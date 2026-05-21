Épp a nagy kamatvágás előtt akadozott a népszerű állami felület

Technikai hiba miatt csütörtökön sokan nem tudtak belépni a Webkincstárba. Emiatt többen lemaradtak a kedvezőbb kamatozású állampapírok vásárlásáról a pénteki kamatcsökkentés előtt. A leállást valószínűleg egy elhúzódó rendszerfrissítés okozta. Ennek kijavítása akár napokat is igénybe vehet.

Több felhasználó is arra panaszkodott, hogy a felület elérhetetlen volt - írta meg a Telex. Emellett a belépéshez szükséges azonosító SMS-ek sem érkeztek meg. Az ügyfélszolgálat tájékoztatása szerint a fennakadást egy szerda esti karbantartás okozhatta. Ez a folyamat elméletileg már csütörtök hajnalban lezárult. A probléma elhárításának pontos idejét a Telekincstár sem tudta megmondani, így a javítás néhány órától akár több napig is eltarthat.

A rendszerhiba miatt többen elestek a kedvező befektetési lehetőségtől.

Nem tudtak ugyanis a pénteken életbe lépő kamatcsökkentés előtt vásárolni a magasabb hozamú állampapírokból. A hozamcsökkenés a legnépszerűbb konstrukciókat érinti. A FixMÁP kamata 7 százalékról 6,5 százalékra esik. A MÁP Plusz eddigi 6,5-7,5 százalékos kamatsávja pedig 6-7 százalékra módosul.

