Hatalmas a bizonytalanság, az iráni hírek rángatják a tőzsdéket
Az iráni helyzet körüli fejlemények továbbra is jelentősen befolyásolják a hangulatot a piacokon. Hétvégén Donald Trump újabb fenyegetéseket intézett az ország felé, mondván, hogy ketyeg az óra Irán számára, és semmi nem fog belőlük maradni, ha nem sikerül gyorsan megállapodni. A gond csak az, hogy a két fél közötti tárgyalásokban továbbra sem látszik érdemi előrelépés. A tőzsdéken közben romlani kezdett a hangulat a feszültségek kiújulása miatt, Ázsiában határozott esést lehetett látni a ma reggeli kereskedésben, és Európában is gyengén kezdődött hét. Délután viszont elkezdett javulni a hangulat, miután pozitív jelzések érkeztek a béketárgyalások felől, melyek hatására lefordult a korábban emelkedő olajár.
Lefordulás Amerikában

Elromlani látszik a hangulat az amerikai tőzsdéken: a Nasdaq 0,7 százalékos esése mellett az S&P 500 fél százalékos esésben van, a Dow egyelőre stagnál.

Bréking: Amerika meghosszabbította az orosz olaj szankciós mentességét!

Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma újabb 30 nappal meghosszabbította az orosz tengeri olajszállításokra vonatkozó szankciós mentességet, miután több ország további időt kért az orosz kőolaj vásárlására - írja a Reuters.

Pluszban zárt a magyar tőzsde

Jó hangulatban telt a kereskedés a magyar tőzsdén, a hazai blue chipek közül csak a Richter árfolyama esett.

Megjött a hivatalos elutasítás a gigantikus bankfúzió ügyében

A Commerzbank hétfőn hivatalosan elutasította az olasz UniCredit felvásárlási ajánlatát, írja a Reuters. Ezzel újabb fejezetéhez érkezett a hónapok óta húzódó, határokon átívelő bankfúzió körüli csatározás.

Kis emelkedés az USA-ban

Enyhe emelkedéssel indul a nap az USA-ban, a Dow, az S&P 500, és a Nasdaq is 0,1 százalékos erősödéssel kezdte a napot.

Fordulat az európai tőzsdéken

Délutánra pluszba fordultak az európai tőzsdék, a DAX 1,7 százalékot, a CAC 0,3 százalékot, a FTSE 100 pedig 0,8 százalékot emelkedett. A hangulatot támogatja, hogy pozitív jelek érkeztek az iráni tárgyalások felől, a Tasnim félhivatalos iráni hírügynökség szerint az Egyesült Államok elfogadta az Iránnal szembeni olajszankciók felfüggesztését a tárgyalási időszak alatt. A hírre fordultak az olajárak, a Brent a korábbi emelkedés után 1,6 százalékos mínuszba került.

Donald Trump bevallotta: nagy hibát követett el

Donald Trump szerint nagyobb részesedést kellett volna kérnie az Intelből, miután az Egyesült Államok kormánya tavaly 9,9 százalékos tulajdonrészt szerzett a chipgyártóban. Az Intel részvényeinek árfolyama azóta több mint 300 százalékkal emelkedett - írta meg a Cnbc.

Esik az olajár

A korábbi emelkedést követően lefordult az olajár, miután a Tasnim félhivatalos iráni hírügynökség szerint az Egyesült Államok elfogadta az Iránnal szembeni olajszankciók felfüggesztését a tárgyalási időszak alatt. A Brent jelenleg 0,6 százalékos, a WTI pedig 0,7 százalékos mínuszban van.

A Nemzetközi Energiaügynökség vezetője szerint rohamosan fogynak a világ olajkészletei

Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetője arra figyelmeztetett, hogy a kereskedelmi kőolajkészletek egyre gyorsuló ütemben apadnak. A szakember a G7-országok pénzügyminiszteri találkozójának margóján nyilatkozott a sajtónak Párizsban - közölte a Bloomberg.

Kiszivárgott: Amerika elfogadhatta az iráni olajszankció feloldását!

A Tasnim félhivatalos iráni hírügynökség szerint az Egyesült Államok elfogadta az Iránnal szembeni olajszankciók felfüggesztését a tárgyalási időszak alatt. A tárgyalódelegációhoz közel álló forrás szerint Washington a korábbi álláspontjával ellentétben az új szövegben már beleegyezett az olajszankciók ideiglenes feloldásába. Irán továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy valamennyi szankció feloldása az amerikai kötelezettségvállalások része legyen, míg az Egyesült Államok ideiglenes OFAC-mentességet javasolt a végleges megállapodásig.

Vegyes mozgások Európában

Továbbra is bizonytalanság látszik a tőzsdéken, a DAX és a FTSE 100 felülteljesítő, mindkét index 0,2 százalékos pluszban van, miközben a több főbb európai index esik. A CAC 0,7 százalékot, a FTSE MIB 1,8 százalékot, az IBEX pedig 0,3 százalékot esett.

Akcióba lépett Warren Buffett utódja: gigantikus pénzek mozdultak meg

A Berkshire Hathaway az első negyedévben jelentősen átrendezte részvényportfólióját. A cég 2,65 milliárd dolláros befektetéssel beszállt a Delta Air Linesba, több nagy pozícióját felszámolta, és megháromszorozta részesedését a Google anyavállalatában, az Alphabetben.

Bemondta a Morgan Stanley, mi hozhatja el a következő nagy tőzsdei esést

A Morgan Stanley stratégái szerint a globális kötvénypiaci eladási hullám komoly korrekciót idézhet elő a részvénypiacokon, és veszélybe sodorhatja a mesterséges intelligencia hajtotta ralit - közölte a Bloomberg.

Kis hangulatjavulás

A reggeli esés után látszik némi hangulatjavulás a tőzsdéken, különösen a német és a brit piacon, a DAX múlt pénteki záróértékéig jött vissza, a FTSE 100 pedig 0,1 százalékos pluszban van. A francia tőzsde továbbra is esik, a CAC 0,8 százalékos mínuszban van.

A magyar tőzsde eközben kis esésben van, a BUX 0,1 százalékkal került lejjebb, a blue chipek pedig vegyesen teljesítenek. Az OTP és a Magyar Telekom enyhe emelkedésben, a Mol és a Richter pedig enyhe esésben van.

Elon Musk megszólalt a valaha volt legnagyobb tőzsdei bevezetésről

Elon Musk bejelentette, hogy Texasban dolgozik a SpaceX tőzsdei bevezetésének előkészítésén. Ez az esemény minden idők legnagyobb elsődleges részvénykibocsátása (IPO) lehet. A milliárdos emellett az önvezető autók közeli jövőjéről is beszélt egy izraeli konferencián - tudósított a Bloomberg.

Fény derült Donald Trump egyik legmeglepőbb befektetésére

Donald Trump amerikai elnök első negyedéves vagyonnyilatkozatából kiderült, hogy a technológiai óriások – mint az Nvidia, az Amazon vagy az Apple – részvényei mellett egy japán, futószalagos sushiétterem-hálózatban is részesedést szerzett - jelentette a Bloomberg.

Olyan sztrájk van készülőben, amibe egy egész ország gazdasága beleremeghet

Tizennyolc napos sztrájkra készülnek a Samsung Electronics dolgozói Dél-Koreában. A kormány eközben minden eszközzel igyekszik megakadályozni a munkabeszüntetést. A tiltakozás ugyanis becslések szerint akár 100 billió vonos, vagyis több mint 66 milliárd dolláros gazdasági kárt is okozhat - írta a Cnbc.

Gyenge kezdés

Mínuszban indították a napot az európai tőzsdék, a DAX 0,5 százalékot esett, a CAC 1 százalékot gyengült, a FTSE 100 pedig 0,2 százalékkal került lejjebb. Az olasz tőzsde is esik, a FTSE MIB 2,1 százalékot veszített értékéből, a spanyol piac pedig 0,7 százalékos eséssel kezdett.

Eséssel indítja a hetet a magyar tőzsde

Az európai tőzsdéken folytatódik az esés ma reggel, amivel párhuzamosan a magyar piac is gyengén kezdi a hetet.

A Ryanair szerint hamarosan légitársaságok mehetnek csődbe

A Ryanair felkészült egy esetleges "világvége-forgatókönyvre" is az üzemanyagválság közepette. A fapados légitársaság pénzügyi vezetője szerint azonban erre várhatóan nem lesz szükség. A cég teljes kapacitással tervezi a nyári és a téli menetrendet, miközben rekordközeli profitról számolt be. A kilátások ugyanakkor bizonytalanok, és a cég CFO-ja szerint a téli időszakban előfordulhat, hogy a gyengébb pozícióban lévő versenytársak a téli időszakban csődbe mennek - tudósított a CNBC.

Esés jöhet

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,1 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 1,2 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 1,5 százalékot esett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,87 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 1,75 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,97 százalékot esett.
  • Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,78 százalékot eshet, a CAC 1,62 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,55 százalék mínuszban nyithat.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,71 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,62 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,65 százalékkal kerülhet lejjebb.

Mi várható makro fronton?

A heti makronaptárban is vannak fontos események, hétfő reggel érkezik az első negyedéves pénzügyi számlák statisztikája a jegybanktól. Ez persze még az előzetes GDP-adattal számol, vagyis bőven elképzelhető revízió később, azonban a GDP-arányos államadósság alakulása így is lényeges mutató lehet a piac számára. Kínában az ipar és a kiskereskedelem áprilisi számait publikálták hajnalban.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 22,0 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 5,6 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 40,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 17,1 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 90,3 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 49 526,17 -1,1% -0,2% 2,2% 3,0% 17,0% 44,0%
S&P 500 7 408,5 -1,2% 0,1% 5,5% 8,2% 25,2% 77,5%
Nasdaq 29 125,2 -1,5% -0,4% 11,1% 15,3% 36,5% 117,5%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 61 409,29 -2,0% -2,1% 5,6% 22,0% 62,6% 118,7%
Hang Seng 25 962,73 -1,6% -1,6% 0,1% 1,3% 10,7% -7,4%
CSI 300 4 859,59 -1,1% -0,3% 3,7% 5,0% 24,4% -4,9%
Európai részvényindexek              
DAX 23 950,57 -2,1% -1,6% -0,5% -2,2% 1,1% 55,4%
CAC 7 952,55 -1,6% -2,0% -3,9% -2,4% 1,3% 24,5%
FTSE 10 195,37 -1,7% -0,4% -3,4% 2,7% 18,1% 44,7%
FTSE MIB 49 116,47 -1,9% -0,4% 2,0% 9,3% 21,5% 98,3%
IBEX 17 622,7 -1,0% -1,5% -3,1% 1,8% 26,5% 92,7%
Régiós részvényindexek              
BUX 131 696,2 -0,6% -2,1% -5,6% 18,6% 37,6% 189,9%
ATX 5 859,94 -1,0% -0,4% -0,4% 10,0% 33,0% 71,2%
PX 2 535,85 0,9% 0,0% -5,7% -5,6% 16,2% 126,0%
Magyar blue chipek              
OTP 41 100 -2,3% -2,6% -7,2% 17,1% 46,9% 181,5%
Mol 3 992 3,2% -4,1% -9,8% 35,8% 28,3% 74,8%
Richter 12 590 -0,3% -0,6% -1,9% 27,6% 21,1% 49,1%
Magyar Telekom 2 510 -0,5% 2,8% 7,4% 40,1% 45,6% 507,7%
Nyersanyagok              
WTI 108,99 4,1% 10,2% 17,1% 90,3% 72,9% 66,7%
Brent 109,4 0,0% 8,0% 15,1% 79,8% 69,3% 59,2%
Arany 4 552,89 -2,8% -3,3% -5,4% 5,3% 41,9% 147,8%
Devizák              
EURHUF 360,7650 1,0% 1,8% -1,2% -6,0% -10,5% 1,5%
USDHUF 310,2021 1,4% 3,0% 0,2% -5,1% -13,9% 5,9%
GBPHUF 414,6399 0,9% 1,2% -0,7% -5,9% -13,4% 0,6%
EURUSD 1,1630 -0,4% -1,2% -1,4% -1,0% 4,0% -4,1%
USDJPY 158,1600 0,0% 1,0% -0,5% 0,9% 8,1% 44,5%
GBPUSD 1,3346 -1,0% -2,1% -1,7% -0,8% 0,5% -5,3%
Kriptovaluták              
Bitcoin 79 062 -2,5% -1,4% 5,7% -10,9% -23,8% 58,5%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,59 2,7% 5,2% 7,3% 10,3% 3,4% 181,9%
10 éves német állampapírhozam 3,13 3,5% 5,0% 3,8% 9,2% 19,0% -2 641,5%
10 éves magyar állampapírhozam 5,66 1,6% -4,9% -8,9% -17,6% -20,6% 80,3%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.

