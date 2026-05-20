Kritikus nyersanyagoknál szigoríthat Kína

Kína június 15-től új szabályozást vezet be bizonyos stratégiai ásványkincsek bányászatára. Az új rendszer lehetővé teszi a kínai állam számára, hogy közvetlenül korlátozza az összes kitermelést, meghatározza, mely vállalatok bányászhatnak, valamint nemzetbiztonsági vizsgálat alá vonja azokat a külföldi befektetéseket, amelyek kockázatot jelenthetnek az ország számára.
A szabályozást a hivatalos kínai hírügynökség, a Xinhua News Agency közölte, azonban egyelőre nem derült ki, pontosan mely ásványkincsek kerülnek a korlátozás alá. A kínai kormány szerint a stratégiai lista összeállításánál gazdasági jelentőséget, nemzetbiztonsági szempontokat, belföldi keresletet és az ellátási láncok ellenálló képességét is figyelembe veszik majd.
Kína már most is hasonló rendszert működtet a ritkaföldfémek piacán, ahol éves termelési kvóták szabályozzák a kitermelést, és csak néhány engedéllyel rendelkező hazai vállalat működhet a szektorban. A ritkaföldfémek kulcsszerepet játszanak a csúcstechnológiai gyártásban, többek között elektromos autókban, félvezetőkben, szélturbinákban és hadiipari rendszerekben is.
A mostani lépés azért különösen fontos, mert az elmúlt években a kritikus nyersanyagok egyre inkább geopolitikai fegyverré váltak. Az Egyesült Államok és Európa folyamatosan próbálja csökkenteni függőségét Kínától, miközben Peking egyre erősebben kontrollálja a globális kínálati lánc kulcspontjait.
A piac számára a legnagyobb kérdés most az lehet, hogy a szabályozás kiterjed-e olyan stratégiai fémekre is, mint a lítium, a grafit, a gallium vagy a germánium. Ezek több iparág számára is kritikus alapanyagok, így egy szigorúbb kínai kontroll könnyen áremelkedést és újabb ellátási kockázatokat okozhat világszerte.
