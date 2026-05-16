Tíz kérdés, tíz válasz a közelgő pénzesőről: magyarok tömegei jutnak súlyos összeghez, itt az anyák utolsó lehetősége

Idén is több mint egymillió magyar megtakarító kaphat öngondoskodási célú adójóváírást, a támogatás az önkéntes pénztárakba, nyugdíjbiztosításokba és NYESZ-számlákra teljesített befizetések után jár. Az adójóváírás megszerzésére már nincs sok idő, a május 20-i határidőig benyújtandó adóbevallásban lehet azt igényelni. Sokan vannak olyanok is, például a nemrég adómentessé váló többgyermekes anyák, akik most utoljára részesülhetnek a támogatásban. Tíz kérdésen keresztül mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat a közelgő pénzesőről.

1. Kik részesülnek most öngondoskodási célú állami juttatásban?

Az öngondoskodási célú szerződésekhez kapcsolódó személyijövedelemadó-visszatérítésre idén azok a magánszemélyek jogosultak, akiknek a megelőző naptári év folyamán, azaz 2025-ben akár saját zsebből, akár munkáltatói hozzájárulás formájában befizetés érkezett a támogatott megtakarítási számlájukra.

A támogatott konstrukciók közé három nagy csoport tartozik: az önkéntes pénztárak, a nyugdíjbiztosítások, valamint a nyugdíj-előtakarékossági számla (NYESZ).

Fontos, hogy a támogatás nem alanyi jogon jár, hanem a befizetett személyi jövedelemadóból kapható vissza, ezért csak azok a megtakarítók számíthatnak támogatásra, akiknek keletkezett szja-befizetésük. Nem jogosultak tehát azok a 25 év alattiak, többgyermekes anyák vagy más kivételezett csoportok, akik sem a munkajövedelmeik után, sem más jogcímen nem fizetnek személyi jövedelemadót. Például azok az anyák, akik a háromgyermekesek kedvezménye miatt 2025 őszén nyertek adómentességet, idén még utoljára kaphatnak öngondoskodási támogatást, de később már nem, hiszen a következő években alapesetben nem lesz szja-befizetésük.

2. Mennyi pénz jár a megtakarítóknak?

Az öngondoskodásban résztvevő megtakarítók mindig a megelőző évben teljesített befizetéseik 20 százalékának megfelelő támogatási összegre jogosultak, az alábbi összeghatárok figyelembe vételével:

önkéntes nyugdíjpénztár és egészségpénztár esetében külön-külön is és együttesen is maximum évi 150 ezer forint,

esetében külön-külön is és együttesen is maximum évi 150 ezer forint, nyugdíjbiztosítás esetében max. 130 ezer forint,

esetében max. 130 ezer forint, NYESZ esetében max. 100 ezer forint

kapható vissza egy évben. A 20 százalékos támogatást a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól kapják kézhez a megtakarítók – feltéve, hogy fizettek elegendő személyi jövedelemadót. Aki például 150 ezer forint adó-visszatérítésre lenne jogosult, de csak 125 ezer forintnyi szja-t fizetett be, ő értelemszerűen 125 ezer forintos utalásra számíthat.

A megtakarítóknak arra is ügyelniük kell, hogy egy főnek összesen legfeljebb évi 280 ezer forintot fizet ki a NAV.

Ha például valaki "kimaxolja" az egészségpénztári és a nyugdíjbiztosítási megtakarítást, akkor hiába rendelkezik ezek mellett NYESZ-szel is, utóbbi jogcímen nem lesz jogosult további támogatásra.

3. Mennyit kell félretenni a maximális támogatáshoz?

Az összeghatárok ismeretében, valamint a 20%-os támogatási arány alapján adódik, hogy

az önkéntes pénztári maximumhoz évi 750 ezer forint (havi 62 500 forint) befizetés,

a nyugdíjbiztosítási maximumhoz évi 650 ezer forint (havi 54 167 forint) díjfizetés,

a NYESZ-maximumhoz pedig évi 500 ezer forint (havi 41 667 forint) befizetés szükséges.

A támogatási limitek egyébként hosszú ideje változatlanok, nem csoda, hogy az öngondoskodási szektor szereplői felől gyakran visszatérő felvetés az összeghatárok inflációkövető emelése.

4. Hogyan lehet igényelni az állami támogatást?

Az adójóváírást az szja-bevallásban, a rendelkező nyilatkozatok között lehet érvényesíteni, a benyújtás határideje 2026. május 20-a. A 25SZJA-bevallásban az önkéntes pénztári rendelkezés a 131-138. sorokhoz, a NYESZ a 139-143. sorokhoz, a nyugdíjbiztosítás pedig a 144-148. sorokhoz kapcsolódik, az összesített 280 ezer forintos korlát szempontjából pedig a 149. sor is releváns.

Jó hír, hogy a NAV által készített bevallási tervezet a fejlett adatszolgáltatásnak köszönhetően a legtöbb esetben tökéletesen helytálló, azaz a megtakarítónak nincs adminisztrációs tennivalója,

a biztonság kedvéért mégis érdemes ellenőrizni, hogy stimmelnek-e a tervezetben szereplő adatok.

Az ellenőrzéskor a pénztár, a biztosító vagy a befektetési szolgáltató által kiállított igazolás jelenthet biztos támaszt a megtakarítóknak.

5. Mikor érkezik meg az utalás?

A NAV a hibátlan adóbevallás beérkezésétől számított 30 napon belül teljesíti az utalást.

Természetesen a határidőnél korábban is be lehet nyújtani az adóbevallást, ez esetben az utalás is hamarabb megérkezik,

hiszen a legfeljebb 30 napos időablak minden esetben érvényesül. Ha valakinek ezer forintot meghaladó adótartozása van, vagy a bevallása alapján fizetendő adóját nem rendezte május 20-ig, akkor az utalás a tartozás megfizetését követő 30 napon belül történik meg. (Részletfizetés esetén az utolsó részlet megfizetésétől számított 30 nap a mérvadó.)

6. Pontosan hová érkezik a pénz?

Az öngondoskodási adójóváírás nem bankszámlára, hanem közvetlenül a támogatott megtakarítási számlára érkezik: önkéntes pénztár esetén a pénztári számlán, NYESZ esetén a nyugdíj-előtakarékossági számlán, nyugdíjbiztosításnál pedig a nyugdíjbiztosítási számlán jelenik meg az összeg. (Ezért különösen fontos, hogy a bevallásban helyesen szerepeljenek az utalási adatok.)

Érdemes tudni, hogy az egészségpénztári és az önkéntes nyugdíjpénztári befizetések után járó adójóváírást nem lehet "szétválasztani",

kettős jogosultság esetén a teljes támogatási összeg vagy az egészségpénztárra, vagy a nyugdíjpénztári számlára igényelhető. Ez tehát döntést igényel a megtakarító részéről: annak célszerű egészségpénztárba kérnie a jóváírást, aki belátható időn belül egészségügyi vagy önsegélyező célra használná fel a pénzt; míg önkéntes nyugdíjpénztárba akkor érdemes utaltatni, ha nincs tervben, hogy a megtakarító a közeljövőben egészségpénztári vagy önsegélyező szolgáltatások igénybevételére fordítsa az adójóváírást.

7. Hogyan lehetséges, hogy négygyermekes anyáknak is jöjjön adójóváírás?

Fontos tudni, hogy az anyák (egyre bővülő) adómentessége nem azt jelenti, hogy mindennemű személyi jövedelemadó befizetése alól mentesülnek az érintettek. A mentesség csak a munkával megszerzett jövedelmekre terjed ki (pl. munkabér, vállalkozói kivét), de továbbra is mindenkinek be kell fizetnie az szja-t a tőkejövedelmei (pl. lakáskiadásból, befektetésekből származó jövedelmek) után. Ez egyben azt is jelenti, hogy az adómentessé váló anyáknak is maradhat visszaigényelhető adójuk, ha pedig "van miből", akkor továbbra is tudnak állami támogatást érvényesíteni a megtakarításukra.

8. Hogyan lehet megoldani, hogy adófizetés nélkül is kapjon valaki állami támogatást?

Az a furfangos megoldás is szóba jöhet, hogy valaki a támogatás megszerzése érdekében egy adófizető közeli hozzátartozót von be a folyamatba. Önkéntes pénztáraknál és NYESZ-nél erre nincs érdemi mozgástér, a nyugdíjbiztosításoknál viszont van egy kiskapu: a szerződő és a biztosított személye elválhat egymástól, ezáltal egy szja-t fizető közeli hozzátartozó lehet a szerződő, miközben a biztosított az a személy, akinek a nyugdíjcélú megtakarítást szánják.

Ilyenkor a szerződő a saját adójáról rendelkezhet, a jóváírás pedig az adómentes közeli hozzátartozójának a megtakarítási számlájára kerül.

9. Hányan részesülnek az öngondoskodási támogatásban?

A NAV közlései alapján tudjuk, hogy 2025-ben közel 1,1 millió fő részesült öngondoskodási célú adójóváírásban, a kiutalt támogatás összértéke megközelítette a 70 milliárd forintot. A megelőző évhez képest a jogosultak köre csaknem 40 ezer fővel gyarapodott, a kifizetett támogatás összértéke pedig 14,9%-kal haladta meg a 2024-es szintet. A legtöbb támogatás hagyományosan a pénztári számlákra érkezik, második helyen a nyugdíjbiztosítások szerepelnek, a "legkevesebbe" a NYESZ-támogatások kerülnek az adófizetőknek.

Öngondoskodási célú adójóváírások mértéke 2024-2025. Megtakarítás típusa 2024 adójóváírás (mrd Ft) 2025 adójóváírás (mrd Ft) 2024 jogosultak (ezer fő) 2025 jogosultak (ezer fő) Önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak (nyugdíj-, egészség-, önsegélyező) 36,65 42,09 746 771 Nyugdíjbiztosítás 21,86 24,78 392,43 413,1 Nyugdíj-előtakarékossági számla (NYESZ) 2,37 3,1 33,33 43,9 Ténylegesen kiutalt adójóváírás* és a jogosultak száma** összesen 60,879 69,967 1033,412 1072,3 *A jogszabály által biztosított maximum figyelembevételével. **Minden érintett magánszemély csak egyszer szerepel, függetlenül attól, hogy esetleg több jogcímen is érvényesített kedvezményt. Forrás: NAV, Grantis, Portfolio

10. Mennyi pénzt hagynak az asztalon a magyarok?

Az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének (ÖPOSZ) e heti közleménye felhívta a figyelmet: 2025-ben összesen mintegy 42 milliárd forintnyi adójóváírás érkezett az önkéntes nyugdíjpénztári és egészségpénztári számlákra, de ez jócskán elmaradt az elméletileg lehetséges ~58 milliárd forinttól; 20% helyett csak 14,4%-os visszatérítési aránynak felelt meg a befizetésekhez viszonyítva.

Hozzáteszik, hogy számos oka lehet ennek a különbségnek:

egyesek a maximális visszatérítésre jogosító évi 750 ezer forintos összegnél többet takarítanak meg;

az szja-mentes megtakarítók nem élhetnek az adó-visszatérítés lehetőségével;

és persze vannak olyanok, akik egyszerűen elmulasztják a most esedékes nyilatkozat megtételét

A Pénztárszövetség becslései szerint utóbbi kör évente több milliárd forinttól esik el – mutatott rá Kravalik Gábor, az ÖPOSZ főtitkára.

