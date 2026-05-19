Kiderült a nyugdíjemelés mértéke: hiába a hatalmas tartalék, sok ügyfél lehet csalódott a holland nyugdíjalapnál

Az éves jelentés szerint az alap 2026 januárjától 1,7 százalékkal tudta emelni a nyugdíjakat. Ez a lépés egyaránt érinti a nyugdíjasokat és a nyugdíjvárományosokat.

Ezzel a PGB immár az ötödik egymást követő évben tudott emelést végrehajtani.

Az intézmény ugyanakkor elismerte, hogy egyes tagok számára a növelés mértéke elmaradt a várttól. A közel 30 százalékos pénzügyi tartalék ellenére a hatályos jogszabályok nem tették lehetővé a nagyobb léptékű emelést. Az alap szerint ez a helyzet is indokolja az új nyugdíjrendszerre való átállást. Az új szisztémában ugyanis az alacsonyabb tartalékkövetelmények miatt hamarabb nyílik lehetőség a nyugdíjak emelésére.

A 2025-ös év egyik kiemelt feladata az átállás előkészítése volt. A tervek szerint a PGB 2027. január 1-jén lép be az új rendszerbe, a szociális partnerekkel és egyéb érintettekkel közösen már kidolgozták az új konstrukció részleteit. Az alap mind a 450 munkáltatói átállási tervet megvizsgálta a teljesség és a megvalósíthatóság szempontjából, és szükség esetén külön is egyeztettek a szociális partnerekkel a tervek finomítása érdekében.

Hollandia nagy nyugdíjreformon megy keresztül: a 2023-ban hatályba lépett új nyugdíjtörvény alapján a nyugdíjalapoknak jelentősen át kell alakítaniuk a működésüket, számos nagy szereplő – köztük a PGB is – 2027. január 1-jére tervezi az átállást. A reform lényege, hogy a korábbi, defined benefit (meghatározott juttatású) modell helyét egy defined contribution (meghatározott járulékfizetésű) rendszer veszi át, amelyben a tagok nyugdíjvagyona átláthatóbban elkülönül, a befektetési eredmények pedig közvetlenebbül megjelenhetnek a nyugdíjkifizetésekben. Az átalakítás célja egy rugalmasabb, a demográfiai és piaci változásokhoz jobban alkalmazkodó nyugdíjrendszer kialakítása.

