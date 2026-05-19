Jönnek az új lakossági állampapírok: mutatjuk, melyik papírra érdemes most azonnal lecsapni!

Napokon belül új lakossági állampapírok érkeznek, mégpedig rosszabb kamatokkal, mint az eddigiek. Konkrét számításokon keresztül mutatjuk, melyik új papírral lehet a legtöbbet keresni, és érdemes-e még most villámgyorsan bevásárolni a régi papírokból.

Csökken a Fix Magyar Állampapír, a Magyar Állampapír Plusz, a Kincstári Takarékjegy és a Nyomdai MÁP Plusz kamata – jelentette be az ÁKK.

A régi papírok május 21-ig kaPhatók, május 22-től már csak az új papírokba lehet befektetni, tehát a döntés felettébb sürgető.

A 0,5 százalékpontos kamatvágás fenekestül felforgatja a lakossági állampapírok piacát – mutatjuk a konkrét számításokat, hogy milyen időtávra melyik lesz a legjobb papír, és melyikből érdemes sürgősen bevásárolni!