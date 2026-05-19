Innen már nincs visszaút: elkezdődött a kötvénypiac lázadása

Két hónapja zajlik az iráni háború, és ennyi időbe telt, mire a kötvénypiac elhitte, hogy ez nem fog magától elmúlni. A múlt héten érkezett két adat fordította át a hangulatot, és innentől komoly eladási nyomás alá került a globális kötvénypiac. Mindez egy olyan helyzetben, amikor a részvénypiac már nagyon túlhúzott, a dollárral szembeni bizonytalanság aggasztó és a piac arra kiváncsi, hogy mi lesz az első lépése a korábban kamatcsökkentés mellett lobbizó amerikai jegybankelnöknek. Egy ilyen helyzetben a kötvénypiac lehet az első nagy dominó, ami leomlik, de nem az utolsó.

Az iráni háborúval kapcsolatban a piaci szereplők a kezdetektől fogva egyetlen alapfeltevésre építették a pozícionálásukat: ez a konfliktus átmeneti lesz, és nem fogja tartósan átrendezni a globális makroképet. Két hónappal a kitörése után még mindig ez a várakozás tartotta össze a kötvénypiaci konszenzust, és a hozamok mozgása is hűen tükrözte, hogy a befektetők nem akarták ezt a sokkot komolyan beárazni.

A múlt héten azonban érkezett két adat, amelyet a kötvényesek már nem tudtak figyelmen kívül hagyni. Egyik napról a másikra megváltozott a hosszú hozamok mozgásának karaktere, és olyan jelek érkeztek a görbe távoli végéből, amelyek nehezen olvashatóak másnak, mint annak, hogy a piac elkezdett számolni az iráni konfliktus tartós inflációs lenyomatával.

Az a befektetői pozícionálás, ami eddig kényelmes volt, hirtelen kifejezetten kellemetlenné vált.