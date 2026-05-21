Darabjaira szedtük Elon Musk gigacégét a történelem legnagyobb tőzsdei bevezetése előtt

Lehullott a lepel, kiterítette lapjait a SpaceX
Benyújtotta a tőzsdei bevezetéshez kapcsolódó prospektusát a SpaceX, így a befektetők most először kaphatnak részletesebb képet arról, hogy milyen pénzügyi és üzleti profillal érkezhet a nyilvános piacra Elon Musk vállalata. A nagyjából 250 oldalas prospektus rögtön egy erős mondattal indít:
A küldetésünk, hogy megépítsük azokat a rendszereket és technológiákat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az emberiség több bolygón élő fajjá váljon, hogy megértsük az univerzum valódi természetét, és hogy eljuttassuk a tudat fényét a csillagok közé.
Szerencsére ennél azért földhöz ragadtabb információk is vannak a dokumentumban, amelyekből kiderül, hogy a SpaceX ma már messze nem csak rakétaindításokból él. A cég legnagyobb üzletága a Starlinkre épülő műholdas internetszolgáltatás, miközben az xAI beolvasztásával az AI is önálló, rendkívül tőkeigényes növekedési lábbá vált. A társaság 2025-ben 18,7 milliárd dolláros árbevételt ért el, de továbbra is veszteséges, miközben a beruházási igények különösen az AI-infrastruktúra miatt nagyon magasak.
