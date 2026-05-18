Megszólalt az Nvidia vezére: meg fog nyílni Kína

Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója szerint idővel megnyílik a kínai piac az amerikai chipgyártók előtt - írja a Reuters. A cégvezető ezt azután nyilatkozta, hogy a múlt héten Donald Trump elnökkel együtt Kínában járt.

Bár az Nvidia már megkapta az amerikai kormánytól az engedélyt a H200-as chipjeinek exportjára, a kínai hatóságok egyelőre nem engedélyezték a forgalmazást, Peking ugyanis inkább a hazai félvezetőipart kívánja erősíteni. Donald Trump és Hszi Csin-ping tárgyalásai sem hoztak azonnali áttörést az amerikai vállalat számára.

Megérzésem szerint idővel meg fog nyílni a piac

- nyilatkozta Huang a Bloomberg Televíziónak egy, a Dell által szervezett rendezvényen.

Forrás: Reuters

