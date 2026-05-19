Kiszivárgott a Revolut terve, a világ legnagyobb bankja akar lenni

Kiszivárgott egy belső Slack-üzenet, amelyben a Revolut vezérigazgatója, Nik Storonsky részletesen beszél a vállalat következő növekedési szakaszáról. Az üzenet alapján a fintech cég a Revolut Business üzletágat tekinti az egyik legfontosabb bevételi motornak, amely már most a csoport nyereségének közel 20 százalékát termeli.
Storonsky szerint a Revolut Business ügyfélszáma már meghaladta a 800 ezer vállalatot, miközben a hagyományos bankok továbbra is stagnáló melléküzletágként kezelik a B2B szegmenst.
A Revolut ezzel szemben arra készül, hogy a vállalati bankolást a következő nagy növekedési sztorivá alakítsa.
A vezérigazgató három fő prioritást nevezett meg.
- Az első a termékfejlesztési tempó felgyorsítása, amelynek részeként vállalati szintű funkciókat, új API-kat, fejlesztői infrastruktúrát és befektetési termékeket építenének ki. A tervek szerint 2027-ben elindulhat a vállalati hitelezés is.
- A második fókuszterület az operációs skálázás. A Revolut külön Business Growth és Business Onboarding részlegeket épít, miközben 2027-től minden új piacon egyszerre indítanák el a lakossági és vállalati szolgáltatásokat.
- A harmadik elem a vállalaton belüli elszámoltathatóság erősítése. A cég új üzletági vezetőket nevezne ki, akik konkrét növekedési és eredménycélokért felelnek majd.
Storonsky az üzenetben arra is utalt, hogy a Revolut dolgozói kulcsszerepet kapnak az ügyfélszerzésben. A cég 1000 fontos bónuszt fizet minden olyan új vállalati ügyfél után, amelyet egy alkalmazott ajánlása révén sikerül megszerezni és végigvinni a szükséges folyamatokon.
A vezérigazgató szerint a cél változatlanul az, hogy a Revolut a világ legnagyobb bankjává váljon.
Az üzenet jól mutatja, hogy a fintech szektor továbbra is agresszíven próbál terjeszkedni a hagyományos bankok piacán, különösen a vállalati szolgáltatások területén, ahol a Revolut szerint még jelentős növekedési lehetőség van.
Címlapkép forrása: Marcin Golba/NurPhoto via Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Innen már nincs visszaút: elkezdődött a kötvénypiac lázadása
Ezt már a részvényesek is nehezen viselik.
Titokzatos haláleset borzolja a kedélyeket Kínában: elhunyt a hiperszonikus fegyverprogram vezető kutatója
Fontos szerepet vállalt a fejlesztésben.
Bírósági eljárás indult egy korábbi spanyol miniszterelnökkel szemben
Bűnszervezethez tartozás, befolyással üzérkedés és okirat-hamisítás a gyanú.
Donald Trump: Iránnak korlátozott idő áll rendelkezésére, hogy megállapodást kössön
Az amerikai elnök a hétvégéig kivár.
Eddig ilyen nem volt: már Putyin közvetlen környezetében is növekszik a pánik az orosz helyzet miatt
Egyértelmű, mi okozza a bajt.
Kitüntették Angela Merkelt az Európáért tett erőfeszítéseiért
A volt német kancellár mellett még 19-en kaptak elismerést.
Zelenszkij kimondta: fordulat jöhet a magyar kapcsolatokban, és a háború lezárása is terítéken van
Optimista az ukrán elnök.
Több mint tíz éve nem zúdítottak ekkora pénztengert a piacra Soros Györgyék – Mutatjuk a legizgalmasabb befektetéseket!
3 nagyon izgalmas részvényt mutatunk.
Hogyan adósodsz el már fiatalon, és hogyan menthet meg az új "Loud Budgeting" trend?
A részletfizetés, a halasztott vásárlás és a korai hitelfelvétel sok fiatal számára természetes belépő a felnőtt pénzügyi életbe. A közösségi média reklámnyomása, a BNPL terjedése, a
Értetlenül állunk a kamatemelési várakozások előtt
A múlt hibái kísértenek az EKB-nál: jelenleg kamatemelést áraznak az euróövezeten, pedig szerintünk kamatvágásra, de legalábbis kivárásra van szükség. A magas energiaárak és lassuló gaz
Vételi szándéknyilatkozat és foglaló átvételi elismervény: jogi tudnivalók és tipikus hibák
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Vételi szándéknyilatkozat és foglaló átvételi elismervény: jogi tudnivalók és tipikus hibák Megvan az álomlakás, a család is rábólintott, és s
Veszélyben a reggeli kávénk? A klímaváltozás potenciális hatásai a kávé elérhetőségére és árára
Az ültetvényektől a csészéig: így formálja át az éghajlatváltozás a kávépiacot.
Amazon-értékesítés Európában
Az Amazon marketplace-en keresztüli értékesítés ma már gyors, kényelmes és látszólag egyszerű növekedési lehetőség. Egy magyar vagy régiós vállalkozás néhány kattintással, akár az Eu
Európai védelmi scaleupok: ki keres igazából a ReArm Europe 800 milliárd euróján?
A ReArm Europe és a NATO új védelmi vállalásai nemcsak a klasszikus hadiipari szereplőknek adhatnak lendületet. A következő kérdés az, hogy az európai AI-vezérelt védelmi scaleupok képesek-e
Magyarország középen ragadt az egyenlőtlenségi rangsorban
A BB tengely országai között továbbra is látványosak a jövedelmi különbségek. Miközben a régió egészében csökkent az egyenlőtlenség az elmúlt tíz évben, a szlovák és... The post Magy
Ki lehetne mondani, hogy nincs pénz minden ígéretre, mire jó a kétharmad, ha nem erre?
Az új kormány legnagyobb tétje nem az lesz, mennyi pénzt tud visszaszerezni az elszámoltatásból, hanem hogy képes-e helyreállítani a versenybe, az államba és a gazdaságpolitikai... The post Ki
Lakóingatlan fejlesztési lehetőség Debrecenben (x)
Korszerű válaszok egy változó piacon (x)
A Dunapack Packaging újra teljes értékű szereplőként erősíti jelenlétét a zöldség-gyümölcs csomagolásban
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Lépj ki a hazai piac keretei közül, és fedezd fel, hogyan fektethetsz be a globális tőzsdéken tudatosan és magabiztosan.
Vége az ingatlanárak vágtatásának, de mi jön most?
A vásárlók ennek biztosan örülnek.
Miért ment valójában Trump Pekingbe? És elérte a célját?
Kínán a világ szeme.
Jelentett az OTP: mikor mehet 50 ezer fölé az árfolyam?
A Checklistben az OTP gyorsjelentése és a magyar szállodapiac helyzete.