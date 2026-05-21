Kimondta a távoli ország hatósága: olyan veszélyek jönnek, amire a pénzügyi rendszer nincs felkészülve

Az ausztrál pénzügyi felügyelet (APRA) figyelmeztetett, hogy a belföldi magánhitelpiaci szereplők erősen ki vannak téve a globális piaci kockázatoknak, emiatt szorosabb ellenőrzésre lesz szükség az ágazatban.

A pénzintézeteknek küldött jelentésében az APRA kifejtette, hogy az ausztrál magánhitelpiac egyelőre viszonylag kicsi, de a hazai intézmények több csatornán keresztül is ki lehetnek téve a nemzetközi nyomásnak. A szabályozó ezzel párhuzamosan fokozta a bankok, a biztosítók és a nyugdíjalapok felügyeletét. Erre azért volt szükség, mert a geopolitikai feszültségek, a mesterséges intelligencia térnyerése és a globális pénzpiacok növekvő összetettsége folyamatosan átformálja a kockázati környezetet.

John Lonsdale, az APRA elnöke kiemelte, hogy a figyelmet főként a mesterséges intelligencia gyors fejlődése köti le. Ez a technológiai ugrás ugyanis már meghaladja számos intézmény kockázatkezelési képességét.

Emellett a közel-keleti konfliktusok és az egyéb geopolitikai bizonytalanságok lehetséges hatásai is kiemelt vizsgálati területet jelentenek az ausztrál pénzügyi rendszerben.

Elemzők szerint az ázsiai–csendes-óceáni térség bankjainak, köztük az ausztrál hitelintézeteknek szükségük lehet arra, hogy rövid távon növeljék a hitelezési veszteségekre képzett céltartalékaikat. Az iráni konfliktus ugyanis rontja a gazdasági kilátásokat egy olyan régióban, amely erősen függ a közel-keleti olajellátástól. Az ország legnagyobb bankja, a Commonwealth Bank of Australia már többletforrásokat különített el a konfliktusból eredő kockázatok kezelésére. Eközben a másik három nagybank – a National Australia Bank, a Westpac és az ANZ Group – összesen 757 millió ausztrál dollárral (mintegy 541 millió amerikai dollárral) növelte céltartalékait. Ezt a lépést a háborúból fakadó esetleges hitelezési veszteségek fedezése indokolta.

Az APRA ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az ausztrál pénzügyi rendszer továbbra is stabil helyzetben van. Ennek köszönhetően a volatilis időszakokban is képes támogatni a gazdaságot, hiszen a bankok és a biztosítók erős likviditási pozíciókat tartanak fenn. A stressztesztek eredményei szerint a rendszer számos "súlyos, de valószínűsíthető" sokk esetén is helytállna.

Forrás: Reuters

