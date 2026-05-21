Darabjaira szedtük Elon Musk gigacégét a történelem legnagyobb tőzsdei bevezetése előtt

Hónapok óta lázban tartja a piacokat a SpaceX tőzsdei bevezetése, hiszen minden jel arra utal, hogy Elon Muskék a történelem legnagyobb IPO-ját készítik elő. A folyamat most nagyon fontos lépéséhez érkezett, ugyanis az amerikai tőzsdefelügyelet honlapján elérhetővé vált a hivatalos IPO-prospektus, amely minden eddiginél részletesebb betekintést nyújt a vállalat víziójába, működésébe, üzleti modelljébe és pénzügyeibe. A dokumentumból kiderül, hogy a SpaceX ma már messze nem csak rakétacég, hanem egy vertikálisan integrált műholdas internetszolgáltató, amely Elon Musk másik cégét, az xAI-t beolvasztva már a mestereséges intelligenciában is egyre jelentősebb szereplő. Nagyon komoly potenciált rejtő szinergiák vannak az üzletágak között, amelyek egy része már most is realizálódik, egy másik része pedig még bőven az ígéret kategóriába tartozik. Elon Muskot ismerve talán utóbbi nem meglepő.

Lehullott a lepel, kiterítette lapjait a SpaceX

Benyújtotta a tőzsdei bevezetéshez kapcsolódó prospektusát a SpaceX, így a befektetők most először kaphatnak részletesebb képet arról, hogy milyen pénzügyi és üzleti profillal érkezhet a nyilvános piacra Elon Musk vállalata. A nagyjából 250 oldalas prospektus rögtön egy erős mondattal indít:

A küldetésünk, hogy megépítsük azokat a rendszereket és technológiákat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az emberiség több bolygón élő fajjá váljon, hogy megértsük az univerzum valódi természetét, és hogy eljuttassuk a tudat fényét a csillagok közé.

Szerencsére ennél azért földhöz ragadtabb információk is vannak a dokumentumban, amelyekből kiderül, hogy a SpaceX ma már messze nem csak rakétaindításokból él. A cég legnagyobb üzletága a Starlinkre épülő műholdas internetszolgáltatás, miközben az xAI beolvasztásával az AI is önálló, rendkívül tőkeigényes növekedési lábbá vált. A társaság 2025-ben 18,7 milliárd dolláros árbevételt ért el, de továbbra is veszteséges, miközben a beruházási igények különösen az AI-infrastruktúra miatt nagyon magasak.