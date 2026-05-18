Fordulat a tőzsdéken, nagyot javult a hangulat

Kis emelkedés az USA-ban
Enyhe emelkedéssel indul a nap az USA-ban, a Dow, az S&P 500, és a Nasdaq is 0,1 százalékos erősödéssel kezdte a napot.
Fordulat az európai tőzsdéken
Délutánra pluszba fordultak az európai tőzsdék, a DAX 1,7 százalékot, a CAC 0,3 százalékot, a FTSE 100 pedig 0,8 százalékot emelkedett. A hangulatot támogatja, hogy pozitív jelek érkeztek az iráni tárgyalások felől, a Tasnim félhivatalos iráni hírügynökség szerint az Egyesült Államok elfogadta az Iránnal szembeni olajszankciók felfüggesztését a tárgyalási időszak alatt. A hírre fordultak az olajárak, a Brent a korábbi emelkedés után 1,6 százalékos mínuszba került.
Donald Trump bevallotta: nagy hibát követett el
Donald Trump szerint nagyobb részesedést kellett volna kérnie az Intelből, miután az Egyesült Államok kormánya tavaly 9,9 százalékos tulajdonrészt szerzett a chipgyártóban. Az Intel részvényeinek árfolyama azóta több mint 300 százalékkal emelkedett - írta meg a Cnbc.
Esik az olajár
A korábbi emelkedést követően lefordult az olajár, miután a Tasnim félhivatalos iráni hírügynökség szerint az Egyesült Államok elfogadta az Iránnal szembeni olajszankciók felfüggesztését a tárgyalási időszak alatt. A Brent jelenleg 0,6 százalékos, a WTI pedig 0,7 százalékos mínuszban van.
A Nemzetközi Energiaügynökség vezetője szerint rohamosan fogynak a világ olajkészletei
Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetője arra figyelmeztetett, hogy a kereskedelmi kőolajkészletek egyre gyorsuló ütemben apadnak. A szakember a G7-országok pénzügyminiszteri találkozójának margóján nyilatkozott a sajtónak Párizsban - közölte a Bloomberg.
Kiszivárgott: Amerika elfogadhatta az iráni olajszankció feloldását!
A Tasnim félhivatalos iráni hírügynökség szerint az Egyesült Államok elfogadta az Iránnal szembeni olajszankciók felfüggesztését a tárgyalási időszak alatt. A tárgyalódelegációhoz közel álló forrás szerint Washington a korábbi álláspontjával ellentétben az új szövegben már beleegyezett az olajszankciók ideiglenes feloldásába. Irán továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy valamennyi szankció feloldása az amerikai kötelezettségvállalások része legyen, míg az Egyesült Államok ideiglenes OFAC-mentességet javasolt a végleges megállapodásig.
Vegyes mozgások Európában
Továbbra is bizonytalanság látszik a tőzsdéken, a DAX és a FTSE 100 felülteljesítő, mindkét index 0,2 százalékos pluszban van, miközben a több főbb európai index esik. A CAC 0,7 százalékot, a FTSE MIB 1,8 százalékot, az IBEX pedig 0,3 százalékot esett.
Akcióba lépett Warren Buffett utódja: gigantikus pénzek mozdultak meg
A Berkshire Hathaway az első negyedévben jelentősen átrendezte részvényportfólióját. A cég 2,65 milliárd dolláros befektetéssel beszállt a Delta Air Linesba, több nagy pozícióját felszámolta, és megháromszorozta részesedését a Google anyavállalatában, az Alphabetben.
Bemondta a Morgan Stanley, mi hozhatja el a következő nagy tőzsdei esést
A Morgan Stanley stratégái szerint a globális kötvénypiaci eladási hullám komoly korrekciót idézhet elő a részvénypiacokon, és veszélybe sodorhatja a mesterséges intelligencia hajtotta ralit - közölte a Bloomberg.
Kis hangulatjavulás
A reggeli esés után látszik némi hangulatjavulás a tőzsdéken, különösen a német és a brit piacon, a DAX múlt pénteki záróértékéig jött vissza, a FTSE 100 pedig 0,1 százalékos pluszban van. A francia tőzsde továbbra is esik, a CAC 0,8 százalékos mínuszban van.
A magyar tőzsde eközben kis esésben van, a BUX 0,1 százalékkal került lejjebb, a blue chipek pedig vegyesen teljesítenek. Az OTP és a Magyar Telekom enyhe emelkedésben, a Mol és a Richter pedig enyhe esésben van.
Elon Musk megszólalt a valaha volt legnagyobb tőzsdei bevezetésről
Elon Musk bejelentette, hogy Texasban dolgozik a SpaceX tőzsdei bevezetésének előkészítésén. Ez az esemény minden idők legnagyobb elsődleges részvénykibocsátása (IPO) lehet. A milliárdos emellett az önvezető autók közeli jövőjéről is beszélt egy izraeli konferencián - tudósított a Bloomberg.
Fény derült Donald Trump egyik legmeglepőbb befektetésére
Donald Trump amerikai elnök első negyedéves vagyonnyilatkozatából kiderült, hogy a technológiai óriások – mint az Nvidia, az Amazon vagy az Apple – részvényei mellett egy japán, futószalagos sushiétterem-hálózatban is részesedést szerzett - jelentette a Bloomberg.
Olyan sztrájk van készülőben, amibe egy egész ország gazdasága beleremeghet
Tizennyolc napos sztrájkra készülnek a Samsung Electronics dolgozói Dél-Koreában. A kormány eközben minden eszközzel igyekszik megakadályozni a munkabeszüntetést. A tiltakozás ugyanis becslések szerint akár 100 billió vonos, vagyis több mint 66 milliárd dolláros gazdasági kárt is okozhat - írta a Cnbc.
Gyenge kezdés
Mínuszban indították a napot az európai tőzsdék, a DAX 0,5 százalékot esett, a CAC 1 százalékot gyengült, a FTSE 100 pedig 0,2 százalékkal került lejjebb. Az olasz tőzsde is esik, a FTSE MIB 2,1 százalékot veszített értékéből, a spanyol piac pedig 0,7 százalékos eséssel kezdett.
Eséssel indítja a hetet a magyar tőzsde
Az európai tőzsdéken folytatódik az esés ma reggel, amivel párhuzamosan a magyar piac is gyengén kezdi a hetet.
A Ryanair szerint hamarosan légitársaságok mehetnek csődbe
A Ryanair felkészült egy esetleges "világvége-forgatókönyvre" is az üzemanyagválság közepette. A fapados légitársaság pénzügyi vezetője szerint azonban erre várhatóan nem lesz szükség. A cég teljes kapacitással tervezi a nyári és a téli menetrendet, miközben rekordközeli profitról számolt be. A kilátások ugyanakkor bizonytalanok, és a cég CFO-ja szerint a téli időszakban előfordulhat, hogy a gyengébb pozícióban lévő versenytársak a téli időszakban csődbe mennek - tudósított a CNBC.
Esés jöhet
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,1 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 1,2 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 1,5 százalékot esett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,87 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 1,75 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,97 százalékot esett.
- Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,78 százalékot eshet, a CAC 1,62 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,55 százalék mínuszban nyithat.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,71 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,62 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,65 százalékkal kerülhet lejjebb.
Mi várható makro fronton?
A heti makronaptárban is vannak fontos események, hétfő reggel érkezik az első negyedéves pénzügyi számlák statisztikája a jegybanktól. Ez persze még az előzetes GDP-adattal számol, vagyis bőven elképzelhető revízió később, azonban a GDP-arányos államadósság alakulása így is lényeges mutató lehet a piac számára. Kínában az ipar és a kiskereskedelem áprilisi számait publikálták hajnalban.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 22,0 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 5,6 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 40,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 17,1 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 90,3 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 526,17
|-1,1%
|-0,2%
|2,2%
|3,0%
|17,0%
|44,0%
|S&P 500
|7 408,5
|-1,2%
|0,1%
|5,5%
|8,2%
|25,2%
|77,5%
|Nasdaq
|29 125,2
|-1,5%
|-0,4%
|11,1%
|15,3%
|36,5%
|117,5%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|61 409,29
|-2,0%
|-2,1%
|5,6%
|22,0%
|62,6%
|118,7%
|Hang Seng
|25 962,73
|-1,6%
|-1,6%
|0,1%
|1,3%
|10,7%
|-7,4%
|CSI 300
|4 859,59
|-1,1%
|-0,3%
|3,7%
|5,0%
|24,4%
|-4,9%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 950,57
|-2,1%
|-1,6%
|-0,5%
|-2,2%
|1,1%
|55,4%
|CAC
|7 952,55
|-1,6%
|-2,0%
|-3,9%
|-2,4%
|1,3%
|24,5%
|FTSE
|10 195,37
|-1,7%
|-0,4%
|-3,4%
|2,7%
|18,1%
|44,7%
|FTSE MIB
|49 116,47
|-1,9%
|-0,4%
|2,0%
|9,3%
|21,5%
|98,3%
|IBEX
|17 622,7
|-1,0%
|-1,5%
|-3,1%
|1,8%
|26,5%
|92,7%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|131 696,2
|-0,6%
|-2,1%
|-5,6%
|18,6%
|37,6%
|189,9%
|ATX
|5 859,94
|-1,0%
|-0,4%
|-0,4%
|10,0%
|33,0%
|71,2%
|PX
|2 535,85
|0,9%
|0,0%
|-5,7%
|-5,6%
|16,2%
|126,0%
|Magyar blue chipek
|OTP
|41 100
|-2,3%
|-2,6%
|-7,2%
|17,1%
|46,9%
|181,5%
|Mol
|3 992
|3,2%
|-4,1%
|-9,8%
|35,8%
|28,3%
|74,8%
|Richter
|12 590
|-0,3%
|-0,6%
|-1,9%
|27,6%
|21,1%
|49,1%
|Magyar Telekom
|2 510
|-0,5%
|2,8%
|7,4%
|40,1%
|45,6%
|507,7%
|Nyersanyagok
|WTI
|108,99
|4,1%
|10,2%
|17,1%
|90,3%
|72,9%
|66,7%
|Brent
|109,4
|0,0%
|8,0%
|15,1%
|79,8%
|69,3%
|59,2%
|Arany
|4 552,89
|-2,8%
|-3,3%
|-5,4%
|5,3%
|41,9%
|147,8%
|Devizák
|EURHUF
|360,7650
|1,0%
|1,8%
|-1,2%
|-6,0%
|-10,5%
|1,5%
|USDHUF
|310,2021
|1,4%
|3,0%
|0,2%
|-5,1%
|-13,9%
|5,9%
|GBPHUF
|414,6399
|0,9%
|1,2%
|-0,7%
|-5,9%
|-13,4%
|0,6%
|EURUSD
|1,1630
|-0,4%
|-1,2%
|-1,4%
|-1,0%
|4,0%
|-4,1%
|USDJPY
|158,1600
|0,0%
|1,0%
|-0,5%
|0,9%
|8,1%
|44,5%
|GBPUSD
|1,3346
|-1,0%
|-2,1%
|-1,7%
|-0,8%
|0,5%
|-5,3%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|79 062
|-2,5%
|-1,4%
|5,7%
|-10,9%
|-23,8%
|58,5%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,59
|2,7%
|5,2%
|7,3%
|10,3%
|3,4%
|181,9%
|10 éves német állampapírhozam
|3,13
|3,5%
|5,0%
|3,8%
|9,2%
|19,0%
|-2 641,5%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,66
|1,6%
|-4,9%
|-8,9%
|-17,6%
|-20,6%
|80,3%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: FHMFHM
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Kimondta a NATO-ország kémfőnöke: Putyinnak kezd leesni, hogy nagy a baj
Egy másik hírszerzési vezető szerint ugyanakkor az orosz elnökön nincs nyomás a háború gyors befejezésére.
Kiszámolta Zsiday Viktor, milyen árfolyamon kellene bevezetnie Magyarországnak az eurót
Ha más, exszocialista országok árszínvonalát vesszük alapul.
Tetszik vagy sem, a forint egy új valóságba érkezett meg
Trippon Mariann elemzése.
Bejelentették a megbékélésre váró országról: továbbra is komoly veszélyt jelentenek az egykori diktátor emberei
Marad a szankciók egy része.
Barátság olajvezeték: kiderült, pontosan mi történt a magyar gazdaság ütőerével
Izgalmas részletek láttak napvilágot.
Oroszország egyelőre mélyen hallgat: Ukrajna egyszerre több kulcsfontosságú katonai célpontra is pusztító csapást mért
A változatosság kedvéért most nem a Fekete-tengeren állomásozó hajókat vegzálták.
Megindultak az amerikai katonák: élesben tesztelik a jövő technológiáját Európában
Németországban gyakorlatozik az amerikai hadsereg.
Több, mint 20 ezer milliárd forint hever parlagon a magyaroknál
Az MNB előzetes 2026. első negyedévi adatai alapján több, mint 7700 milliárd forintot készpénzben és 12 400 milliárd forintot látra szóló betétben tartanak a magyar háztartások. A legnagyob
Ki lehetne mondani, hogy nincs pénz minden ígéretre, mire jó a kétharmad, ha nem erre?
Az új kormány legnagyobb tétje nem az lesz, mennyi pénzt tud visszaszerezni az elszámoltatásból, hanem hogy képes-e helyreállítani a versenybe, az államba és a gazdaságpolitikai... The post Ki
NIS2 képzési kötelezettség vezetőknek és IBF-eknek
A NIS2 megfelelés kapcsán a legtöbb érintett szervezet elsőként az informatikai biztonsági intézkedésekre, a szabályzatokra, az auditkötelezettségre vagy az incidenskezelési folyamatokra gondo
Zsiday Viktor: Milyen árfolyamon legyen eurónk?
Magyarországnak valós esélye van az euró bevezetésére a következő években. Habár ezt még el lehet rontani - nagyon is! - de felmerül a kérdés, hogy... The post Zsiday Viktor: Milyen árfolyam
A Karmelita
Max Weber klasszikus meghatározása szerint a karizmatikus hatalom egyik alapja a rendkívüliség érzete. Az olyan politikai rendszerekben, amelyek erősen építenek a vezető személyes tekintélyére
Medtronic - elemzés
2024 végén elemeztem, és '25 januárjától követem. Elrepült hipp-hopp 16 hónap, és máris érdemes ránéznem újra, mert közeledik egy vételi lehetőség.Ami akkor tetszett a cégben, azt még
Követett részvények - 2026. május
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
A magyar kutató, elemző világ legérdekesebb kutatási eredményei 2026 márciusából - Hazai Horizont Top10
A helyi élelmiszerektől és közélettől, az infláción és az egyetemi puskázáson át a korrupcióig színes a paletta, a tudósok, elemzők legfrissebb munkáit összegző Hazai Horizonton. A 2026
Lakóingatlan fejlesztési lehetőség Debrecenben (x)
Korszerű válaszok egy változó piacon (x)
A Dunapack Packaging újra teljes értékű szereplőként erősíti jelenlétét a zöldség-gyümölcs csomagolásban
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Lépj ki a hazai piac keretei közül, és fedezd fel, hogyan fektethetsz be a globális tőzsdéken tudatosan és magabiztosan.
Jelentett az OTP: mikor mehet 50 ezer fölé az árfolyam?
A Checklistben az OTP gyorsjelentése és a magyar szállodapiac helyzete.
Tisza trade? Hormuz? – Mi hajtja most a forintot?
Merre indul az árfolyam?
Most dől el a magyar bor jövője – A fiatalok kezében lehet az ütőkártya?
Változó ízléssel és súlyos növényvédelmi problémákkal küzd a magyar borágazat, de mi lehet a kiút?