Mindenki félrehúzódik előled - Egy hét a 120 milliós Range Rover SV-vel

Péntek délután az M3-ason nagyjából ugyanaz történik minden héten. A belső sávban egymás nyakán mennek az autók, mindenki sietne valahova, közben meg az egész csak egy hosszú araszolás Gödöllő felé. Aztán egyszer csak azt veszed észre, hogy egy Range Rover SV-ben ülve valahogy máshogy működik körülötted a forgalom.
Több helyet hagynak. Hamarabb húzódnak ki. Nyugodtabb lesz az egész.
Pedig ez az autó elsőre teljes túlzásnak tűnik. Több mint öt méter hosszú, közel két és fél tonna, 23 colos kerekek, 615 lóerő, V8. Papíron inkább hangzik valami olajországokba gyártott luxustárgynak, mint normális autónak.
Aztán mész vele pár órát, és elkezded megérteni.
A Santorini Black szín élőben sokkal jobban működik, mint fotókon. A fekete miatt az egész autó egy nagy tömbnek látszik, a bronze tető meg a sötét részletek pedig pont annyit dobnak rajta, hogy ne legyen unalmas.
Nagyon nagy autó. Ez parkolásnál, szűk utcában vagy mélygarázsban azért feltűnik. Csak közben olyan jó a kamerarendszer és annyira könnyű a kormány, hogy gyorsan megszokod. Túl gyorsan. A jót nem nehéz.
Autópályán viszont kifejezetten jó ez a méret. Magasan ülsz, jól rálátsz a forgalomra, X5, Q8, GLE, Cayenne, mindre lefelé kell nézni. Ráadásul nagy sebességnél is nagyon stabil, nyugodt, nincs az az érzésed, hogy egy hatalmas kasztnit próbálsz kordában tartani.
A V8-as motor brutális, könnyedén mozgatja a két és fél tonnát. Rálépsz a gázra, és ez a tömb hirtelen megindul. Olyan egyszerűnek tűnik, ez a furcsa az egészben. 180-nál simán azon kapod magad, hogy rá kell nézni a műszerfalra, mert sokkal lassabbnak érzed.
A futómű szerintem az autó egyik legdurvább része. A 23 colos kerék alapján sokkal rosszabb komfortot várna az ember, ehhez képest elképesztően jól kisimítja az úthibákat. Közben meg nincs az a tipikus nagy SUV-s billegés. Érzed a tömeget persze, a fizikát nem lehet átírni, csak az egész nagyon össze van rakva. A Dynamic Response Pro meg a légrugózás folyamatosan dolgozik a háttérben. A hátsó kerék kormányzással meg tényleg úgy fordul, mint egy kompakt autó, vicces, az minden alkalommal megmosolyogtat.
A belső térben az tetszett a legjobban, hogy nincs túltolva. Mostanában sok luxusautó próbál futurisztikus lenni, minden világít, tele van zongoralakkal, meg érintőpanellel. Itt meg van fa, bőr, rendes kapcsoló, vastag moher szőnyeg. A wenge fabetét például élőben sokkal jobb, mint a képeken. A kerámia kapcsolók is jók, hidegek, nehezek, jó érzés használni őket.
A Caraway belsőnek meg simán csak jó hangulata van, olyan, mint egy drága hotel lounge része.
A Meridian Signature hifi nagyon erős, nagy hangerőn is tisztán szól, hosszabb úton kezded igazán értékelni. A Body and Soul ülés elsőre hülyeségnek hangzik, de meglepően jópofa, hogy bizonyos zenéknél finoman érzed az ülésben a basszust.
A zajszigetelés elképesztő. Autópályán alig hallasz valamit kintről. A laminált üvegek meg az egész autó vastagsága nagyon érződik.
A hátsó sor konkrétan jobb hely, mint sok business class repülőn. A 13,1 colos kijelzők, a saját klíma, a puha ülések miatt hátul ülni egyáltalán nem büntetés.
Közben meg az egész autó alatt ott van egy komoly terepjáró-technika. Terrain Response 2, lejtmenetvezérlés, adaptív off-road tempomat, differenciálművek. Nyilván a legtöbb ilyen autó soha nem fog komoly terepet látni, de jó érzés, hogy nem csak dísznek van benne az összkerékhajtás.
A két részből nyíló csomagtérajtó még mindig zseniális. Az alsó részre simán le lehet ülni pakolás közben, vagy ha megállsz pár percre valahol, vagy ha csak piknikeznél. Egy hosszú út végén meglepően sokat számítanak az ilyen apróságok.
Este az egész autó hangulata megváltozik. A LED-fényszórók nagyon jók, bent finoman világítanak a kezelőszervek, a sötétített üvegek mögött pedig tényleg teljesen leválaszt a külvilágról.
A nap végén, amikor kiszállsz, még percekig hallani a halk kattanásokat meg a mozgásokat a karosszéria felől. Hűl a V8, dolgozik a légrugó, mozognak a rendszerek. Ott áll előtted ez a nagy fekete autó, és teljesen érthetővé válik, hogy miért van még mindig külön helye a Range Rovernek az autóiparban. 120 millió forint sok lenne egy autóért, de ezzel belépőt is kapsz egy elit klubba.
Miért kerül 120 millióba?
A sima Range Rover és az SV között nem az a különbség, mint amikor valaki kipipál még pár extrát a konfigurátorban. Az SV gyakorlatilag egy külön kategória a Range Roveren belül. Az alapélmény persze ugyanaz marad, ugyanúgy megvan a magas üléspozíció, a csend, a légrugózás nyugalma, az a furcsa lebegős érzés, amitől egy modern Range Rover teljesen más hangulatú autó, mint a legtöbb SUV. Az SV viszont mindenből rátesz még egy lapáttal.
A 4,4 literes biturbó V8 615 lóerővel már önmagában is teljesen más karaktert ad az autónak, de a nagy különbség nem a teljesítményben van, hanem abban, mennyire más érzés használni az egész autót. A futómű például egészen elképesztő. Egy sima Range Rover is nagyon kényelmes, az SV-ben viszont a Dynamic Response Pro aktív stabilizálása és a speciális hangolás gyakorlatilag teljesen eltűnteti a tömegérzetet.
A belső térnél jön át igazán, hogy mire megy el a pénz. Részlegesen anilines bőrök, kerámia kapcsolók, vastag moher szőnyegek, bőrrel húzott tetőkárpit, különleges fabetétek, SV-specifikus ülések, Meridian Signature hifi, Body and Soul ülések, ezek együtt teljesen más hangulatot adnak az autónak. Az egésznek van egy sokkal nyugodtabb, drágább, kiforrottabb érzete.
Egy jól felszerelt sima Range Rover az élmény nagy részét már tudja. Az SV arról szól, hogy mindenből a lehető legjobbat kapod meg. Nagyjából ez a Range Rover-világ teteje.
Korábbi autótesztjeink:
Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
A megugró kötvényhozamokról tárgyalnak a világ legerősebb országai hétfőn
Összeülnek a G7-ek.
Mindenki félrehúzódik előled - Egy hét a 120 milliós Range Rover SV-vel
A legtöbb luxusautó csak drága, ennek karaktere is van.
Megszólalt Gulyás Gergely a Kúria elnökét ért támadással kapcsolatban
Szerinte Magyarországon jogállam van.
Vallottak az ukránok, mit találtak el Moszkva mellett
Az elmúlt egy év legsúlyosabb támadása volt.
Trump kegyeit keresi a brazil elnök
Ettől remél amerikai befektetéseket.
Két baleset miatt állt be az M1-es autópálya
Egy sávon halad a forgalom.
Bejelentették, mekkora csapást okozott a háború az izraeli gazdaságban
Meredeken esett a GDP, mégsem kell elkeseredniük.
Rohamosan fogy a pénz, és az a rendszer dőlhet be, amitől eddig a világ stabilitását vártuk
Új hatalmak veszik át az irányítást, végleg leáldozhat a régi világrendnek.
A Karmelita
Max Weber klasszikus meghatározása szerint a karizmatikus hatalom egyik alapja a rendkívüliség érzete. Az olyan politikai rendszerekben, amelyek erősen építenek a vezető személyes tekintélyére
Medtronic - elemzés
2024 végén elemeztem, és '25 januárjától követem. Elrepült hipp-hopp 16 hónap, és máris érdemes ránéznem újra, mert közeledik egy vételi lehetőség.Ami akkor tetszett a cégben, azt még
Követett részvények - 2026. május
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
A magyar kutató, elemző világ legérdekesebb kutatási eredményei 2026 márciusából - Hazai Horizont Top10
A helyi élelmiszerektől és közélettől, az infláción és az egyetemi puskázáson át a korrupcióig színes a paletta, a tudósok, elemzők legfrissebb munkáit összegző Hazai Horizonton. A 2026
NIS2 képzési kötelezettség vezetőknek és IBF-eknek
A NIS2 megfelelés kapcsán a legtöbb érintett szervezet elsőként az informatikai biztonsági intézkedésekre, a szabályzatokra, az auditkötelezettségre vagy az incidenskezelési folyamatokra gondo
Az "ügynökakták" megnyitásának adatvédelmi vonatkozásai
Az új kormány egyik szimbolikus ígérete az "ügynökakták" nyilvánosságra hozatala, amelynek teljesítésére rövid határidőt tűztek maguk elé, hiszen ezt az 1956-os forradalom 70. évfordul
Brit kötvénypiaci vihar: politikai válság és a piac fegyelmező ereje
A 30 éves brit állampapírok hozama megközelítette az 5,8 százalékot, a piac pedig egyértelműen beárazta az országspecifikus kockázatokat. Kéri Botond, a Gránit Alapkezelő portfóliókezelőj
Szlovénia elhúzott, Magyarország hátrébb csúszott a K+F kiadásokban
Van, aki tartósan a régió élén maradt, mások látványos felzárkózást hajtottak végre, néhány gazdaság viszont érezhetően lemaradt. A kutatás-fejlesztési ráfordítások a Baltikum-Balkán
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Jelentett az OTP: mikor mehet 50 ezer fölé az árfolyam?
A Checklistben az OTP gyorsjelentése és a magyar szállodapiac helyzete.
Tisza trade? Hormuz? – Mi hajtja most a forintot?
Merre indul az árfolyam?
Most dől el a magyar bor jövője – A fiatalok kezében lehet az ütőkártya?
Változó ízléssel és súlyos növényvédelmi problémákkal küzd a magyar borágazat, de mi lehet a kiút?