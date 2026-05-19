Kiszivárgott a Revolut terve, a világ legnagyobb bankja akar lenni

Kiszivárgott egy belső Slack-üzenet a Revolut vezérigazgatójától, Nik Storonskytól, amelyből kiderül, hogy a fintech cég minden eddiginél agresszívebb növekedési pályára állítaná a vállalati üzletágát. A Revolut Business már most a csoport nyereségének közel ötödét adja, miközben a vállalat célja, hogy a világ legnagyobb bankjává váljon.

Kiszivárgott egy belső Slack-üzenet, amelyben a Revolut vezérigazgatója, Nik Storonsky részletesen beszél a vállalat következő növekedési szakaszáról. Az üzenet alapján a fintech cég a Revolut Business üzletágat tekinti az egyik legfontosabb bevételi motornak, amely már most a csoport nyereségének közel 20 százalékát termeli.

Financial IT 2026 AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Portfolio Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!

Storonsky szerint a Revolut Business ügyfélszáma már meghaladta a 800 ezer vállalatot, miközben a hagyományos bankok továbbra is stagnáló melléküzletágként kezelik a B2B szegmenst.

A Revolut ezzel szemben arra készül, hogy a vállalati bankolást a következő nagy növekedési sztorivá alakítsa.

A vezérigazgató három fő prioritást nevezett meg.

Az első a termékfejlesztési tempó felgyorsítása, amelynek részeként vállalati szintű funkciókat, új API-kat, fejlesztői infrastruktúrát és befektetési termékeket építenének ki. A tervek szerint 2027-ben elindulhat a vállalati hitelezés is.

A második fókuszterület az operációs skálázás. A Revolut külön Business Growth és Business Onboarding részlegeket épít, miközben 2027-től minden új piacon egyszerre indítanák el a lakossági és vállalati szolgáltatásokat.

A harmadik elem a vállalaton belüli elszámoltathatóság erősítése. A cég új üzletági vezetőket nevezne ki, akik konkrét növekedési és eredménycélokért felelnek majd.

Storonsky az üzenetben arra is utalt, hogy a Revolut dolgozói kulcsszerepet kapnak az ügyfélszerzésben. A cég 1000 fontos bónuszt fizet minden olyan új vállalati ügyfél után, amelyet egy alkalmazott ajánlása révén sikerül megszerezni és végigvinni a szükséges folyamatokon.

A vezérigazgató szerint a cél változatlanul az, hogy a Revolut a világ legnagyobb bankjává váljon.

Az üzenet jól mutatja, hogy a fintech szektor továbbra is agresszíven próbál terjeszkedni a hagyományos bankok piacán, különösen a vállalati szolgáltatások területén, ahol a Revolut szerint még jelentős növekedési lehetőség van.

Címlapkép forrása: Marcin Golba/NurPhoto via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ