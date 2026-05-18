Eséssel indítja a hetet a magyar tőzsde
Az európai tőzsdéken folytatódik az esés ma reggel, amivel párhuzamosan a magyar piac is gyengén kezdi a hetet.

Eséssel indul a nap a magyar tőzsdén, a BUX 0,3 százalékos mínuszban van, így jelenleg 131 273 ponton áll az index értéke.

A BUX-index jelenleg az 50 és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát közép- és hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, azonban a 20 napos mozgóátlaga alá került az index, ami a rövidtávú eső trendre utal.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A hazai blue chipek árfolyama vegyes képet mutat, a Mol árfolyama 0,1 százalékkal került feljebb, a Magyar Telekom árfolyama stagnál, az OTP árfolyama 0,2 százalékos mínuszban áll, míg a Richter árfolyama 1,1 százalékot esett az előző napi záróárfolyamához viszonyítva.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a Gránit Bank és a PannErgy teljesít, míg a leggyengébben az Alteo és a Rába indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de a Magyar Telekom is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
