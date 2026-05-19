  • Megjelenítés
Az elmúlt 25 év legnagyobb változása jön a Google keresőjénél
Befektetés

Az elmúlt 25 év legnagyobb változása jön a Google keresőjénél

Portfolio
A Google történetének legnagyobb keresőfrissítését jelentette be az idei Google I/O konferencián. A vállalat mesterséges intelligenciára épülő új funkciókkal alakítaná át a keresést, miközben egyre erősebb versenyben áll az OpenAI-jal és a ChatGPT-vel.

A Google kedden, a kaliforniai Mountain View-ban rendezett Google I/O konferencián mutatta be a Search legnagyobb frissítését az elmúlt 25 évből. Az új rendszer középpontjában a Gemini 3.5 Flash mesterségesintelligencia-modell áll, amely a vállalat szerint sokkal összetettebb kereséseket, AI-alapú ügynököket és interaktívabb felhasználói élményt tesz lehetővé.

Financial IT 2026
AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Portfolio Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Az új Search képes lesz fotók, videók, fájlok és Chrome-tabok között is keresni, miközben a felhasználók természetes beszélgetésszerű módon kommunikálhatnak a rendszerrel. A Google egyik példája szerint a felhasználó két képet töltött fel egy ruháról és egy narancssárga anyagról, majd arra kérte a keresőt, hogy találjon hasonló ruhát ugyanebben a színben 150 dollár alatt. A rendszer ezután további kérdésekkel pontosította a keresést.

A vállalat új AI-ügynököket is bemutatott. Ezek képesek folyamatosan figyelni az internetet és értesítést küldeni például egy sportoló új cipőkollekciójáról vagy egy adott szempontoknak megfelelő lakás megjelenéséről. A Google szerint a Search már nem pusztán válaszokat ad, hanem aktív digitális asszisztensként működik.

A Google emellett bemutatta a Gemini Spark nevű személyi AI-ügynököt is, amely a Gmailhez, a naptárhoz és más alkalmazásokhoz kapcsolódva képes önálló feladatokat végrehajtani. A rendszer például ellenőrizheti az előfizetéseket bankkártyakivonatok alapján, vagy figyelheti az iskolai értesítéseket és napi összefoglalót készíthet.

Még több Befektetés

Kiszivárgott a Revolut terve, a világ legnagyobb bankja akar lenni

Innen már nincs visszaút: elkezdődött a kötvénypiac lázadása

Több mint tíz éve nem zúdítottak ekkora pénztengert a piacra Soros Györgyék – Mutatjuk a legizgalmasabb befektetéseket!

A vállalat szerint az AI egyre fontosabb hajtóereje a keresési üzletágnak. A Google Search és hirdetési bevételei az első negyedévben 19 százalékkal, 60,4 milliárd dollárra emelkedtek, míg a teljes vállalati bevétel elérte a 109,9 milliárd dollárt. A Google közlése szerint a Gemini alkalmazást már havi 900 millió ember használja, szemben az egy évvel korábbi 400 millióval.

Az Alphabet árfolyama ma 1,7 százalékot esett, idén ezzel együtt is 23 százalékot emelkedett.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Benjamin Fanjoy/Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Amazon-értékesítés Európában

Az Amazon marketplace-en keresztüli értékesítés ma már gyors, kényelmes és látszólag egyszerű növekedési lehetőség. Egy magyar vagy régiós vállalkozás néhány kattintással, akár az Eu

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

AgroFuture 2026

2026. május 20.

The Science of Football

2026. május 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megpattant a forint, egyre feszültebb a helyzet
Enged Magyar Péter követelésének Sulyok Tamás, teljesíti a miniszterelnök felszólítását
Megérkezett a figyelmeztetés, ez hozhatja el a következő esést a tőzsdéken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility