Újabb részletek derültek ki arról, hogy tőzsdéznek Trump pénzével

Donald Trump legfrissebb, 113 oldalas pénzügyi közzététele több mint 3700 részvénytranzakciót tartalmazott az idei első negyedévből. A dokumentumból kiderült, hogy az elnök nevéhez kapcsolódó számlák olyan cégek papírjaival is aktívan kereskedtek, amelyeket Trump közben nyilvánosan támadott vagy perelt.
Az egyik legérdekesebb példa a Walt Disney volt. Trump évek óta rendszeresen bírálja a vállalatot, kritizálta a diverzitási programjait, nemrég pedig Jimmy Kimmel kirúgását követelte az ABC-től és a Disneytől. Közben az amerikai médiahatóság, az FCC is vizsgálni kezdte a Disneyhez tartozó televíziós licenceket. A vagyonnyilatkozat szerint ugyanakkor az elnöki számlán 13 külön Disney-tranzakció történt az első negyedévben, több esetben 100-250 ezer dollár közötti vétellel.
Hasonló az ellentmondás a bankszektorban is. Trump januárban 5 milliárd dollárra perelte a JPMorgan Chase vezérigazgatóját, Jamie Dimon és a bankot, arra hivatkozva, hogy politikai okokból megtagadták tőle a banki szolgáltatásokat a Capitolium ostroma után. A kereset továbbra is folyamatban van, miközben Trump számláján 11 alkalommal kereskedtek a JPMorgan részvényeivel, összesen akár 1,2 millió dollár értékben tranzakciónként. A Bank of America részvényeivel is aktívan kereskedtek, miközben Trump ezt a bankot is többször támadta a „debanking” ügy miatt.
A médiacégek között a Netflix is feltűnt. Trump februárban azt követelte, hogy a streamingcég távolítsa el igazgatóságából Susan Rice korábbi Biden-kormányzati tisztviselőt, különben viselnie kell a következményeket. A közzététel alapján Trump számlája nem sokkal ez előtt legalább 250 ezer dollár értékben vásárolt Netflix-részvényeket, miközben összesen 17 tranzakció történt a papírral.
A dokumentum érdekessége, hogy Trump számlái egyszerre kereskedtek a Warner Bros. Discovery, a Netflix és a Paramount Skydance papírjaival is abban az időszakban, amikor a cégek éppen egymással versengtek a Warner Bros. körüli felvásárlási harcban. Végül a Trump-adminisztráció hagyta jóvá a Paramount ajánlatát.
A tranzakciók más iparágakra is kiterjedtek. Trump számlája kereskedett a Caterpillar és a Deere & Company részvényeivel is, miközben az elnök nyilvánosan arra szólította fel a mezőgazdasági gépgyártókat, hogy csökkentsék áraikat az amerikai farmerek érdekében.
A Trump Organization szerint az elnöknek és családjának nincs ráhatása a befektetési döntésekre, a portfóliót külső pénzügyi intézmények kezelik. JD Vance alelnök is azzal védte a rendszert, hogy Trump „nem a Robinhoodot nyomkodja az Ovális Irodában”. Ettől függetlenül a tranzakciók ismét felerősítették az összeférhetetlenségi vitákat Washingtonban, különösen azért, mert több érintett cég közvetlenül szabályozási vagy jogi kapcsolatban áll az adminisztrációval.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.
