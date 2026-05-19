Vaszily Miklós távozik a BIF vezetéséből
Vaszily Miklós távozik a BIF vezetéséből

Lemondott a BIF igazgatótanácsi és auditbizottsági tagságáról Vaszily Miklós. A médiapiac egyik legismertebb vezetője évek óta fontos szerepet töltött be a tőzsdei ingatlancég felsővezetésében, miközben jelenleg a TV2 Csoport vezetője is.

A BIF bejelentette, hogy Vaszily Miklós lemondott a társaság igazgatótanácsi és auditbizottsági tagságáról. A tájékoztatás szerint a lemondás a bejelentéstől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha a közgyűlés ezt megelőzően új igazgatótanácsi tagot választ.

Vaszily Miklós a hazai médiapiac egyik legismertebb vezetője, jelenleg a TV2 elnök-vezérigazgatójaként dolgozik.

Vaszily Miklóst a BIF 2017. december 22-i közgyűlése választotta meg az igazgatótanács és az auditbizottság tagjává, eredetileg 2022. augusztus 15-ig tartó időtartamra. A mandátumát 2022-ben meghosszabbították.

A társaság közleménye nem tért ki arra, hogy Vaszily Miklós távozása mögött milyen okok állnak, illetve arra sem, hogy ki válthatja őt az igazgatótanácsban.

