Baljós nyilatkozat után zuhannak a sztárrészvények
Kiterjedt eladási hullámot indított el a memóriachip-ágazatban a Seagate vezérigazgatójának nyilatkozata. Dave Mosley szavaiból ugyanis kiderült, hogy a gyártók nem tudnak lépést tartani a mesterséges intelligencia által gerjesztett kereslettel - közölte a Cnbc.
A Seagate részvényei több mint 10 százalékot estek eddig a mai kereskedésben.

Ez azután történt, hogy Dave Mosley vezérigazgató egy JPMorgan által szervezett konferencián kijelentette: a gyártókapacitás bővítése jelenleg nem járható út. Mosley rámutatott, hogy az új gyárak építése vagy a friss gépsorok beüzemelése túlságosan sok időt emésztene fel. Bár a lépés végül kapacitásnövekedést eredményezne, közben jelentősen lelassítaná a technológiai fejlődés ütemét. A befektetők ezt egyértelműen úgy értelmezték, hogy a vállalat képtelen lesz kielégíteni a robbanásszerűen növekvő piaci igényeket.

A zuhanásban a szektor többi szereplője is követi a Seagate-et.

A Micron árfolyama 8százalékkal csökkent, míg a SanDisk és a Western Digital papírjai egyaránt mintegy 9 százalékot veszítettek az értékükből.

A memóriagyártók részvényei az elmúlt hónapokban jelentős erősödést mutattak, ezt elsősorban az MI-beruházások hulláma fűtötte, amelyet az egekbe lökött az adatközponti infrastruktúra kulcsfontosságú építőelemeinek számító chipek iránti keresletet. A chipgyártási ciklusok azonban még egy-egy termék esetében is több negyedévet ölelnek fel. Emiatt a befektetők egyre inkább attól tartanak, hogy a vezető gyártók nem tudják tartósan kiszolgálni a felhalmozódott megrendeléseket.

Mosley a konferencián kitért a rendkívül hosszú átfutási időkre is. Elmondása szerint a Seagate egy évre előre látja a gyártósorokról lekerülő termékek volumenét, éppen ezért arra kérték az ügyfeleiket, hogy az adatközponti tervezés kiszámíthatósága érdekében már négy-öt negyedéves időtávra előre adják le a rendeléseiket.

A jelenlegi kereslet azonban jóval meghaladja azt a mennyiséget, amelyet a vállalat ezen az időhorizonton belül ki tudna elégíteni.

