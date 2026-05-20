Alulteljesítő volt ma a magyar tőzsde

Miközben a nemzetközi piacokon óvatos optimizmus látszott a mai kereskedésben, a magyar tőzsde nem tudott menni a javuló hangulattal. A hazai blue chipek közül egyedül az OTP zárt pluszban.

Ma a BUX-index 0,2 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.

A BUX-index jelenleg az 50 és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát közép- és hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, azonban a 20 napos mozgóátlaga alá került az index, ami a rövidtávú eső trendre utal.

Nem volt jó a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek árfolyama közül a Magyar Telekom, a Richter és a Mol árfolyama esett, miközben csak az OTP árfolyama emelkedett.

A közepes kapitalizációjú tőzsdei vállalatok részvényárfolyama ma jellemzően esett, az esésben az élen az Akko papírjai álltak, amelyek árfolyama 4,4 százalékkal került lejjebb, a Graphisoft Park árfolyama pedig 3,8 százalékot esett.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 18,7 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Magyar Telekom, a Richter, a Mol és a 4iG részvénye is.

