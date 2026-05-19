  • Megjelenítés
Kiderült a nyugdíjemelés mértéke: hiába a hatalmas tartalék, sok ügyfél lehet csalódott a holland nyugdíjalapnál
Befektetés

Kiderült a nyugdíjemelés mértéke: hiába a hatalmas tartalék, sok ügyfél lehet csalódott a holland nyugdíjalapnál

Portfolio
Javult a holland PGB nyugdíjalap pénzügyi helyzete 2025-ben, ami lehetővé tette a nyugdíjak kis mértékű emelését - írja a European Pensions. Közben az intézmény gőzerővel készül az új nyugdíjrendszerre való 2027-es átállásra.

Az éves jelentés szerint az alap 2026 januárjától 1,7 százalékkal tudta emelni a nyugdíjakat. Ez a lépés egyaránt érinti a nyugdíjasokat és a nyugdíjvárományosokat.

Ezzel a PGB immár az ötödik egymást követő évben tudott emelést végrehajtani.

Az intézmény ugyanakkor elismerte, hogy egyes tagok számára a növelés mértéke elmaradt a várttól. A közel 30 százalékos pénzügyi tartalék ellenére a hatályos jogszabályok nem tették lehetővé a nagyobb léptékű emelést. Az alap szerint ez a helyzet is indokolja az új nyugdíjrendszerre való átállást. Az új szisztémában ugyanis az alacsonyabb tartalékkövetelmények miatt hamarabb nyílik lehetőség a nyugdíjak emelésére.

A 2025-ös év egyik kiemelt feladata az átállás előkészítése volt. A tervek szerint a PGB 2027. január 1-jén lép be az új rendszerbe, a szociális partnerekkel és egyéb érintettekkel közösen már kidolgozták az új konstrukció részleteit. Az alap mind a 450 munkáltatói átállási tervet megvizsgálta a teljesség és a megvalósíthatóság szempontjából, és szükség esetén külön is egyeztettek a szociális partnerekkel a tervek finomítása érdekében.

Még több Befektetés

Mutatunk egy részvényt, ami most 40 százalékkal többet érhet!

Megérkezett a figyelmeztetés, ez hozhatja el a következő esést a tőzsdéken

Jönnek az új lakossági állampapírok: mutatjuk, melyik papírra érdemes most azonnal lecsapni!

Hollandia nagy nyugdíjreformon megy keresztül: a 2023-ban hatályba lépett új nyugdíjtörvény alapján a nyugdíjalapoknak jelentősen át kell alakítaniuk a működésüket, számos nagy szereplő – köztük a PGB is – 2027. január 1-jére tervezi az átállást. A reform lényege, hogy a korábbi, defined benefit (meghatározott juttatású) modell helyét egy defined contribution (meghatározott járulékfizetésű) rendszer veszi át, amelyben a tagok nyugdíjvagyona átláthatóbban elkülönül, a befektetési eredmények pedig közvetlenebbül megjelenhetnek a nyugdíjkifizetésekben. Az átalakítás célja egy rugalmasabb, a demográfiai és piaci változásokhoz jobban alkalmazkodó nyugdíjrendszer kialakítása.

Kapcsolódó cikkünk

Európa legnagyobb nyugdíjalapja is kisöpörte az amerikai államkötvényeket

Nagy fordulat a holland nyugdíjaknál: amit eddig garantáltak, azt most elveszik

Jöhet a tömeges nyugdíjkorhatár-emelés: itt vannak a legújabb javaslatok

Történelmi felfordulást hoz a nyugdíjreform, az állampapírok ihatják meg a levét

Nagy nyugdíjreform készülődik, az állampapírok lehetnek a vesztesei

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Amazon-értékesítés Európában

Az Amazon marketplace-en keresztüli értékesítés ma már gyors, kényelmes és látszólag egyszerű növekedési lehetőség. Egy magyar vagy régiós vállalkozás néhány kattintással, akár az Eu

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

AgroFuture 2026

2026. május 20.

The Science of Football

2026. május 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Enged Magyar Péter követelésének Sulyok Tamás, teljesíti a miniszterelnök felszólítását
Magyar Péter: nyilvánossá tettük a kormány honlapján a kegyelmi ügy dokumentumait
Megütötték a sztárpapírokat Amerikában
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility