Újabb fenyegetések jöttek Trumptól - Mi történik a tőzsdéken?

Gyenge kezdés
Mínuszban indították a napot az európai tőzsdék, a DAX 0,5 százalékot esett, a CAC 1 százalékot gyengült, a FTSE 100 pedig 0,2 százalékkal került lejjebb. Az olasz tőzsde is esik, a FTSE MIB 2,1 százalékot veszített értékéből, a spanyol piac pedig 0,7 százalékos eséssel kezdett.
Eséssel indítja a hetet a magyar tőzsde
Az európai tőzsdéken folytatódik az esés ma reggel, amivel párhuzamosan a magyar piac is gyengén kezdi a hetet.
A Ryanair szerint hamarosan légitársaságok mehetnek csődbe
A Ryanair felkészült egy esetleges "világvége-forgatókönyvre" is az üzemanyagválság közepette. A fapados légitársaság pénzügyi vezetője szerint azonban erre várhatóan nem lesz szükség. A cég teljes kapacitással tervezi a nyári és a téli menetrendet, miközben rekordközeli profitról számolt be. A kilátások ugyanakkor bizonytalanok, és a cég CFO-ja szerint a téli időszakban előfordulhat, hogy a gyengébb pozícióban lévő versenytársak a téli időszakban csődbe mennek - tudósított a CNBC.
Esés jöhet
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,1 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 1,2 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 1,5 százalékot esett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,87 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 1,75 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,97 százalékot esett.
- Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,78 százalékot eshet, a CAC 1,62 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,55 százalék mínuszban nyithat.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,71 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,62 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,65 százalékkal kerülhet lejjebb.
Mi várható makro fronton?
A heti makronaptárban is vannak fontos események, hétfő reggel érkezik az első negyedéves pénzügyi számlák statisztikája a jegybanktól. Ez persze még az előzetes GDP-adattal számol, vagyis bőven elképzelhető revízió később, azonban a GDP-arányos államadósság alakulása így is lényeges mutató lehet a piac számára. Kínában az ipar és a kiskereskedelem áprilisi számait publikálták hajnalban.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 22,0 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 5,6 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 40,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 17,1 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 90,3 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 526,17
|-1,1%
|-0,2%
|2,2%
|3,0%
|17,0%
|44,0%
|S&P 500
|7 408,5
|-1,2%
|0,1%
|5,5%
|8,2%
|25,2%
|77,5%
|Nasdaq
|29 125,2
|-1,5%
|-0,4%
|11,1%
|15,3%
|36,5%
|117,5%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|61 409,29
|-2,0%
|-2,1%
|5,6%
|22,0%
|62,6%
|118,7%
|Hang Seng
|25 962,73
|-1,6%
|-1,6%
|0,1%
|1,3%
|10,7%
|-7,4%
|CSI 300
|4 859,59
|-1,1%
|-0,3%
|3,7%
|5,0%
|24,4%
|-4,9%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 950,57
|-2,1%
|-1,6%
|-0,5%
|-2,2%
|1,1%
|55,4%
|CAC
|7 952,55
|-1,6%
|-2,0%
|-3,9%
|-2,4%
|1,3%
|24,5%
|FTSE
|10 195,37
|-1,7%
|-0,4%
|-3,4%
|2,7%
|18,1%
|44,7%
|FTSE MIB
|49 116,47
|-1,9%
|-0,4%
|2,0%
|9,3%
|21,5%
|98,3%
|IBEX
|17 622,7
|-1,0%
|-1,5%
|-3,1%
|1,8%
|26,5%
|92,7%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|131 696,2
|-0,6%
|-2,1%
|-5,6%
|18,6%
|37,6%
|189,9%
|ATX
|5 859,94
|-1,0%
|-0,4%
|-0,4%
|10,0%
|33,0%
|71,2%
|PX
|2 535,85
|0,9%
|0,0%
|-5,7%
|-5,6%
|16,2%
|126,0%
|Magyar blue chipek
|OTP
|41 100
|-2,3%
|-2,6%
|-7,2%
|17,1%
|46,9%
|181,5%
|Mol
|3 992
|3,2%
|-4,1%
|-9,8%
|35,8%
|28,3%
|74,8%
|Richter
|12 590
|-0,3%
|-0,6%
|-1,9%
|27,6%
|21,1%
|49,1%
|Magyar Telekom
|2 510
|-0,5%
|2,8%
|7,4%
|40,1%
|45,6%
|507,7%
|Nyersanyagok
|WTI
|108,99
|4,1%
|10,2%
|17,1%
|90,3%
|72,9%
|66,7%
|Brent
|109,4
|0,0%
|8,0%
|15,1%
|79,8%
|69,3%
|59,2%
|Arany
|4 552,89
|-2,8%
|-3,3%
|-5,4%
|5,3%
|41,9%
|147,8%
|Devizák
|EURHUF
|360,7650
|1,0%
|1,8%
|-1,2%
|-6,0%
|-10,5%
|1,5%
|USDHUF
|310,2021
|1,4%
|3,0%
|0,2%
|-5,1%
|-13,9%
|5,9%
|GBPHUF
|414,6399
|0,9%
|1,2%
|-0,7%
|-5,9%
|-13,4%
|0,6%
|EURUSD
|1,1630
|-0,4%
|-1,2%
|-1,4%
|-1,0%
|4,0%
|-4,1%
|USDJPY
|158,1600
|0,0%
|1,0%
|-0,5%
|0,9%
|8,1%
|44,5%
|GBPUSD
|1,3346
|-1,0%
|-2,1%
|-1,7%
|-0,8%
|0,5%
|-5,3%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|79 062
|-2,5%
|-1,4%
|5,7%
|-10,9%
|-23,8%
|58,5%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,59
|2,7%
|5,2%
|7,3%
|10,3%
|3,4%
|181,9%
|10 éves német állampapírhozam
|3,13
|3,5%
|5,0%
|3,8%
|9,2%
|19,0%
|-2 641,5%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,66
|1,6%
|-4,9%
|-8,9%
|-17,6%
|-20,6%
|80,3%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
