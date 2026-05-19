Véleményt mondott a Concorde a Nyomdáról

Az angolai hatás torzította az eredményt

A Nyomda a hétfői piaczárás után tette közzé első negyedéves számait. Az árbevétel jelentősen visszaesett éves alapon, mivel a tavalyi bázist egy egyszeri, nagy összegű bevételi tétel emelte meg, az angolai biometrikus útlevélkiállító rendszer leszállítása.

Ennek következtében az árbevétel 27 százalékkal csökkent éves összevetésben, 17,2 milliárd forintra.

Az angolai bevételi hatás kiszűrésével ugyanakkor az árbevétel enyhén emelkedett volna, ami azt jelzi, hogy a Nyomda alaptevékenysége továbbra is stabilan teljesít.

Bár az EBITDA 25 százalékkal, 4,5 milliárd forintra csökkent éves alapon,

az EBITDA-marzs valójában rekordszintet, 26,2 százalékot ért el, 0,6 százalékponttal magasabbat a tavalyinál.

Ezt elsősorban az alacsonyabb anyagköltségek és személyi jellegű ráfordítások biztosították. Negyedéves összevetésben az EBITDA több mint duplájára emelkedett.

A nettó eredmény 2,68 milliárd forint lett az első negyedévben, ami éves alapon 32 százalékos csökkenés, negyedéves alapon viszont 121 százalékos növekedés. Ez részvényenként 187 forintos eredménynek felel meg. A nettó profitmarzs 15,6 százalékon alakult, mindössze 1,2 százalékponttal alacsonyabban az egy évvel korábbinál.

Vegyes a kép szegmensenként

A biztonsági termékek üzletág árbevétele 36 százalékkal csökkent, az export pedig 70 százalékkal, döntően az említett angolai bázishatás miatt.

A Concorde szerint a következő években ez a szegmens kiegyensúlyozottabb növekedésre vált,

hiszen a magas profittartalmú rendszerszállítás után már csak a folyamatos útlevélszállítások keletkeznek bevételként, egészen addig, amíg új, hasonló nagyságrendű exportprojekt nem kerül a portfólióba.

A kártyagyártás szintén gyengén szerepelt: az árbevétel 39 százalékkal csökkent, az exportbevétel pedig gyakorlatilag eltűnt. Ezzel szemben a nyomtatványgyártás kifejezetten erős negyedévet zárt: 28 százalékos árbevétel-növekedés és 30 százalékos exportbővülés mellett, elsősorban a román leányvállalat egyre jelentősebb hozzájárulásának köszönhetően.

Magasabb célár, de továbbra is semleges ajánlás

A Concorde frissítette modelljét, és

a korábbi 6725 forintos célárat 7650 forintra emelte.

A nyáron kifizetendő 519 forintos osztalékkal együtt azonban a jelenlegi árfolyamon csak 1,8 százalékos teljes hozampotenciált lát az elemzőház, ezért az ajánlás változatlanul semleges.

Az idei évre a Concorde enyhe, 2,7 százalékos árbevétel-csökkenést és nagyjából 10 százalékos nettóprofit-visszaesést vár, 517 forintos részvényenkénti eredménnyel kalkulálva. A biztonsági termékek szegmensében 4 százalékos organikus növekedéssel számolnak, amelyet az idei választásokhoz kapcsolódó 2–2,5 milliárd forintos addicionális bevétel egészíthet ki. A nyomtatványgyártás esetében magas egyszámjegyű növekedés szerepel a modellben, a román üzlet bővülő exportvolumenére építve.

Az osztalék terén a Concorde a 85 százalékos kifizetési ráta fenntartásával 453 forintos részvényenkénti osztalékkal kalkulál a 2026-os eredmény után. Az elemző ugyanakkor jelzi:

a Nyomdának lenne mozgástere a kifizetési ráta emelésére is, ha az eredménycsökkenést ellensúlyozni szeretné az osztalékfronton.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ