Újabb állampapír-aukciókat tart az ÁKK

Újabb állampapír-aukciókat tart az Államadósság Kezelő Központ: május 21-én összesen 50 milliárd forintnyi állampapírt hirdetett meg értékesítésre az ÁKK. A kínálatban egy hosszú lejáratú, fix kamatozású államkötvény és egy közel egyéves diszkont kincstárjegy szerepel.

A Magyar Államkötvény 2037/A sorozatból 20 milliárd forintnyi mennyiséget kínálnak fel. A papír lejárata 2037. szeptember 23., éves kamata 6,25 százalék, az első, rövidebb kamatidőszakra pedig 3,72 százalékos kamatfizetés jár.

Emellett a D270428 sorozatú diszkont kincstárjegyből 30 milliárd forintnyi mennyiséget hirdetett meg az ÁKK. A papír lejárata 2027. április 28. A diszkont kincstárjegy nem fizet klasszikus kamatot, a befektető hozama a vételár és a lejáratkor visszafizetett névérték különbségéből származik.

Mindkét papír aukciója 2026. május 21-én lesz, a teljesítés napja május 27. A kibocsátásokból befolyó összeg a költségvetési hiány részbeni finanszírozását és az államadósság megújítását szolgálja.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ