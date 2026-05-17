Mindenki félrehúzódik előled - Egy hét a 120 milliós Range Rover SV-vel

Papíron durva túlzás a Range Rover SV. Több mint öt méter hosszú, közel két és fél tonnás, 615 lóerős luxus-SUV, 23 colos kerekekkel és közel 120 millió forintos árral. Aztán eltöltesz vele egy hetet, autópályán, városban, rossz utakon, szerpentineken, terepen, és megérted, miért reagál rá teljesen máshogy a többi autós, és miért maradt a Range Rover még mindig külön kategória az autóiparban.

Péntek délután az M3-ason nagyjából ugyanaz történik minden héten. A belső sávban egymás nyakán mennek az autók, mindenki sietne valahova, közben meg az egész csak egy hosszú araszolás Gödöllő felé. Aztán egyszer csak azt veszed észre, hogy egy Range Rover SV-ben ülve valahogy máshogy működik körülötted a forgalom.

Több helyet hagynak. Hamarabb húzódnak ki. Nyugodtabb lesz az egész.

Pedig ez az autó elsőre teljes túlzásnak tűnik. Több mint öt méter hosszú, közel két és fél tonna, 23 colos kerekek, 615 lóerő, V8. Papíron inkább hangzik valami olajországokba gyártott luxustárgynak, mint normális autónak.

Aztán mész vele pár órát, és elkezded megérteni.



A Santorini Black szín élőben sokkal jobban működik, mint fotókon. A fekete miatt az egész autó egy nagy tömbnek látszik, a bronze tető meg a sötét részletek pedig pont annyit dobnak rajta, hogy ne legyen unalmas.

Nagyon nagy autó. Ez parkolásnál, szűk utcában vagy mélygarázsban azért feltűnik. Csak közben olyan jó a kamerarendszer és annyira könnyű a kormány, hogy gyorsan megszokod. Túl gyorsan. A jót nem nehéz.

Autópályán viszont kifejezetten jó ez a méret. Magasan ülsz, jól rálátsz a forgalomra, X5, Q8, GLE, Cayenne, mindre lefelé kell nézni. Ráadásul nagy sebességnél is nagyon stabil, nyugodt, nincs az az érzésed, hogy egy hatalmas kasztnit próbálsz kordában tartani.

A V8-as motor brutális, könnyedén mozgatja a két és fél tonnát. Rálépsz a gázra, és ez a tömb hirtelen megindul. Olyan egyszerűnek tűnik, ez a furcsa az egészben. 180-nál simán azon kapod magad, hogy rá kell nézni a műszerfalra, mert sokkal lassabbnak érzed.

A futómű szerintem az autó egyik legdurvább része. A 23 colos kerék alapján sokkal rosszabb komfortot várna az ember, ehhez képest elképesztően jól kisimítja az úthibákat. Közben meg nincs az a tipikus nagy SUV-s billegés. Érzed a tömeget persze, a fizikát nem lehet átírni, csak az egész nagyon össze van rakva. A Dynamic Response Pro meg a légrugózás folyamatosan dolgozik a háttérben. A hátsó kerék kormányzással meg tényleg úgy fordul, mint egy kompakt autó, vicces, az minden alkalommal megmosolyogtat.

A belső térben az tetszett a legjobban, hogy nincs túltolva. Mostanában sok luxusautó próbál futurisztikus lenni, minden világít, tele van zongoralakkal, meg érintőpanellel. Itt meg van fa, bőr, rendes kapcsoló, vastag moher szőnyeg. A wenge fabetét például élőben sokkal jobb, mint a képeken. A kerámia kapcsolók is jók, hidegek, nehezek, jó érzés használni őket.

A Caraway belsőnek meg simán csak jó hangulata van, olyan, mint egy drága hotel lounge része.

A Meridian Signature hifi nagyon erős, nagy hangerőn is tisztán szól, hosszabb úton kezded igazán értékelni. A Body and Soul ülés elsőre hülyeségnek hangzik, de meglepően jópofa, hogy bizonyos zenéknél finoman érzed az ülésben a basszust.

A zajszigetelés elképesztő. Autópályán alig hallasz valamit kintről. A laminált üvegek meg az egész autó vastagsága nagyon érződik.

A hátsó sor konkrétan jobb hely, mint sok business class repülőn. A 13,1 colos kijelzők, a saját klíma, a puha ülések miatt hátul ülni egyáltalán nem büntetés.

Közben meg az egész autó alatt ott van egy komoly terepjáró-technika. Terrain Response 2, lejtmenetvezérlés, adaptív off-road tempomat, differenciálművek. Nyilván a legtöbb ilyen autó soha nem fog komoly terepet látni, de jó érzés, hogy nem csak dísznek van benne az összkerékhajtás.

A két részből nyíló csomagtérajtó még mindig zseniális. Az alsó részre simán le lehet ülni pakolás közben, vagy ha megállsz pár percre valahol, vagy ha csak piknikeznél. Egy hosszú út végén meglepően sokat számítanak az ilyen apróságok.

Este az egész autó hangulata megváltozik. A LED-fényszórók nagyon jók, bent finoman világítanak a kezelőszervek, a sötétített üvegek mögött pedig tényleg teljesen leválaszt a külvilágról.

A nap végén, amikor kiszállsz, még percekig hallani a halk kattanásokat meg a mozgásokat a karosszéria felől. Hűl a V8, dolgozik a légrugó, mozognak a rendszerek. Ott áll előtted ez a nagy fekete autó, és teljesen érthetővé válik, hogy miért van még mindig külön helye a Range Rovernek az autóiparban. 120 millió forint sok lenne egy autóért, de ezzel belépőt is kapsz egy elit klubba.

Miért kerül 120 millióba?



A sima Range Rover és az SV között nem az a különbség, mint amikor valaki kipipál még pár extrát a konfigurátorban. Az SV gyakorlatilag egy külön kategória a Range Roveren belül. Az alapélmény persze ugyanaz marad, ugyanúgy megvan a magas üléspozíció, a csend, a légrugózás nyugalma, az a furcsa lebegős érzés, amitől egy modern Range Rover teljesen más hangulatú autó, mint a legtöbb SUV. Az SV viszont mindenből rátesz még egy lapáttal.



A 4,4 literes biturbó V8 615 lóerővel már önmagában is teljesen más karaktert ad az autónak, de a nagy különbség nem a teljesítményben van, hanem abban, mennyire más érzés használni az egész autót. A futómű például egészen elképesztő. Egy sima Range Rover is nagyon kényelmes, az SV-ben viszont a Dynamic Response Pro aktív stabilizálása és a speciális hangolás gyakorlatilag teljesen eltűnteti a tömegérzetet.



A belső térnél jön át igazán, hogy mire megy el a pénz. Részlegesen anilines bőrök, kerámia kapcsolók, vastag moher szőnyegek, bőrrel húzott tetőkárpit, különleges fabetétek, SV-specifikus ülések, Meridian Signature hifi, Body and Soul ülések, ezek együtt teljesen más hangulatot adnak az autónak. Az egésznek van egy sokkal nyugodtabb, drágább, kiforrottabb érzete.



Egy jól felszerelt sima Range Rover az élmény nagy részét már tudja. Az SV arról szól, hogy mindenből a lehető legjobbat kapod meg. Nagyjából ez a Range Rover-világ teteje.

