Az elmúlt 25 év legnagyobb változása jön a Google keresőjénél

A Google kedden, a kaliforniai Mountain View-ban rendezett Google I/O konferencián mutatta be a Search legnagyobb frissítését az elmúlt 25 évből. Az új rendszer középpontjában a Gemini 3.5 Flash mesterségesintelligencia-modell áll, amely a vállalat szerint sokkal összetettebb kereséseket, AI-alapú ügynököket és interaktívabb felhasználói élményt tesz lehetővé.
Az új Search képes lesz fotók, videók, fájlok és Chrome-tabok között is keresni, miközben a felhasználók természetes beszélgetésszerű módon kommunikálhatnak a rendszerrel. A Google egyik példája szerint a felhasználó két képet töltött fel egy ruháról és egy narancssárga anyagról, majd arra kérte a keresőt, hogy találjon hasonló ruhát ugyanebben a színben 150 dollár alatt. A rendszer ezután további kérdésekkel pontosította a keresést.
A vállalat új AI-ügynököket is bemutatott. Ezek képesek folyamatosan figyelni az internetet és értesítést küldeni például egy sportoló új cipőkollekciójáról vagy egy adott szempontoknak megfelelő lakás megjelenéséről. A Google szerint a Search már nem pusztán válaszokat ad, hanem aktív digitális asszisztensként működik.
A Google emellett bemutatta a Gemini Spark nevű személyi AI-ügynököt is, amely a Gmailhez, a naptárhoz és más alkalmazásokhoz kapcsolódva képes önálló feladatokat végrehajtani. A rendszer például ellenőrizheti az előfizetéseket bankkártyakivonatok alapján, vagy figyelheti az iskolai értesítéseket és napi összefoglalót készíthet.
A vállalat szerint az AI egyre fontosabb hajtóereje a keresési üzletágnak. A Google Search és hirdetési bevételei az első negyedévben 19 százalékkal, 60,4 milliárd dollárra emelkedtek, míg a teljes vállalati bevétel elérte a 109,9 milliárd dollárt. A Google közlése szerint a Gemini alkalmazást már havi 900 millió ember használja, szemben az egy évvel korábbi 400 millióval.
Az Alphabet árfolyama ma 1,7 százalékot esett, idén ezzel együtt is 23 százalékot emelkedett.
Címlapkép forrása: Benjamin Fanjoy/Getty Images
