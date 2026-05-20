Kettészakadtak a magyar sztárbefektetések: a legjobbakkal 21 százalékot is lehetett keresni!

Ismét kifelé repül a tőke a magyar befektetési alapokból, a befektetőket az utóbbi hetekben temérdek kockázat késztethette arra, hogy fedezékbe vonuljanak. Bizonyos alapok viszont fantasztikusan teljesítenek: egyes kategóriákban akár 20-21 százalékos hozamot is be lehetett zsebelni, így nem feltétlenül volt bölcs döntés távol maradni a piactól.

Múlt hónapban is folytatódott a befektetési alapok "vesszőfutása", legalábbis a pénzmozgások terén, miután márciushoz hasonlóan áprilisban is nettó pénzkiáramlást kellett elkönyvelniük a magyar alapoknak – derül ki a BAMOSZ összeállításából. Az ilyesmi rendkívül szokatlan, utoljára az orosz-ukrán háború 2022-es kitörésekor, azelőtt pedig a globális Covid-járvány kezdetén láttunk negatív számokat. Az idén tavaszi kiáramlási hullámra többféle magyarázat is elképzelhető, részben a kötvényalapok gyengébb teljesítménye is okozhatta a befektetők fedezékbe vonulását, de az sem kizárt, hogy egyes befektetőket az országgyűlési választások közeledése vett rá a pozíciói zárására.

A befektetési alapokon belül persze érdemes szétszálazni a különféle kategóriák teljesítményét, legyen szó akár tőkevonzó képességről, akár hozamokról. Bizonyos alapokra mostanában igencsak rájár a rúd, más alapok viszont gyönyörűen szárnyalnak:

az alábbiakban megmutatjuk, hol lehetett akár 20-21 százalékos hozamokat is bezsebelni!