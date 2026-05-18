Újabb fenyegetések jöttek Trumptól - Mi történik a tőzsdéken?
Az iráni helyzet körüli fejlemények továbbra is jelentősen befolyásolják a hangulatot a piacokon. Hétvégén Donald Trump újabb fenyegetéseket intézett az ország felé, mondván, hogy ketyeg az óra Irán számára, és semmi nem fog belőlük maradni, ha nem sikerül gyorsan megállapodni. A gond csak az, hogy a két fél közötti tárgyalásokban továbbra sem látszik érdemi előrelépés. A tőzsdéken viszont romlik a hangulat a feszültségek kiújulása miatt, Ázsiában határozott esést lehetett látni a ma reggeli kereskedésben, és Európában is gyengén kezdődik a hét.
Gyenge kezdés

Mínuszban indították a napot az európai tőzsdék, a DAX 0,5 százalékot esett, a CAC 1 százalékot gyengült, a FTSE 100 pedig 0,2 százalékkal került lejjebb. Az olasz tőzsde is esik, a FTSE MIB 2,1 százalékot veszített értékéből, a spanyol piac pedig 0,7 százalékos eséssel kezdett.

Eséssel indítja a hetet a magyar tőzsde

Az európai tőzsdéken folytatódik az esés ma reggel, amivel párhuzamosan a magyar piac is gyengén kezdi a hetet.

A Ryanair szerint hamarosan légitársaságok mehetnek csődbe

A Ryanair felkészült egy esetleges "világvége-forgatókönyvre" is az üzemanyagválság közepette. A fapados légitársaság pénzügyi vezetője szerint azonban erre várhatóan nem lesz szükség. A cég teljes kapacitással tervezi a nyári és a téli menetrendet, miközben rekordközeli profitról számolt be. A kilátások ugyanakkor bizonytalanok, és a cég CFO-ja szerint a téli időszakban előfordulhat, hogy a gyengébb pozícióban lévő versenytársak a téli időszakban csődbe mennek - tudósított a CNBC.

Esés jöhet

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,1 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 1,2 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 1,5 százalékot esett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,87 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 1,75 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,97 százalékot esett.
  • Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,78 százalékot eshet, a CAC 1,62 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,55 százalék mínuszban nyithat.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,71 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,62 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,65 százalékkal kerülhet lejjebb.

Mi várható makro fronton?

A heti makronaptárban is vannak fontos események, hétfő reggel érkezik az első negyedéves pénzügyi számlák statisztikája a jegybanktól. Ez persze még az előzetes GDP-adattal számol, vagyis bőven elképzelhető revízió később, azonban a GDP-arányos államadósság alakulása így is lényeges mutató lehet a piac számára. Kínában az ipar és a kiskereskedelem áprilisi számait publikálták hajnalban.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 22,0 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 5,6 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 40,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 17,1 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 90,3 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 49 526,17 -1,1% -0,2% 2,2% 3,0% 17,0% 44,0%
S&P 500 7 408,5 -1,2% 0,1% 5,5% 8,2% 25,2% 77,5%
Nasdaq 29 125,2 -1,5% -0,4% 11,1% 15,3% 36,5% 117,5%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 61 409,29 -2,0% -2,1% 5,6% 22,0% 62,6% 118,7%
Hang Seng 25 962,73 -1,6% -1,6% 0,1% 1,3% 10,7% -7,4%
CSI 300 4 859,59 -1,1% -0,3% 3,7% 5,0% 24,4% -4,9%
Európai részvényindexek              
DAX 23 950,57 -2,1% -1,6% -0,5% -2,2% 1,1% 55,4%
CAC 7 952,55 -1,6% -2,0% -3,9% -2,4% 1,3% 24,5%
FTSE 10 195,37 -1,7% -0,4% -3,4% 2,7% 18,1% 44,7%
FTSE MIB 49 116,47 -1,9% -0,4% 2,0% 9,3% 21,5% 98,3%
IBEX 17 622,7 -1,0% -1,5% -3,1% 1,8% 26,5% 92,7%
Régiós részvényindexek              
BUX 131 696,2 -0,6% -2,1% -5,6% 18,6% 37,6% 189,9%
ATX 5 859,94 -1,0% -0,4% -0,4% 10,0% 33,0% 71,2%
PX 2 535,85 0,9% 0,0% -5,7% -5,6% 16,2% 126,0%
Magyar blue chipek              
OTP 41 100 -2,3% -2,6% -7,2% 17,1% 46,9% 181,5%
Mol 3 992 3,2% -4,1% -9,8% 35,8% 28,3% 74,8%
Richter 12 590 -0,3% -0,6% -1,9% 27,6% 21,1% 49,1%
Magyar Telekom 2 510 -0,5% 2,8% 7,4% 40,1% 45,6% 507,7%
Nyersanyagok              
WTI 108,99 4,1% 10,2% 17,1% 90,3% 72,9% 66,7%
Brent 109,4 0,0% 8,0% 15,1% 79,8% 69,3% 59,2%
Arany 4 552,89 -2,8% -3,3% -5,4% 5,3% 41,9% 147,8%
Devizák              
EURHUF 360,7650 1,0% 1,8% -1,2% -6,0% -10,5% 1,5%
USDHUF 310,2021 1,4% 3,0% 0,2% -5,1% -13,9% 5,9%
GBPHUF 414,6399 0,9% 1,2% -0,7% -5,9% -13,4% 0,6%
EURUSD 1,1630 -0,4% -1,2% -1,4% -1,0% 4,0% -4,1%
USDJPY 158,1600 0,0% 1,0% -0,5% 0,9% 8,1% 44,5%
GBPUSD 1,3346 -1,0% -2,1% -1,7% -0,8% 0,5% -5,3%
Kriptovaluták              
Bitcoin 79 062 -2,5% -1,4% 5,7% -10,9% -23,8% 58,5%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,59 2,7% 5,2% 7,3% 10,3% 3,4% 181,9%
10 éves német állampapírhozam 3,13 3,5% 5,0% 3,8% 9,2% 19,0% -2 641,5%
10 éves magyar állampapírhozam 5,66 1,6% -4,9% -8,9% -17,6% -20,6% 80,3%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

