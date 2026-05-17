Hetek belül jöhet minden idők legnagyobb tőzsdei bevezetése

Az Elon Musk tulajdonában álló SpaceX a tervezettnél korábban, már június közepén tőzsdére léphet. A vállalat a Nasdaqot választotta kereskedési helyszínként, és az eredetileg június végére tervezett bevezetést jelentősen előrehozta.

A Reuters értesülései szerint a SpaceX az SPCX ticker kóddal debütálna a Nasdaqon.

A jelenlegi tervek alapján a vállalat már jövő héten szerdán nyilvánosságra hozhatja a kibocsátási tájékoztatóját.

A befektetői roadshow-t június 4-re, magát az elsődleges részvénykibocsátást (IPO) pedig június 11-re időzítik. A folyamat felgyorsulásában kulcsszerepet játszott, hogy az amerikai értékpapír-felügyelet (SEC) a vártnál gyorsabban hagyta jóvá a bevezetési dokumentációt.

A cég tőzsdei bevezetése minden idők legnagyobb részvénykibocsátása lehet. A SpaceX mintegy 75 milliárd dollárnyi friss tőkét kíván bevonni, ami megközelítőleg 1750 milliárd dolláros vállalatértékelést jelentene. Ez az összeg jelentős ugrás a februári állapothoz képest. Akkor, a SpaceX és Musk xAI nevű mesterségesintelligencia-startupjának összeolvadásakor a kombinált értékelés még 1250 milliárd dollár volt.

A Nasdaq számára komoly fegyvertény, hogy megszerezte a bevezetést a rivális New York-i Értéktőzsde (NYSE) elől. A SpaceX döntésében fontos szerepet játszhatott a tőzsde nemrég bevezetett gyorsított felvételi szabályrendszere. Ez az eljárás lehetővé teszi, hogy az újonnan tőzsdére lépő nagyvállalatok hamarabb bekerüljenek a Nasdaq-100 indexbe.

A kibocsátás vezető forgalmazói a Morgan Stanley, a Bank of America, a Citigroup, a JPMorgan és a Goldman Sachs. Mellettük további tizenhat bank vesz részt kisebb szerepkörben az intézményi, lakossági és nemzetközi értékesítési csatornák kezelésében.

A SpaceX debütálása az idei, amúgy is sűrű kibocsátási naptár legjelentősebb eseménye lehet. Az év hátralévő részében többek között olyan meghatározó mesterségesintelligencia-vállalatok tőzsdére lépése is várható, mint az Anthropic és az OpenAI.

