmények is felülmúlták az előrejelzéseket, bár itt szerényebb, 7,5 százalékos éves javulást mértek. Mindkét régióban nagyon magasra került a léc az év hátralévő részére.

Ha a profitnövekedésben hirtelen megtorpanás jönne, jóval több befektető fontolgatná a részvények eladását, hiszen ez a rali alapja

- fogalmazott Sameer Samana, a Wells Fargo Investment Institute globális részvénystratégiai vezetője.

