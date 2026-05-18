Elon Musk megszólalt a valaha volt legnagyobb tőzsdei bevezetésről

Musk hétfőn virtuálisan jelent meg a tel-avivi Samson International Smart Mobility csúcstalálkozón. Távollétét azzal indokolta,

hogy a SpaceX tőzsdei bevezetésén kell dolgoznia.

Hamarosan el kell indítanunk a SpaceX elsődleges részvénykibocsátását

– fogalmazott az üzletember. A Bloomberg értesülései szerint a vállalat akár már ezen a héten benyújthatja a szükséges dokumentumokat. A kibocsátás során a SpaceX akár 75 milliárd dollárnyi tőkét is bevonhat. Ez több mint 2000 milliárd dolláros vállalatértékelést jelentene, amivel a tranzakció minden idők legnagyobb tőzsdei bevezetése lenne.

A SpaceX mára az űripar egyik legbefolyásosabb szereplőjévé nőtte ki magát, és több milliárd dolláros kormányzati szerződésekkel rendelkezik. A cég részt vesz Donald Trump Golden Dome nevű rakétavédelmi programjának kiépítésében is. Ennek keretében az amerikai Űrhaderő 3,2 milliárd dollárt különített el űralapú elfogórakéta-prototípusokra. Ezeken a fejlesztéseken a SpaceX mellett olyan vállalatok is dolgoznak, mint a Lockheed Martin, a Northrop Grumman, az RTX és az Anduril Industries.

Musk a konferencián az önvezető technológiáról is beszélt. Elmondása szerint az idei év végére az Egyesült Államokban széles körben üzemelhetnek a biztonsági sofőr nélküli önvezető autók. A Tesla legutóbbi negyedéves jelentéséhez kapcsolódó befektetői tájékoztatóján Musk kijelentette, hogy a vállalat "egy tucat államban" szeretné elindítani felügyelet nélküli robotaxi-szolgáltatását az év végéig. A Tesla közlése szerint az új személyszállító szolgáltatás az év első felében Phoenixben, Miamiban, Orlandóban, Tampában és Las Vegasban is elindul.

A Tesla idén több mint 25 milliárd dollárt tervez költeni a "fizikai mesterséges intelligencia" fejlesztésére. Ez az irányvonal az autóipar és a robotika területét egyaránt lefedi. Európában is előrelépés történt, ugyanis a holland hatóság nemrég engedélyezte a Tesla vitatott Full Self-Driving (FSD) vezetéstámogató rendszerét. Musk szerint ez a lépés a második negyedévben várható uniós szintű jóváhagyás előszobája lehet. Fontos különbség ugyanakkor, hogy az Európában engedélyezett változat nem azonos az Egyesült Államokban használt verzióval. Itt a sofőrnek továbbra is folyamatosan figyelnie kell, és bármikor át kell tudnia venni az irányítást.

