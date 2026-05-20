Hihetetlen, mit művel a végnapjaiban a 7 százalékos Fix Magyar Állampapír

Április végén történelmi csúcsra, 12 380 milliárd forintra nőtt a forintos magyar lakossági állampapírok névértékes állománya. A piacot teljességgel uralja a 7%-os kamattal elérhető Fix Magyar Állampapír, amely év eleje óta 23%-kal bővült, meghaladva a 4510 milliárd forintot. Az idei bruttó értékesítés több mint 83%-át a két legkedveltebb fix kamatozású papír – a Fix Magyar Állampapír és a Magyar Állampapír Plusz – adta, miközben a változó kamatozású termékek elveszítették vonzerejüket. A befektetőknek viszont sietniük kell, mivel hamarosan kamatvágás lép életbe a fix papíroknál.

Csúcson a Fix Magyar Állampapír

Április végén 12 380 milliárd forintra nőtt a forintos magyar lakossági állampapírok névértékes állománya – derül ki az Államadósság Kezelő Központ közléséből. Ez minden korábbinál magasabb érték, egy hónap alatt 1,2%-kal,

év eleje óta pedig 4,8%-kal nőtt a háztartások forintos lakossági állampapírokban tartott vagyona,

nem számítva a felhalmozott kamatokat. A piacot már teljességgel dominálja az órákon belül kamatvágást elszenvedő, most még 7%-os kamattal elérhető Fix Magyar Állampapír: április 30-án 4510 milliárd forintos állománnyal büszkélkedhetett, ez az év eleji 3652 milliárd forinthoz képest 23%-os növekedésnek felel meg. (A FixMÁP idén év elején vette a vezetést, azelőtt a Prémium Magyar Állampapírban tartották a legtöbb pénzt a lakossági befektetők.)

A második legnagyobb összeget az inflációkövető Prémium Magyar Állampapírban tartják a magyarok, itt 3093 milliárd forintos névértékes állomány mutatkozik, ez év elejéhez képest közel 17%-os zuhanással ér fel. A harmadik legnagyobb versenyző a DKJ-hozamokat követő Bónusz Magyar Állampapír, itt 2068 milliárd forint látható, ez enyhe, kb. 0,1%-os csökkenés év eleje óta. A két meghatározó változó kamatozású papír már jó ideje elvesztette a vonzerejét: a legutóbbi, 2025. október eleji nagy kínálatmegújítás óta gyakorlatilag minimális összeget tesznek ezekbe a befektetők, helyettük sokkal inkább a fix kamatozású Fix Magyar Állampapírt és a főnixként feltámadó Magyar Állampapír Pluszt favorizálják.

A Magyar Állampapír Plusz az utóbbi időszak egyik legérdekesebb teljesítményét produkálta: 2019-es születésétől kezdődően ez volt a magyar befektetési piac óriási slágerterméke, 2021-ben 6000 milliárd forintos állományt is magáénak tudhatott a sajtóban gyakran "szuperállampapírnak" titulált papír, mígnem a 2022/23-as nagy inflációs sokk teljesen kifogta a szelet a vitorlájából. Az inflációkövető Prémium Magyar Állampapír fénykorában a MÁP Plusz állománya 800 milliárd forint alá is esett, de a tavaly őszi ráncfelvarrásnak (kamatnövelésnek) köszönhetően ismét magára talált, mostanra összesen 1511 milliárd forint van a papír alapú és a "dematerializált" verziójában, ez év elejéhez képest 22%-os bővülést takar.

A "futottak még" kategóriában a Kincstári Takarékjegy és a Babakötvény említhető, rendre 646 milliárdos és 551 milliárdos állománnyal.

Az ÁKK újabban az euróban denominált magyar lakossági állampapírok adatait is közzéteszi, ezek alapján április végén Euró Magyar Állampapírban 761 millió eurót (kb. 274 milliárd forintot) tartottak a háztartások, míg a Prémium Euró Magyar Állampapír 724 millió eurós (kb. 261 milliárd forintos) állománnyal van jelen a piacon.

Pont ezt akarta elérni az állam: két kézzel zsákolják a fix papírokat a befektetők

A fix kamatozású papírok népszerűsége a heti értékesítési számokban is látványosan kiütközik: 2026-ban összesen 1803 milliárd forintért vettek forintos lakossági állampapírokat a magyarok, ebből 1062 milliárd forintot a Fix Magyar Állampapír tudott bevonzani (59%-os részesedés!), a dematerializált Magyar Állampapír Pluszból 441 milliárd forintért vásároltak a befektetők (24%),

vagyis ez a két papír kitette a teljes bruttó értékesítés több mint 83%-át.

A Prémium Magyar Állampapírból ugyanez idő alatt alig 7 milliárd forintnyi mennyiség kelt el (0,4%), a Bónusz Magyar Állampapír pedig 52 milliárd forintot vonzott be (3%).

Az értékesítési adatok elemzésekor azt is figyelembe kell venni, hogy egy tavalyi változtatás következtében már a forgalmazók (például bankok, brókercégek) is beléphetnek vevőként a lakossági állampapírok elsődleges piacára. A forgalmazók azzal a céllal cserélhetik meglévő állampapírjaikat újonnan kibocsátott lakossági állampapírokra, hogy azokat később továbbértékesítsék a lakossági befektetők számára.

A jelek szerint tehát kifejezetten sikeres volt az ÁKK azon törekvése, hogy a lakosságot a fix kamatozású papírok felé terelje, ezzel mérsékelve a lakossági portfólió "kamatkockázatát". A döntéshez a PMÁP-sztori tanulságai vezettek el: a 2022-ben lecsapó inflációs sokk hatására óriásira hízott az inflációkövető állampapír-állomány, később ezen papírok 16-19%-os kamatainak a 2024-es és 2025-ös kifizetése példátlanul sok pénzébe került az államnak. A fix kamatozású papírok eluralkodásával viszont már nem fenyeget hasonló nagyságú veszély, a jelenlegi portfólió-összetételnek köszönhetően akár a DKJ-hozamok, akár az infláció esetleges felfutását sokkal olcsóbban "megúszhatná" az adósságkezelő.

Fontos: A 7%-os Fix Magyar Állampapír, illetve a 6,50-7,50% közti sávos kamatozású Magyar Állampapír Plusz már csak nagyon rövid ideig elérhető,

csütörtök délutántól kamatvágást szenvednek el a fix papírok, ezért az állampapír-vásárlásban gondolkodó befektetőknek most sürgető döntést kell hozniuk.

