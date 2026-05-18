Hatszoros túlerőben az esésre játszó befektetők: kétéves csúcson a félelem a megütött deviza piacán

Financial IT 2026 AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Portfolio Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!

A DTCC adatai szerint május 14-én és 15-én a legalább 100 millió font értékű font-dollár eladási opciók volumene több mint hatszorosan múlta felül a vételi opciókét. A CME Group platformján csütörtökön kétéves csúcsot ért el ezeknek az eladási opcióknak a forgalma. Julian Weiss, a Bank of America londoni G10 devizaopciós kereskedési vezetője elmondta:

a politikai zaj fokozódásával a spekulatív és az intézményi befektetők részéről egyaránt megugrott a kereslet a font eladási opciói iránt.

Burnham parlamenti indulásának bejelentése is hozzájárult ahhoz, hogy a font a dollárral szemben 2024 novembere óta a legnagyobb heti esését szenvedje el. A befektetők attól tartanak, hogy egy esetleges Burnham-kormányzat lazább fiskális politikát folytatna. Ennek következménye a magasabb állami kiadások, a növekvő államkötvény-kibocsátás, valamint az emelkedő finanszírozási költségek lennének.

A június 18-i brit időközi választás közeledtével a kereskedők figyelme egyre inkább az esemény időszakát lefedő opciókra összpontosul. A font dollárral szembeni gyengülése elleni fedezés költsége a kéthavi futamidő esetében csütörtökön szeptember 2. óta nem látott mértékben ugrott meg az erősödésre játszó opciókhoz képest. A Barclays szerint a font eladási opciók iránti kereslet nemcsak a dollárral, hanem az euróval és az ausztrál dollárral szemben is megnőtt.

Rob Turner, az RBC Capital Markets londoni eFX-kereskedési igazgatója szerint a múlt heti politikai fejlemények "egyértelmű fordulatot" hoztak a fonttal kapcsolatos befektetői hangulatban az azonnali piacon is. Antony Foster, a Nomura londoni G10 azonnali kereskedési vezetője hozzátette: a font-dollár eladásokat az Egyesült Államok és Irán közötti béketárgyalások megrekedése is fűtötte.

A geopolitikai feszültségek és az emelkedő olajárak ugyanis erősítették a dollár mint menedékeszköz iránti keresletet.

Az euróval szemben azonban az ügyfelek egyelőre nem hajlandók tovább gyengíteni a fontot az azonnali piacon.

Financial IT 2026 AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Portfolio Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ