Hetek belül jöhet minden idők legnagyobb tőzsdei bevezetése

A Reuters értesülései szerint a SpaceX az SPCX ticker kóddal debütálna a Nasdaqon.
A jelenlegi tervek alapján a vállalat már jövő héten szerdán nyilvánosságra hozhatja a kibocsátási tájékoztatóját.
A befektetői roadshow-t június 4-re, magát az elsődleges részvénykibocsátást (IPO) pedig június 11-re időzítik. A folyamat felgyorsulásában kulcsszerepet játszott, hogy az amerikai értékpapír-felügyelet (SEC) a vártnál gyorsabban hagyta jóvá a bevezetési dokumentációt.
A cég tőzsdei bevezetése minden idők legnagyobb részvénykibocsátása lehet. A SpaceX mintegy 75 milliárd dollárnyi friss tőkét kíván bevonni, ami megközelítőleg 1750 milliárd dolláros vállalatértékelést jelentene. Ez az összeg jelentős ugrás a februári állapothoz képest. Akkor, a SpaceX és Musk xAI nevű mesterségesintelligencia-startupjának összeolvadásakor a kombinált értékelés még 1250 milliárd dollár volt.
A Nasdaq számára komoly fegyvertény, hogy megszerezte a bevezetést a rivális New York-i Értéktőzsde (NYSE) elől. A SpaceX döntésében fontos szerepet játszhatott a tőzsde nemrég bevezetett gyorsított felvételi szabályrendszere. Ez az eljárás lehetővé teszi, hogy az újonnan tőzsdére lépő nagyvállalatok hamarabb bekerüljenek a Nasdaq-100 indexbe.
A kibocsátás vezető forgalmazói a Morgan Stanley, a Bank of America, a Citigroup, a JPMorgan és a Goldman Sachs. Mellettük további tizenhat bank vesz részt kisebb szerepkörben az intézményi, lakossági és nemzetközi értékesítési csatornák kezelésében.
A SpaceX debütálása az idei, amúgy is sűrű kibocsátási naptár legjelentősebb eseménye lehet. Az év hátralévő részében többek között olyan meghatározó mesterségesintelligencia-vállalatok tőzsdére lépése is várható, mint az Anthropic és az OpenAI.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
A WHO kiadta legmagasabb szintű riasztást
Nemzetközi horderejű közegészségügyi szükséghelyzetet hirdettek.
Sorra zárják el azokat a nyersanyagokat, amik nélkül megáll a modern világ
Egy egészen riasztó folyamat indult el a világban.
Egy éve nem látott támadás érte Moszkvát
Többen életüket vesztették.
Fordulat az időjárásban: kettészakad Magyarország, mutatjuk, hol fog zuhogni az eső
Valahol viszont már a nap is kisüt.
Hogyan lehetne oldani a magyar nyugdíjkorhatár egyszerre fennálló merevségét és lazaságát?
Simonovits András írása.
Van egy eszköz, amelyből kritikus szintre süllyedt Kijev készlete - Végzetes hiány alakulhat ki Ukrajnában
Igencsak baljóslatú forgatókönyvekkel lehet számolni.
Meglépte az Egyesült Államok: lejárt a kulcsfontosságú engedély, drasztikus fordulat jöhet az orosz olaj körül
Az ázsiai országok lobbija ugyanakkor még közbeszólhat.
Teljesen visszacsinálná a Brexitet a brit kormányfő kihívója
Most már a lakosság is a csatlakozás pártján áll.
NIS2 képzési kötelezettség vezetőknek és IBF-eknek
A NIS2 megfelelés kapcsán a legtöbb érintett szervezet elsőként az informatikai biztonsági intézkedésekre, a szabályzatokra, az auditkötelezettségre vagy az incidenskezelési folyamatokra gondo
Követett részvények - 2026. május
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
A magyar kutató, elemző világ legérdekesebb kutatási eredményei 2026 márciusából - Hazai Horizont Top10
A helyi élelmiszerektől és közélettől, az infláción és az egyetemi puskázáson át a korrupcióig színes a paletta, a tudósok, elemzők legfrissebb munkáit összegző Hazai Horizonton. A 2026
Az "ügynökakták" megnyitásának adatvédelmi vonatkozásai
Az új kormány egyik szimbolikus ígérete az "ügynökakták" nyilvánosságra hozatala, amelynek teljesítésére rövid határidőt tűztek maguk elé, hiszen ezt az 1956-os forradalom 70. évfordul
Brit kötvénypiaci vihar: politikai válság és a piac fegyelmező ereje
A 30 éves brit állampapírok hozama megközelítette az 5,8 százalékot, a piac pedig egyértelműen beárazta az országspecifikus kockázatokat. Kéri Botond, a Gránit Alapkezelő portfóliókezelőj
Szlovénia elhúzott, Magyarország hátrébb csúszott a K+F kiadásokban
Van, aki tartósan a régió élén maradt, mások látványos felzárkózást hajtottak végre, néhány gazdaság viszont érezhetően lemaradt. A kutatás-fejlesztési ráfordítások a Baltikum-Balkán
A magyar cégek 75 százalékának van körforgásos célja, de csak minden ötödiknek van terve hozzá
A hulladékcsökkentés fontos, de korántsem elég - a BCSDH és a KPMG közös felmérése szerint a magyarországi, fenntarthatóságban élen járó vállalatok jelentős része
Top 10 osztalék részvény - 2026. május
Május negyedikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző h
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Jelentett az OTP: mikor mehet 50 ezer fölé az árfolyam?
A Checklistben az OTP gyorsjelentése és a magyar szállodapiac helyzete.
Tisza trade? Hormuz? – Mi hajtja most a forintot?
Merre indul az árfolyam?
Most dől el a magyar bor jövője – A fiatalok kezében lehet az ütőkártya?
Változó ízléssel és súlyos növényvédelmi problémákkal küzd a magyar borágazat, de mi lehet a kiút?