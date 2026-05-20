Itt a kockázat, ami megakaszthatja a részvénypiaci ralit

Hiába tarja magát jól az amerikai részvénypiac és hiába hajtják rekordközeli profitokra a technológiai óriáscégeket az AI-beruházások, a háttérben egyre több jel utal arra, hogy az amerikai fogyasztó kifulladhat. A UBS vezető stratégája szerint a reáljövedelmek növekedése gyakorlatilag lenullázódik, miközben az állami támogatások kifutnak, ez pedig előbb-utóbb a gazdasági növekedésen és a részvénypiacokon is nyomot hagyhat, írja a Bloomberg.

Az amerikai hosszú kötvényhozamok az elmúlt napokban meredeken emelkedtek, a 30 éves amerikai állampapír hozama pedig olyan szintekre kapaszkodott vissza, amelyeket utoljára 2007-ben lehetett látni. Bhanu Baweja, a UBS vezető stratégája szerint a piac ezt elsősorban nem inflációs félelem miatt árazza, hanem azért, mert az amerikai gazdaság nominális növekedése továbbra is erős, miközben a reálhozamok is emelkednek, különösen a hosszú lejáratú kötvényeknél.

A szakértő szerint a részvénypiac túlságosan egyetlen témára koncentrál, az AI-hoz kapcsolódó hyperscaler beruházásokra, és közben figyelmen kívül hagyja azokat a kockázatokat, amelyek a fogyasztói és pénzügyi szektorban kezdenek felhalmozódni. Bár az első negyedéves gyorsjelentések erősnek tűntek, ezek szerinte elfedik az alapvető gyengeségeket, különösen a lakossági kereslet lassulását.

Baweja úgy látja, hogy az amerikai fogyasztás előtt nehéz időszak állhat. Az elkölthető jövedelmek reál növekedése közelít a nullához, miközben a korábbi fiskális támogatások kifutnak. Ez azért fontos, mert az amerikai gazdaság motorját továbbra is a lakossági fogyasztás jelenti, így annak lassulása előbb-utóbb a vállalati profitokra és a részvénypiacokra is hatással lehet.

A stratéga a jelenlegi környezetben továbbra is a nagy kapitalizációjú részvényeket és a növekedési papírokat részesíti előnyben a kisebb cégekkel és az értékalapú részvényekkel szemben. Szerinte különösen akkor maradhat fenn ez a trend, ha az iráni konfliktus tovább húzódik, mert a bizonytalan geopolitikai környezet inkább a stabil, erős mérleggel rendelkező technológiai óriáscégeknek kedvez.

Érdekes jelzésnek nevezte azt is, hogy a nyersanyagpiac jelenleg mintha túl gyorsan lezártnak tekintené az iráni konfliktust. A hat hónapos olajfutures árfolyamok szerinte túl alacsonyak ahhoz képest, hogy a diplomáciai tárgyalások elakadtak, és továbbra sincs látható megoldás a közel-keleti helyzetre.

