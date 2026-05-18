Fény derült Donald Trump egyik legmeglepőbb befektetésére

Trump február 2-án vásárolt részvényeket a Kura Sushi USA-ban.

A tranzakció értéke a nyilatkozat szerint egymillió és ötmillió dollár közé esett.

A mintegy hatszázmillió dolláros piaci kapitalizációjú étteremláncot a japán anyavállalat, a Kura Sushi irányítja. Ez a cég tavaly október végén a szavazati jogok mintegy 67 százalékával rendelkezett.

Elődeivel ellentétben Trump nem helyezte vagyonát egy vak vagyonkezelőbe, és befektetéseitől sem vált meg. A nyilatkozat szerint az első negyedévben több mint 3700 tranzakciót hajtottak végre a nevében. Ez a tény ismét felerősítette az összeférhetetlenségi aggályokat. A Trump Organization szóvivője közölte, hogy az elnök valamennyi eszközét független, külső pénzügyi intézmények kezelik. Ezek a cégek önállóan hozzák meg a befektetési döntéseket, így sem Trump, sem a családja, sem pedig a vállalat nem vesz részt azokban.

A befektetés híre Japánban nagy meglepetést keltett. Az X-en sokan azt találgatták, vajon Trump evett-e valaha egyáltalán nyers halat és rizst. A Kura Sushi tokiói tőzsdén jegyzett részvényei hétfőn 5,4 százalékos napközbeni pluszban is jártak, ami 2025 júniusa óta a legnagyobb emelkedést jelenti. Jamada Cunutomu, a Micubisi UFJ eSmart Securities elemzője szerint a vállalat amerikai üzletága kifejezetten jól teljesít. A szakértő úgy véli, Trump tulajdonszerzése a japán kisbefektetőket is vásárlásra ösztönözheti.

