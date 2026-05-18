Akcióba lépett Warren Buffett utódja: gigantikus pénzek mozdultak meg

A Berkshire Hathaway az első negyedévben jelentősen átrendezte részvényportfólióját. A cég 2,65 milliárd dolláros befektetéssel beszállt a Delta Air Linesba, több nagy pozícióját felszámolta, és megháromszorozta részesedését a Google anyavállalatában, az Alphabetben.

Az omahái székhelyű konglomerátum tőzsdefelügyeleti bejelentéséből kiderült, hogy a január–márciusi időszakban 15,94 milliárd dollár értékben vásárolt, és 24,09 milliárd dollárért adott el részvényeket. A portfólió átalakítása Greg Abel irányítása alatt zajlott, aki a legendás befektető, Warren Buffett utódjaként vette át a vezérigazgatói posztot.

A legnagyobb figyelmet a Delta Air Linesban szerzett 6,1 százalékos részesedés kapta, amely 39,8 millió részvényt jelent. A lépés azért is érdekes, mert a Berkshire 2020 áprilisában, a koronavírus-járvány kezdetén eladta valamennyi légitársasági pozícióját. Akkoriban a Deltában, az Americanben, a Southwestben és a Unitedben egyaránt 11 százalék körüli részesedése volt. Buffett akkor azt mondta, "megváltozott a világ" a légiközlekedési iparág számára. A Delta részvényei a hír nyomán 3,3 százalékot emelkedtek.

A Berkshire emellett több mint megháromszorozta az Alphabetben tartott részvénycsomagját, amely 16,6 milliárd dolláros értékével a portfólió egyik legnagyobb tétele lett. A társaság a New York Timesban is megduplázta pozícióját, és immár a médiacég részvényeinek 9,4 százalékát birtokolja. Kisebb, 55 millió dolláros befektetést eszközölt a Macy's áruházláncban is.

Az eladási oldalon a Berkshire teljesen kiszállt a Visa, a Mastercard, a UnitedHealth Group, az Amazon, a Domino's Pizza, az Aon biztosítási brókercég, valamint a Pool medencekellék-forgalmazó részvényeiből.

A Chevronban tartott részesedését 35 százalékkal csökkentette, de az olajvállalat így is az ötödik legnagyobb pozíció maradt a portfólióban.

A bejelentés szerint Abel a részvényportfólió 94 százalékát felügyeli, míg a fennmaradó 6 százalékot Ted Weschler befektetési menedzser kezeli. A legnagyobb tételek, mint például az Apple, az American Express, a Coca-Cola, a Bank of America és a Chevron, továbbra is Abel hatáskörébe tartoznak.

