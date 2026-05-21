Hatalmas bejelentés jött Amerikából, indul a nagy rali ezeknél a részvényeknél
Az amerikai kormány kétmilliárd dolláros támogatási csomagot oszt szét kilenc kvantumszámítástechnikai vállalat között. A hír jelentős részvénypiaci emelkedést váltott ki az érintett cégeknél - közölte a Cnbc.

A Wall Street Journal által elsőként megírt megállapodások értelmében

az amerikai kormány kétmilliárd dolláros támogatási csomagot oszt szét kilenc kvantumszámítástechnikai vállalat között,

ráadásul tőkerészesedést is szerez a kedvezményezett vállalatokban. A finanszírozás a 2022-es amerikai CHIPS-törvény (CHIPS and Science Act) keretéből érkezik. A szerződések hivatalos lezárása ugyanakkor még folyamatban van.

A csomag legnagyobb nyertese az IBM, amely az amerikai Kereskedelmi Minisztériumtól egymilliárd dolláros támogatást kap. A vállalat részvényei mintegy 7,6 százalékkal emelkedtek a hírre. Az IBM közleményben erősítette meg, hogy

az összegből Amerika első, kifejezetten kvantumtechnológiára épülő chipgyárát hozzák létre.

Az állami támogatást a cég egy saját, szintén egymilliárd dolláros befektetéssel egészíti ki.

Az IBM egy új, önálló leányvállalatot alapít Anderon néven, amely a New York állambeli Albanyben fog működni. A cég 300 milliméteres szilíciumszeletekkel (wafer) dolgozó bérgyártó üzemként más vállalatok számára is elérhetővé teszi a fejlett kvantumchipek gyártását. Az IBM várakozásai szerint a kvantumszámítástechnikai iparág 2040-re akár 850 milliárd dolláros gazdasági értéket is teremthet.

A többi kedvezményezett közül a GlobalFoundries félvezetőgyártó 375 millió dollárt kap. A D-Wave Quantum, a Rigetti Computing és az Infleqtion egyenként várhatóan 100 millió dolláros támogatásban részesül, míg a Diraq nevű startup 38 millió dollárhoz juthat. A bejelentés hatására a D-Wave és a Rigetti részvényei 16 százalékkal ugrottak meg, az Infleqtion papírjai pedig mintegy 30 százalékot emelkedtek.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

