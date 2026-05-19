Megérkezett a figyelmeztetés, ez hozhatja el a következő esést a tőzsdéken

A bank kedden közzétett elemzésében Rex Feng részvénypiaci stratéga csapata arra hívta fel a figyelmet, hogy az amerikai részvényalapokba hét egymást követő héten összesen 70 milliárd dollárnyi friss tőke érkezett.
Ez az intenzitás a 2000 óta mért adatok 97. percentilisébe esik.
Idén összesítve már 180 milliárd dolláros nettó beáramlást regisztráltak, ami 2,4-szerese az elmúlt öt év mediánjának.
A tőkebeáramlás legnagyobb nyertesei a ciklikus, reáleszköz-kitettségű szektorok és a nagy kapitalizációjú vegyes részvényalapok voltak. A lendületet a március végi mélypontról induló visszapattanás táplálta. Az iráni konfliktus enyhülése, a mesterséges intelligenciához kötődő befektetési sztori újbóli felfutása, valamint a kedvező gyorsjelentési szezon egyaránt a kockázatvállalás felé terelte a befektetőket.
A Barclays szerint azonban a befektetési portfóliók mára teljes mértékben telítődtek. Ezzel párhuzamosan a makrogazdasági ellenszél is erősödik, így a rövid távú korrekció kockázata érdemben megnőtt. A vártnál magasabb inflációs adatok hatására a piac már egy esetleges Fed-kamatemelést is elkezdett beárazni.
A bank külön kiemelte, hogy a szisztematikus, trendkövető alapok (CTA-k), amelyek a közelmúltbeli emelkedés kulcsszereplői voltak, az amerikai részvénypiacon szinte maximális long pozíciót tartanak. Ez azt jelenti, hogy a volatilitás számottevő csökkenése nélkül alig maradt terük további vásárlásokra. A kockázatparitásos stratégiát követő alapok pozicionáltsága is a semleges szint közelében áll, így innen sem várható érdemi vételi támogatás.
A Barclays szerint mindez "törékennyé teszi a jelenlegi helyzetet: nyugodt piacon a pozíciók még növekedhetnek, de egyre inkább ki vannak téve egy gyors kockázatleépítésnek." A legnagyobb veszélyt az államkötvényhozamok több hónapos csúcsra emelkedése jelenti. A részvény- és kötvénypiac közötti korreláció ugyanis ismét negatívba fordult. Ez a koronavírus-járvány idején tapasztalthoz hasonló dinamikát idéz elő, vagyis a részvények hevesen és negatívan reagálnak az inflációs meglepetésekre, miközben pozitívan fogadják a vártnál jobb növekedési adatokat.
